Ήπια πτωτικά οι ευρωαγορές στον απόηχο της Fed

Το επενδυτικό ηθικό φαίνεται να «πέφτει» μετά τη χθεσινή μείωση των επιτοκίων και τα σήματα για τα επόμενα βήματα από το νέο έτος σχετικά με τη νομισματική πολιτική.

Σε αρνητικό έδαφος κινούνται οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Πέμπτη, καθώς το επενδυτικό ηθικό φαίνεται να «πέφτει» μετά τη χθεσινή συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, κατά την οποία οι αξιωματούχοι της προχώρησαν στην τρίτη διαδοχική μείωση των επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης, και τα σήματα για τα βήματα που θα κάνουν από το νέο έτος σχετικά με τη νομισματική πολιτική.

Η μείωση επιτεύχθηκε με ψήφους 9-3 -κάτι που δεν έχει συμβεί από τον Σεπτέμβριο του 2019- στο εύρος 3,50%-3,75% (χαμηλό από Οκτώβριο 2022), ολοκληρώνει το πολυτάραχο 2025 η Fed την Τετάρτη, με νεύμα για μία περικοπή -0,25% το 2026 και άλλη μία αντίστοιχη το 2027 με βάση το dot plot, καθώς οι αξιωματούχοι υπολείπονται οικονομικών data, μετά το shutdown ενώ η αγορά εργασίας των ΗΠΑ δέχεται πιέσεις ελέω δασμών Τραμπ και επίμονου πληθωρισμού.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί 0,09% στις 577,64 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 σημειώνει οριακή άνοδο 0,03% στις 5.709 μονάδες. Ο κλάδος των αμυντικών μετοχών σημειώνει ήπιες απώλειες, με τον δείκτη Stoxx 600 Aerospace and Defense να υποχωρεί κατά 0,6%, αν και έχει σημειώσει άλμα 52% μέχρι στιγμής φέτος.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη διολισθαίνει 0,06% στις 24.094 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 καταγράφει κέρδη 0,33% στις 8.049 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί 0,03% στις 9.653 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο αποδυναμώνεται 0,06% στις 43.438 μονάδες και στην Ισπανία ο IBEX 35 βρίσκεται στις 16.737 μονάδες, με -0,05%.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Federal Reserve, Τζερόμ Πάουελ, ανέδειξε τη σαφή επιβράδυνση στην αγορά εργασίας και τον «κολλώδη» πληθωρισμό στην καθιερωμένη Συνέντευξη Τύπου μετά την διήμερη συνάντηση της FOMC, επαναλαμβάνοντας πως δεν υφίσταται δρόμος δίχως ρίσκο στη νομισματική πολιτική, ενώ διαμήνυσε πως θα επανεκκινήσουν οι αγορές ομολόγων με 40 δισ. δολάρια με στόχο τη διατήρηση των «άφθονων» τραπεζικών αποθεματικών.

«Δεν υπάρχει καμία οδός χωρίς κίνδυνο για την πολιτική καθώς πλοηγούμαστε σε αυτήν την ένταση μεταξύ των στόχων μας για την απασχόληση και τον πληθωρισμό» υπογράμμισε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας πως η διττή αποστολή της Fed είναι η διασφάλιση της σταθερότητας των τιμών στη ζώνη του 2%, συνοδευόμενη με την ελαχιστοποίηση της ανεργίας.

Πίσω στην Ευρώπη, η κεντρική τράπεζα της Ελβετίας διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια, σημειώνοντας πως ο πληθωρισμός ήταν ελαφρώς χαμηλότερος από τον αναμενόμενο. Η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη ήταν ισχυρότερη από το αναμενόμενο το τρίτο τρίμηνο, ανέφερε η Ελβετική κεντρική τράπεζα σε ανακοίνωσή της, σημειώνοντας ότι «οι αμερικανικοί δασμοί και η αβεβαιότητα της εμπορικής πολιτικής επηρέασαν την παγκόσμια οικονομία, η οικονομική ανάπτυξη σε πολλές χώρες παρέμεινε μέχρι στιγμής πιο ανθεκτική από ό,τι είχε υποτεθεί».

Ασιατικά χρηματιστήρια

Με απώλειες ολοκλήρωσαν οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού τις συνεδριάσεις της Πέμπτης, παρά τα αρχικά τους κέρδη, καθώς οι επενδυτές φαίνεται να μην έμειναν ικανοποιημένοι από το σήμα που έδωσε η Federal Reserve για τη νομισματική πολιτική του νέου έτους.

Ειδικότερα, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ χάνει 0,04% στις 25.530 μονάδες, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας υποχώρησε κατά 0,86% στις 4.552 μονάδες.

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 έχασε 0,92% στις 50.139 μονάδες ενώ ο ευρείας βάσης Topix διολίσθησε κατά 0,94% στις 3.357 μονάδες.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας απώλεσε 0,59% στις 4.110 μονάδες, ενώ ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε οριακές απώλειες 0,04% στις 933,64 μονάδες.

Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας έκλεισε με -0,29% στις 8.592 μονάδες.