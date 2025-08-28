Κυκλική οικονομία: Στα 355,44 δισ. η ανάπτυξη της αγοράς έως το 2032

Σημαντική ανάπτυξη αναμένεται να καταγράψει η παγκόσμια αγορά της κυκλικής οικονομίας μέχρι το 2032 λαμβάνοντας ώθηση από τις εταιρικές στρατηγικές και την ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG.

Σημαντική ανάπτυξη αναμένεται να καταγράψει η παγκόσμια αγορά της κυκλικής οικονομίας μέχρι το 2032 λαμβάνοντας ώθηση από τις εταιρικές στρατηγικές και την ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG, της καινοτομίας και της ανακύκλωσης. Σύμφωνα με έκθεση της DataM Intelligence, η αγορά κυκλικής οικονομίας αναμένεται να αυξηθεί από 149,86 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024 σε 355,44 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2032 καταγράφοντας σύνθετο ρυθμό ανάπτυξης 11,40%.

Οι παγκόσμιες ανησυχίες σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων και την έλλειψη πόρων αποτελούν τους βασικούς παράγοντες ανάπτυξης του κλάδου, καθώς τα κράτη και οι βιομηχανίες υιοθετούν πολιτικές για να αντιμετωπίσουν τη διπλή πρόκληση της αύξησης του όγκου των αποβλήτων και της εξάντλησης των πρώτων υλών.

Με την Παγκόσμια Τράπεζα να προβλέπει ότι τα απόβλητα θα φτάσουν τα 3,4 δισεκατομμύρια τόνους παγκοσμίως έως το 2050, οι κυβερνήσεις προωθούν όλο και περισσότερο την ανακύκλωση και την αποδοτικότητα των πόρων για να μειώσουν την περιβαλλοντική πίεση. Το Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία (2020) της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα, εστιάζοντας στην ελαχιστοποίηση της εξάρτησης από τους πόρους και στη δημιουργία βιώσιμων κύκλων παραγωγής σε πλαστικά, υφάσματα και ηλεκτρονικά είδη.

Οι κορυφαίες εταιρείες ανταποκρίνονται επίσης. Για παράδειγμα, η Apple ανακοίνωσε ότι πάνω από το 20% των υλικών στα προϊόντα της το 2023 προερχόταν από ανακύκλωση, συμπεριλαμβανομένων των σπάνιων γαιών, αντιμετωπίζοντας τόσο τα απόβλητα όσο και τα προβλήματα σπανιότητας των πρώτων υλών. Αυτές οι εξελίξεις υπογραμμίζουν πώς οι πιέσεις διαχείρισης αποβλήτων και η σπανιότητα πόρων επιταχύνουν τις παγκόσμιες επενδύσεις και την υιοθέτηση πρακτικών κυκλικής οικονομίας.

Αυξανόμενη υιοθέτηση των στόχων ESG και Βιωσιμότητας

Η αυξανόμενη υιοθέτηση στόχων ESG και βιωσιμότητας από την πλευρά των επιχειρήσεων αποτελεί ισχυρή κινητήρια δύναμη της αγοράς κυκλικής οικονομίας, καθώς οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν όλο και περισσότερο την περιβαλλοντική απόδοση στις βασικές τους στρατηγικές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, το μερίδιο των κορυφαίων εταιρειών που ενσωματώνουν μετρήσεις ESG αυξήθηκε κατά 14 ποσοστιαίες μονάδες, από 63% το 2022 σε 77% το 2023, δείχνοντας μια ταχεία στροφή προς την λογοδοσία. Αυτή η αυξανόμενη εστίαση ενθαρρύνει τις επενδύσεις σε κυκλικές λύσεις όπως η ανακύκλωση, τα ανανεώσιμα υλικά και η παράταση της διάρκειας ζωής των προϊόντων.

Συνδέοντας τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ESG , οι εταιρείες προωθούν ενεργά τη μετάβαση προς βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα. Καθώς περισσότεροι οργανισμοί υιοθετούν παρόμοια πλαίσια, η ζήτηση για πρακτικές κυκλικής οικονομίας θα συνεχίσει να επιταχύνεται παγκοσμίως. Η αγορά της κυκλικής οικονομίας κερδίζει δυναμική καθώς οι στόχοι βιωσιμότητας και ESG αναδιαμορφώνουν τις επιχειρηματικές προτεραιότητες. Η αυξανόμενη υιοθέτηση σε όλους τους κλάδους διασφαλίζει μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, αποδοτικότητα πόρων και μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Τεχνολογικές προκλήσεις στην ανακύκλωση των υλικών

Οι τεχνολογικές προκλήσεις στην ανακύκλωση σύνθετων υλικών λειτουργούν ως σημαντικός περιορισμός για την αγορά της κυκλικής οικονομίας. Πολλά προϊόντα, όπως τα ηλεκτρονικά, οι πολυστρωματικές συσκευασίες και τα σύνθετα υλικά, είναι δύσκολο να αποσυναρμολογηθούν και να ανακυκλωθούν αποτελεσματικά. Η έλλειψη προηγμένων τεχνολογιών διαλογής και διαχωρισμού συχνά οδηγεί σε χαμηλά ποσοστά ανάκτησης και υψηλό κόστος επεξεργασίας. Για παράδειγμα, η ανάκτηση σπάνιων γαιών από ηλεκτρονικά απόβλητα παραμένει τόσο τεχνικά δύσκολη όσο και οικονομικά μη βιώσιμη ώστε να εφαρμοστεί σε μεγάλη κλίμακα. Αυτοί οι περιορισμοί επιβραδύνουν την υιοθέτηση και εμποδίζουν το πλήρες δυναμικό των πρακτικών κυκλικής οικονομίας.

Η ανάπτυξη λύσεων κυκλικής συσκευασίας σε όλους τους κλάδους παρουσιάζει μια σημαντική ευκαιρία για την αγορά της κυκλικής οικονομίας, καθώς οι επιχειρήσεις επιδιώκουν να μειώσουν τα πλαστικά μιας χρήσης και να στραφούν σε βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις. Οι εταιρείες υιοθετούν ολοένα και περισσότερο ανακυκλώσιμες, επαναχρησιμοποιήσιμες και βιοδιασπώμενες συσκευασίες για να καλύψουν τόσο τις κανονιστικές απαιτήσεις όσο και τη ζήτηση των καταναλωτών για οικολογικά προϊόντα.

Για παράδειγμα, σημαντικοί παίκτες του κλάδου των καταναλωτικών αγαθών ευρείας κατανάλωσης (FMCG) όπως η Unilever και η Nestlé εισάγουν επαναχρησιμοποιήσιμα μοντέλα συσκευασίας, μειώνοντας την παραγωγή αποβλήτων. Στον τομέα του λιανικού εμπορίου, μάρκες όπως η IKEA διερευνούν τα κομποστοποιήσιμα και χάρτινα υλικά για την αντικατάσταση των πλαστικών. Ομοίως, ο κλάδος του ηλεκτρονικού εμπορίου επενδύει σε επιστρεφόμενα συστήματα συσκευασίας για την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων συσκευασίας.

Οι κυβερνήσεις υποστηρίζουν επίσης αυτή τη μετάβαση απαγορεύοντας τα πλαστικά μιας χρήσης και προωθώντας προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού (EPR). Ομοίως, η αυτοκινητοβιομηχανία προωθεί την κυκλική οικονομία μέσω της ανακύκλωσης και της υιοθέτησης δευτερογενών υλικών. Ο συγκεκριμένος τομέας επιταχύνει την κυκλική οικονομία θέτοντας φιλόδοξους στόχους ανακύκλωσης και βιωσιμότητας.