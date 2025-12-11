Ρεκόρ 732 εκατ. ευρώ για τις ελληνικές startups - Ωρίμανση αλλά με… υποσημειώσεις

Νέα κεφάλαια, ενεργοί άγγελοι επενδυτές και ο ρόλος του venture debt που αναδιαμορφώνουν το τοπίο των startups.

Χρονιά ορόσημο φαίνεται να αποτέλεσε το 2025 για το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας, καθώς οι συνολικές χρηματοδοτήσεις εκτινάχθηκαν σε ύψος ρεκόρ, ξεπερνώντας τα 732 εκατ. ευρώ σε 95 deals και καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 35% σε σχέση με το 2024. Τα στοιχεία σηματοδοτούν μια νέα επενδυτική δυναμική και μαρτυρούν σίγουρα την ωρίμανσης του εγχώριου οικοσυστήματος καινοτομίας, μετά από τις εντατικές προσπάθειες των ετών που προηγήθηκαν.

Την ίδια στιγμή ωστόσο, όπως προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων του FWD Greece: Innovation Pulse 2025 - 2026, του ετήσιου report του Found.ation για το ελληνικό οικοσύστημα των startups ,η εικόνα είναι πιο σύνθετη από τον απλό τίτλο «έτος ρεκόρ» και οι προκλήσεις δεν έχουν εκλείψει. Κι αυτό γιατί τα στοιχεία μαρτυρούν μικρότερα exits κι ένα κύμα venture debt που «φουσκώνει» το σύνολο, την ίδια στιγμή που η αγορά κάνει λόγο για περιορισμένη δεξαμενή νέων εγχειρημάτων.

Οι χρηματοδοτήσεις του 2025 και η επενδυτική σκηνή που ωριμάζει

Για παράδειγμα σε επίπεδο χρηματοδοτήσεων η χρονιά σημαδεύτηκε από την χρηματοδότηση της Spotawheel, ύψους 300 εκατ. ευρώ. Ο χρηματοδοτικός γύρος ωστόσο, ήταν μεικτός με τα 270 εκατ. ευρώ να αποτελούν venture debt, δηλαδή κεφάλαιο ρευστότητας και όχι καθαρό equity επένδυσης. Το γεγονός έχει διπλή ανάγνωση καθώς από τη μία μειώνει το «πραγματικό» αποτύπωμα της ανάπτυξης. Από την άλλη βέβαια, εισάγει ένα νέο κεφάλαιο στο οικοσύστημα, που ευθυγραμμίζεται με διεθνείς τάσεις και διαφοροποιεί τις διαθέσιμες χρηματοδοτικές επιλογές των startups.

Η ωρίμανση του οικοσυστήματος αποτυπώνεται πέρα από τον αριθμό των χρηματοδοτήσεων και στον αριθμό των VC ο οποίος έφτασε για πρώτη φορά τα 18 funds τα οποία βρίσκονται ταυτόχρονα ενεργά στην αγορά. Καθώς μάλιστα καθένα από αυτά εμφανίζει διαφορετικό χρονισμό, κύκλο ζωής και επενδυτική στόχευση, η αγορά κερδίζει όχι μόνο σε ωρίμανση αλλά και σε βάθος.

Ένδειξη ωριμότητας αποτελεί και η αύξηση των επενδυτικών αγγέλων, οι οποίοι το 2025 αποδείχτηκαν πιο ενεργοί από ποτέ, προσθέτοντας μια οργανική βάση πρώιμης χρηματοδότησης στο οικοσύστημα. Το τρέχον έτος, σύμφωνα με τον Φίλιππο Ζακόπουλο, Managing Partner του Found.ation, 3 στις 10 χρηματοδοτήσεις που πραγματοποιήθηκαν περιείχαν angel συμμετοχή.

Πέρα από τα 18 ενεργά VC funds το 2025 καταγράφηκαν και ακόμη 10 επενδυτικοί οργανισμοί ενώ συνολικά συμμετείχαν στους γύρους χρηματοδότησης περισσότεροι από 143 μοναδικοί επενδυτές, προερχόμενοι από διαφορετικές χώρες και επενδυτικά προφίλ. Γεγονός που επισφραγίζει, όπως επισημαίνει και η έρευνα, ότι το ελληνικό τοπίο των VCs χαρακτηρίζεται πλέον από μια ευρεία γκάμα ενεργών funds, υποστηριζόμενων από ευρωπαϊκούς θεσμούς, την ΕΑΤΕ, εταιρικούς επενδυτές, τράπεζες και family offices.

Ωρίμανση και… ανομβρία μαζί

Σε κάθε περίπτωση βέβαια, η ανάγνωση της εικόνας της αγοράς παραμένει διττή, εμφανίζοντας τόσο θετικά χαρακτηριστικά όσο και στοιχεία που μεταφράζονται ως προκλήσεις για την συνέχεια.

Η θετική ανάγνωση περιλαμβάνει τους χρηματοδοτικούς γύρους Pre-seed & Seed, οι οποίοι αποτέλεσαν το 75% των γύρων, δείχνοντας ότι η early-stage δραστηριότητα ανακάμπτει. Παράλληλα οι χρηματοδοτήσεις Series A και άνω, ενώ αντιστοιχούν μόλις στο 25% των deals, συγκεντρώνουν πάνω από 600 εκατ. ευρώ, μαρτυρώντας ότι το ελληνικό startup οικοσύστημα είναι πλέον ικανό να αντλήσει μεγάλα ποσά.

Στον αντίποδα βέβαια, τα exits παραμένουν μικρά, γεγονός που δεν λειτουργεί πολλαπλασιαστικά στην διεθνή προβολή του οικοσυστήματος, ισχυροί τομείς της ελληνικής οικονομίας, όπως ο τουρισμός, δεν είναι στο ραντάρ των επενδυτών, την ώρα που η «γενεσιουργός δεξαμενή» μοιάζει περιορισμένη με στελέχη του οικοσυστήματος των επενδυτών να επισημαίνουν ανά περιόδους «μερική ανομβρία» σε νέες ιδέες και νέα εγχειρήματα.

Οι τομείς που πρωταγωνίστησαν και αυτοί που έρχονται

Για την συνέχεια οι εκτιμήσεις είναι ευοίωνες σε επίπεδο exits, καθώς τα funds του Equifund διάγουν ήδη τον έβδομο τους χρόνο και πολλά εξ αυτών θα επιδιώξουν να αποεπενδύσουν άμεσα. Όσο για τα νέα εγχειρήματα, το σίγουρο είναι ότι θα πρέπει να κατευθυνθούν σε συγκεκριμένους τομείς που φαίνεται να έχουν την τιμητική τους τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον, διεθνώς.

Το τρέχον έτος για παράδειγμα οι χρηματοδοτήσεις συγκεντρώθηκαν σε τέσσερις βασικούς τομείς:

την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), το SaaS - Software as a Service, την Ψηφιακή Υγεία ευρύτερα γνωστή κι ως HealthTech και το Defence Tech αλλιώς Αμυντική Τεχνολογία, η οποία πλέον ξεχωρίζει ως ξεχωριστή αναδυόμενη κατηγορία.

Για το 2026 δε, ΑΙ, health tech και defence tech παραμένουν στο επίκεντρο με το agro tech να προστίθεται στην εξίσωση, ενόψει κλιματικών αλλαγών. Στην περίπτωση της χώρα μας δε πολλά υποσχόμενος τομέας αποδεικνύεται και το fintech.

Οι πρωταγωνιστές των χρηματοδοτήσεων του 2025

Όσο για τις εταιρείες που πρωταγωνίστησαν το τρέχον έτος η λίστα των δέκα υψηλότερων χρηματοδοτήσεων περιλαμβάνει μετά τη Spotawheel τη Numan. Με δραστηριότητα στο χώρο της υγείας, η Numan έκλεισε το δεύτερο μεγαλύτερο γύρο χρηματοδότησης με 52 εκατ. ευρώ. Ακολούθησε η Huspy Holdings με λύσεις στο χώρο του real estate με 48,41 εκατ. ευρώ ενώ στην τέταρτη και την πέμπτη θέση βρέθηκαν η Stiq με λύση για το χώρο της εστίασης και η Achira που σήκωνσα 35 εκατ. ευρώ και 31,4 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Στις επόμενες θέσεις βρέθηκαν fintech εταιρείες όπως η Natech με 28,14 εκατ. ευρώ, η Plum με 17,37 εκατ. ευρώ και η Belvo Technologies με 12,97 εκατ. ευρώ.

Τέλος την χρυσή δεκάδα έκλεισαν η Delian Alliance Industries που σήκωσε 12,13 εκατ. ευρώ και δραστηριοποιείται στο χώρο των τεχνολογικών λύσεων για την άμυνα (defense tech) και η Nodes & Links που δραστηριοποιείται στο χώρο της τεχνητής νοημοσύνης και ολοκλήρωσε φέτος έναν κύκλο της τάξεως των 10,88 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι κάποιες εκ των προαναφερθέντων εταιρειών δεν έχουν ξεκινήσει από την Ελλάδα, έχουν ωστόσο Έλληνες μεταξύ των ιδρυτών αλλά και παρουσία στη χώρα μας με αποτέλεσμα να προσμετρώνται στο ελληνικό οικοσύστημα και στη μελέτη.