Ποια είναι η Λίζα Κουκ, η αξιωματούχος της Fed που απέλυσε ο Τραμπ;

Την απόλυση της Λίζα Κουκ, της πρώτης Αφροαμερικανής γυναίκας που διορίστηκε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed), ανακοίνωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ την Τρίτη, σε μία πρωτοφανή κίνηση που εντείνει εκθετικά την πίεση που ασκεί στην κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ για μείωση των επιτοκίων.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επικαλείται παρατυπίες στην απόκτηση στεγαστικών δανείων, αναφέροντας ότι «υπάρχει επαρκής λόγος για την απομάκρυνσή σας από τη θέση σας». Την ανακοίνωση της επιστολής προς την Κουκ, την οποία δημοσίευσε ο Τραμπ στο Truth Social, ακολούθησε μια εκστρατεία απειλών εναντίον της από την κυβέρνηση και τους συμμάχους της, ενώ από την άλλη πλευρά οι υποστηρικτές της κάνουν λόγω για «αυταρχική κατάληψη εξουσίας». Την ίδια ώρα η αγορά ανησυχεί με ακόμα μεγαλύτερη ένταση για την ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Η κόντρα είχε ξεκινήσει στις 20 Αυγούστου, όταν ο Τραμπ είχε καλέσει τη Κουκ να παραιτηθεί, έπειτα από ισχυρισμούς του διευθυντή της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Στέγασης και Χρηματοδότησης (FHFA), Ουίλιαμ Πούλτ, ότι η Κουκ δήλωσε ψευδώς δύο διαφορετικές υποθήκες ως «κύρια κατοικία», με το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης να γνωστοποιεί ότι διερευνά την υπόθεση.

Ποια είναι η Λίζα Κουκ

Η Λίζα Κουκ είναι μια ακαδημαϊκός ερευνήτρια που γενικά αποφεύγει να γίνεται πρωτοσέλιδο από τότε που εντάχθηκε στην κεντρική τράπεζα το 2022. Η Κουκ συμμετέχει στο επταμελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο μαζί με πέντε από τους συνολικά 12 προέδρους των περιφερειακών Fed συνθέτουν την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC) που καθορίζει τα επιτόκια.

Έγινε η πρώτη μαύρη γυναίκα που διορίστηκε στο διοικητικό συμβούλιο στην ιστορία της Fed, η οποία ξεπερνά τα 100 χρόνια, όταν την επέλεξε ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν. Στις 23 Μαΐου 2022 ανέλαβε επισήμως καθήκοντα ως μέλος του ΔΣ της Fed για θητεία που έληγε τον Ιανουάριο του 2024.

Η θητεία της ανανεώθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2023 και ορκίστηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 2023 για νέα θητεία που θα διαρκέσει έως τις 31 Ιανουαρίου του 2038.

Η Κουκ έχει διδακτορικό στα οικονομικά και υπήρξε καθηγήτρια Οικονομικών και Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν πριν ενταχθεί στην κεντρική τράπεζα. Η έρευνά της έχει επικεντρωθεί στις διεθνείς κεντρικές τράπεζες, στις χρηματοπιστωτικές κρίσεις, στις φυλετικές οικονομικές ανισότητες και στις επιπτώσεις της καινοτομίας στην οικονομία.

Η Κουκ υπηρέτησε επίσης στο Συμβούλιο Οικονομικών Συμβούλων του Προέδρου Μπαράκ Ομπάμα και, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, στο Υπουργείο Οικονομικών.

Η Κουκ εντάχθηκε στην Fed σε μια εποχή που η τράπεζα ξεκινούσε την πιο επιθετική εκστρατεία αύξησης των επιτοκίων εδώ και 40 χρόνια, σε μια προσπάθεια να αναχαιτίσει τον αυξανόμενο πληθωρισμό, όπως αναφέρει το Bloomerg.

Έχει ψηφίσει με την πλειοψηφία της FOMC και τον Πρόεδρο Τζερόμ Πάουελ, σε κάθε συνεδρίαση από τότε που εντάχθηκε στον θεσμό, συμπεριλαμβανομένων των πέντε συνεδριάσεων μέχρι στιγμής φέτος όπου οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής διατήρησαν τα επιτόκια αμετάβλητα.

Η Κουκ χαρακτήρισε την τελευταία έκθεση για την απασχόληση - η οποία έδειξε μια δραματική επιβράδυνση στις προσλήψεις αυτό το καλοκαίρι - «ανησυχητική», προσθέτοντας ότι μια τέτοια επιβράδυνση θα μπορούσε να σηματοδοτήσει ένα σημείο καμπής για την οικονομία των ΗΠΑ. Δεν έχει δηλώσει πρόσφατα αν θα υποστήριζε μια μείωση των επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίαση της Fed τον Σεπτέμβριο, στην οποία οι επενδυτές και οι παρατηρητές των κεντρικών τραπεζών στοιχηματίζουν όλο και περισσότερο.

Οι επιθέσεις των Ρεπουμπλικανών

Η Κουκ είχε αντιμετωπίσει ένα μπαράζ επιθέσεων από το κόμμα των Ρεπουμπλικανών την εποχή του διορισμού της το 2022, ανάμεσά τους ο πρώην γερουσιαστής Πατ Τούμι και ο γερουσιαστής Μπιλ Χάγκερτι, αμφισβήτησαν το ερευνητικό της υπόβαθρο, υποστηρίζοντας ότι το έργο της είχε επικεντρωθεί υπερβολικά στις φυλετικές πολιτικές και όχι αρκετά στη νομισματική θεωρία.

Ο Χάγκερτι την κατηγόρησε επίσης ότι είπε ψέματα στο βιογραφικό της, ένα επιχείρημα που διαδόθηκε από δεξιά sites μέσων ενημέρωσης, κάτι που η ίδια διέψευσε σθεναρά. Τελικά η Κουκ διορίστηκε το 2022 με τους Δημοκρατικούς να επικρατούν στην Γερουσία.

Η Κουκ, γέννημα θρέμμα της Τζόρτζια, της οποίας η οικογένεια ήταν ενεργή στο κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα - ο θείος της Σάμιουελ Ντουμπουά Κουκ ήταν συμμαθητής του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ και εξέχων πολιτικός επιστήμονας - έχει γράψει συχνά για το πώς το υπόβαθρό της έχει διαμορφώσει τη ζωή και το έργο της.

Σε ένα άρθρο της στους New York Times με τίτλο «Ήταν λάθος μου να επιλέξω αυτόν τον τομέα», η Κουκ και η συν-συγγραφέας Anna Gifty Opoku-Agyeman έγραψαν για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μαύρες γυναίκες στην είσοδο στον κλάδο των οικονομικών. Λίγες επιλέγουν να εισέλθουν στο επάγγελμα - μόνο τέσσερα από τα 492 διδακτορικά στα οικονομικά που απονεμήθηκαν σε γυναίκες το 2023 πήγαν σε μαύρες γυναίκες - και ακόμη λιγότερα παραμένουν λόγω διακρίσεων στις αναφορές δημοσιεύσεων, έγραψαν.