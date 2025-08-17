Ηλεκτρισμός: Άλμα της ζήτησης τον Ιούλιο – Τα μερίδια των προμηθευτών

Ενίσχυση κατά 23% του όγκου συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Ενέργειας σε μηνιαία βάση. Αν και οι αγοραπωλησίες κινήθηκαν σε παρόμοια επίπεδα με τον περσινό Ιούλιο, φέτος η χονδρεμπορική αγορά κινήθηκε αισθητά χαμηλότερα, κατά 26%. Οι ΑΠΕ συνέχισαν να έχουν την πρωτοκαθεδρία στο εγχώριο μείγμα με 42%. Στο 53,76% το μερίδιο της ΔΕΗ, πρώτη από τους ιδιώτες η Protergia με 19,26%, στο 12,66% η σύμπραξη ΗΡΩΝ και NRG.

Σημαντικό αποτύπωμα στη ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια προκάλεσε ο καύσωνας που ενέσκηψε το τρίτο 10ημερο Ιουλίου στη χώρα, όπως δείχνουν τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας για τη χονδρεμπορική αγορά τον προηγούμενο μήνα. Κι αυτό γιατί ο όγκος συναλλαγών σημείωσε τον Ιούλιο σημαντική άνοδο, κατά 23%, σε σχέση με τον αμέσως προηγούμενο μήνα.

Πιο συγκεκριμένα, οι αγοραπωλησίες ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώθηκαν σε 6741,83 GWh (Γιγαβατώρες) από 5480,46 GWh τον Ιούνιο. Κάτι που, όπως είναι φυσικό, είχε ως συνέπεια να ενισχυθεί σημαντική η χονδρεμπορική τιμή, με τον Ιούλιο να «κλείνει» στα 100,57 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, με αύξηση κατά 18% περίπου από τον Ιούνιο.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι η άνοδος της χονδρικής δεν παραπέμπει σε καμία περίπτωση στη «μίνι» ενεργειακή κρίση που ξέσπασε πέρυσι το καλοκαίρι, με έναρξη από τον Ιούλιο του 2024. Είναι ενδεικτικό ότι τα 100,57 ευρώ ανά Μεγαβατώρα αντιπροσωπεύουν μία συγκρατημένη ενίσχυση (λαμβάνοντας υπόψη τα καιρικά δεδομένα) σε σχέση με τα 135,18 ευρώ ανά Μεγαβατώρα του περασμένου Ιουλίου, ο οποίος επομένως είχε διαμορφωθεί 26% υψηλότερα.

Μικρότερο το «ενεργειακό τείχος»

Το γεγονός αυτό πρέπει να αποδοθεί εν μέρει στις ήπιες μετεωρολογικές συνθήκες που επικράτησαν τις πρώτες 20 ημέρες του προηγούμενου μήνα, όσο όμως και στην πιο ήπια απόκλιση που υπάρχει φέτος το καλοκαίρι ανάμεσα στις χονδρεμπορικές τιμές της νοτιοανατολικής και ανατολικής Ευρώπης, με αυτές στην κεντρική «Γηραιά Ήπειρο». Κάτι που σημαίνει πως η Task Force που συνέστησε η Ε.Ε., με πρωτοβουλία της χώρα μας, είχε απτά αποτελέσματα στο να περιοριστούν οι διαστάσεις της «ενεργειακής διαίρεσης» της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρισμού.

Όπως έχει γράψει το Insider.gr, ένα πρώτο αποτέλεσμα από τη σύσταση της Task Force είναι ο καλύτερος συντονισμός των εμπλεκόμενων κρατών. Έτσι, για παράδειγμα, φέτος είναι λιγότερες οι συντηρήσεις μονάδων και διασυνδετικών γραμμών, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί μέσα στο καλοκαίρι. Ως συνέπεια, έχει αποσοβηθεί μία σημαντική αιτία που οδήγησε πέρυσι στην εκτίναξη των τιμών στη ΝΑ Ευρώπη.

Περαιτέρω σύγκλιση των ευρωπαϊκών τιμών θα επέλθει με τη δημιουργία ακόμη περισσότερων ηλεκτρικών διασυνδέσεων για την «επικοινωνία» των συστημάτων της περιοχής με αυτά της κεντρικής Ευρώπης. Η προώθηση τέτοιων έργων αποτελεί επίσης αντικείμενο της Δύναμης Κρούσης, με την Κομισιόν να έχει ήδη δρομολογήσει μέσω του νέου προϋπολογισμού σημαντική ενίσχυση των σχετικών κεφαλαίων. Υπενθυμίζεται ότι τα κεφάλαια του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ενός ταμείου για την αναβάθμιση ενεργειακών υποδομών και την επένδυση σε νέες τεχνολογίες) θα αυξηθούν στα 30 δισεκατομμύρια ευρώ, από μόλις 6 δισεκατομμύρια.

Το μείγμα

Αν και η αύξηση τον Ιούλιο της ζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια έφερε ενίσχυση της συμμετοχής των μονάδων φυσικού αερίου, οι ανανεώσιμες πηγές μπόρεσαν για έναν ακόμη μήνα να διατηρήσουν την πρωτοκαθεδρία τους. Έτσι, το μερίδιο των ΑΠΕ διαμορφώθηκε στο 42%, από 44% τον Ιούνιο.

Η επέλαση των μονάδων αερίου αποτυπώνεται στο γεγονός ότι το ποσοστό τους αυξήθηκε στο 40%, από 37% τον αμέσως προηγούμενο μήνα. Με την ανισορροπία που έχει αποκτήσει το «πράσινο» μείγμα στη χώρα μας, λόγω της κυριαρχίας των ηλιακών πάρκων, οι μονάδες αερίου καλούνται κατά κύριο λόγο να καλύψουν σημαντικό μέρος της ζήτησης από τις απογευματινές ώρες, δηλαδή όταν δύει ο ήλιος και μηδενίζεται η παραγωγή των φωτοβολταϊκών. «Απάντηση» σε αυτό το φαινόμενο θα δώσει η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας.

Στις συνθήκες καύσωνα πάντως, που επικράτησαν στο τέλος Ιουλίου, ήταν απαραίτητο να επιστρατευθεί σχεδόν το σύνολο του εγχώριου ηλεκτροπαραγωγικού δυναμικού, για να καλυφθεί η ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση. Ακόμη κι έτσι όμως οι εισαγωγές έμειναν σε χαμηλά επίπεδα (5%), όπως επίσης και η συμμετοχή των υδροηλεκτρικών – που διαμορφώθηκε στο 5% έναντι 6% τον Ιούνιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η χρήση των υδροηλεκτρικών παραμένει περιορισμένη, ώστε να απομείνει ένα μέρος των υδατικών αποθεμάτων σε «εφεδρεία» το φθινόπωρο, στην περίπτωση που συνεχιστούν επί μακρόν οι υψηλές θερμοκρασίες και καθυστερήσουν οι βροχοπτώσεις. Ο λιγνίτης υποχώρησε στο 2%, από 3%.

Τα ποσοστά των παρόχων

Όσον αφορά τη λιανική ρεύματος, τα μερίδια του Ιουλίου δείχνουν μικρές διαφοροποιήσεις, χωρίς ωστόσο να αναδεικνύουν αλλαγές στο «τοπίο» του κλάδου προμήθειας της χώρας μας. Έτσι, η ΔΕΗ διατηρεί τα χαρακτηριστικά δεσπόζοντος παρόχου, ενισχύοντας μάλιστα το ποσοστό της στο 53,76%, από 49,59% τον Ιούνιο.

Την πρώτη θέση των ιδιωτών παρόχων καταλαμβάνει για έναν ακόμη μήνα η Protergia με 19,26% (από 20,24%), ενώ ακολουθεί η ΗΡΩΝ με 8,58% (από 10,95%). Ενδιαφέρον παρουσιάζει το συνολικό ποσοστό που καταλαμβάνει η θυγατρική της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με την NRG, και το οποίο αγγίζει το 12,66%. Η NRG κατέλαβε μερίδιο 4,07%.

Υπενθυμίζεται ότι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Motor Oil έχουν αποφασίσει τη σύμπραξη στη θερμοηλεκτρική παραγωγή και τη λιανική ρεύματος & αερίου, με τη δημιουργία κοινού σχήματος από τις ΗΡΩΝ και NRG. Ως συνέπεια, η κοινοπραξία διαμορφώνει τον τρίτο πόλο συγκέντρωσης της λιανικής, κινούμενη ήδη αισθητά πάνω από το 10% του retail στο ρεύμα.

Ακολούθησαν η Elpedison με 5,48% (από 5,89%), η «Φυσικό Αέριο» με 3,32%, η ZeniΘ με 3%, η Volton με 0,99%, η Interbeton με 0,85%, η Eunice με 0,26%, η ΟΤΕ Estate με 0,17% και η Ελίν με 0,13%.