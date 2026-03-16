Μη δηλωθέντα 3,2 εκατ. ευρώ στο Πόθεν Έσχες του Γιάννη Παναγόπουλου

Πόρισμα για ξέπλυμα εκατ. ευρώ στον Παναγόπουλο από την Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος - Ελέγχεται και η Άννα Στρατινάκη.

Ποσό 3,2 εκατ. ευρώ φέρεται πως δεν είχε δηλώσει στο πόθεν έσχες του την περίοδο 2020-2025, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος προέκυψε από την έρευνα που διενήργησε η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος.

Το παραπάνω ποσό αφορά, κατά πληροφορίες, το χρονικό διάστημα 2020-2025 και δεν αποκλείεται να καταστήσει τον κ. Παναγόπουλο ξανά ύποπτο, αυτή τη φορά για ανακριβή δήλωση πόθεν έσχες σε βαθμό κακουργήματος.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Γιάννης Παναγόπουλος δεν ήταν υπόχρεος να υποβάλει πόθεν έσχες ως πρόεδρος ΓΣΕΕ αλλά ως πρόεδρος των ινστιτούτων, μέσω των οποίων φέρονται να διακονήθηκαν τα επίμαχα ποσά.

Σύμφωνα με τo Reader.gr σημαντικότατα ευρήματα προέκυψαν για την πρώην Γενική Γραμματέα Εργασίας και πρώην υποδιοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου αγοράς Άννα Στρατινάκη, για την οποία προέκυψε ότι είχε υποβάλει ανακριβείς δηλώσεις πόθεν έσχες με την διαφορά να φτάνει τα 1,3 εκ. ευρώ.

Στοιχεία για παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες προέκυψαν και για τον νόμιμο εκπρόσωπο εταιρείας προγραμμάτων κατάρτισης Ανδρέα Γεωργίου, ο οποίος φέρεται ότι μέσα σε ένα έτος 2023-2024 δεν δήλωσε περιουσία που υπολογίζεται μεταξύ 700-800 χιλ.ευρώ.

Και στις τρεις περιπτώσεις ο επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής Χαρ. Βουρλιώτης διαβίβασε τη δικογραφία στον εισαγγελέα λόγω του ύψους των ποσών τόσο η μη δήλωση ή η ανακριβής δήλωση είναι κακουργήματα. Τέλος διαβιβάζει τα ευρήματα και στο Ελεγκτικό Συνέδριο προκειμένου να γίνει ο προβλεπόμενος και νόμιμος καταλογισμός στους υπόχρεους.