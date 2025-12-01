Εφορία: Οφειλές Νοεμβρίου - Σήμερα λήγει η παράταση για πληρωμές

Οι προσαυξήσεις, που έχουν υπολογιστεί ή τυχόν υπολογιστούν από το κλείσιμο της χθεσινής ημέρας μέχρι και σήμερα Δευτέρα 1/12, διαγράφονται.

Λήγει σήμερα, Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου 2025, η προθεσμία πληρωμής κάθε είδους βεβαιωμένων υποχρεώσεων και ρυθμίσεων προς το Δημόσιο, η οποία είχε πάρει παράταση που ανακοινώθηκε από κοινού από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Ο λόγος είναι τα τεχνικά προβλήματα που παρουσιάστηκαν σε συστήματα πληρωμών τραπεζών την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025, καταληκτική ημερομηνία πληρωμής φορολογικών οφειλών, με αποτέλεσμα τη μη ολοκλήρωση των καταβολών από τους πολίτες.

