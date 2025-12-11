Παπαστεργίου: Σε δύο μήνες περίπου η πλατφόρμα για τις κάμερες στους δρόμους

Ταχύτητα, παραβίαση κόκκινου, ζώνη, χρήση κινητού και κράνος, θα ελέγχουν οι νέες «έξυπνες» κάμερες στους δρόμους.

Ταχύτητα, παραβίαση κόκκινου, ζώνη, χρήση κινητού και κράνος, θα ελέγχουν οι νέες «έξυπνες» κάμερες στους δρόμους, οι οποίες θα ενσωματωθούν σε ενιαία πλατφόρμα που αναμένεται να λειτουργήσει «σε περίπου δύο μήνες», όπως ανέφερε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Διευκρίνισε ότι η πλατφόρμα θα επιτρέπει ενημέρωση στο κινητό για κλήσεις, άμεση πρόσβαση στη φωτογραφία της παράβασης και δυνατότητα ηλεκτρονικής ένστασης, ενώ η φωτογραφία του οδηγού θα περιλαμβάνεται στα δεδομένα, ώστε να μην υπάρχουν αμφισβητήσεις για τον παραβάτη.

Παράλληλα, περιέγραψε την τρέχουσα κατάσταση:

30 κάμερες στην Αττική Οδό,

12 σταθερές κάμερες στις λεωφορειολωρίδες,

πιλοτικές κάμερες σε λεωφορεία,

από την ερχόμενη εβδομάδα, κάμερες σε 8 κρίσιμες διασταυρώσεις,

εντός Δεκεμβρίου, η Περιφέρεια Αττικής τοποθετεί 388 νέες κάμερες.

Σχετικά με το θέμα της πρόσβασης ανηλίκων στα social media, ο υφυπουργός σχολίασε την απόφαση της Αυστραλίας για πλήρες μπλοκάρισμα σε μαθητές. Όπως είπε, η Ελλάδα είναι έτοιμη «αύριο το πρωί» να παρέχει στις πλατφόρμες την πραγματική ηλικία των χρηστών, εφόσον αυτό νομοθετηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. «Τα μεγέθη μας είναι μικρά για να επιβάλουμε μόνοι μας κανόνες στις πλατφόρμες», σημείωσε, αλλά τόνισε ότι η χώρα πιέζει για ταχεία ευρωπαϊκή απόφαση.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο για το “AI Factory”, μια νέα ψηφιακή υποδομή τεχνητής νοημοσύνης, που συζητείται στη Βουλή. Όπως διευκρίνισε, δεν πρόκειται για «εργοστάσιο» με τη στενή έννοια, αλλά για μια μεγάλη υποδομή υψηλής υπολογιστικής ισχύος, με κεντρικό κόμβο τον νέο υπερυπολογιστή «Δαίδαλο» που δημιουργείται στο Λαύριο.

Ο υφυπουργός τόνισε ότι στόχος είναι η δημιουργία ενός οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούν δωρεάν τις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Το εγχείρημα θα διαχειρίζεται ο «Φάρος», μια εταιρεία που υπάγεται κατά 70% στο Υπερταμείο και κατά 30% στο Δημόσιο, ώστε, όπως σημείωσε, να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στις συνεργασίες και στις επενδύσεις. «Αυτό δεν μπορεί να γίνει με ρυθμούς ελληνικού Δημοσίου», ανέφερε.

Τέλος, στον τομέα της υγείας, ο κ. Παπαστεργίου αναφέρθηκε στη χθεσινή παρουσίαση της νέας Κάρτας Αναπηρίας, αλλά και στη σημερινή παρουσίαση μαζί με το Υπουργείο Υγείας του ψηφιακού βοηθού υγείας, ο οποίος ενσωματώνεται στον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας.

Η εφαρμογή θα επιτρέπει στους πολίτες να ζητούν άμεσα στοιχεία όπως:

τιμές σακχάρου από παλαιότερες εξετάσεις,

πληροφορίες για εμβολιασμούς,

φάρμακα που έχουν χορηγηθεί,

υπενθυμίσεις προσυμπτωματικού ελέγχου.

«Δεν δίνει ιατρικές συμβουλές – αυτές τις δίνουν οι γιατροί», υπογράμμισε, διευκρινίζοντας ότι τα δεδομένα είναι προσβάσιμα μόνο από τους γιατρούς που παρακολουθούν τον ασθενή και υπάρχει πλήρης καταγραφή κάθε πρόσβασης.