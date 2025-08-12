Επικίνδυνο «παιχνίδι» από τον Τραμπ με τον νέο επικεφαλής του BLS

Ο προταθείς ως νέος επικεφαλής του Bureau of Labor Statistics έλαβε το διδακτορικό του μόλις το 2020. Αποθεώνει τις πολιτικές «του κυρίου Τραμπ» στην οικονομία, αλλά και σε πεδία όπως η μετανάστευση, ενώ αποκαλεί «συνωμότη» τον επικεφαλής της Fed. Θα καταφέρει να διαφυλάξει την αξιοπιστία των στατιστικών στοιχείων των ΗΠΑ;

Οι φόβοι αναλυτών και οικονομολόγων, ότι η απόλυση της Erika McEntarfer από τη θέση της επικεφαλής του Bureau of Labor Statistics (BLS) μπορεί να αποτελέσει την αρχή μιας επικίνδυνης πορείας ως προς την αξιοπιστία των επίσημων ομοσπονδιακών στατιστικών στοιχείων, δείχνουν να επιβεβαιώνονται.

Αυτό που πυροδότησε τις τελευταίες 10 ημέρες τους φόβους των οικονομολόγων δεν ήταν τόσο η απόλυση της McEntarfer, που ούτως ή άλλως είναι εντός των αρμοδιοτήτων του Αμερικανού Προέδρου, όσο οι ανυπόστατες κατηγορίες εναντίον της ότι παραποίησε τα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ προκειμένου να πλήξει την κυβέρνηση Τραμπ.

Με άλλα λόγια, διαφάνηκε ότι ήταν αμιγώς πολιτικά τα κίνητρα πίσω από την απόλυσή της, χωρίς να τεκμηριώνεται ότι είχε πράγματι παραποιήσει στοιχεία. Επιπλέον, φαίνεται ότι η επιλογή του Αμερικανού Προέδρου για το πρόσωπο που θα διαδεχθεί την McEntarfer έγινε επίσης με αμιγώς πολιτικά κριτήρια.

Ο Erwin John Antoni III έλαβε το διδακτορικό του στα Οικονομικά μόλις το 2020. Είναι ο δεύτερος οικονομολόγος του The Heritage Foundation που επιλέγει ο Τραμπ για τη θέση του επικεφαλής του BLS. Ο προηγούμενος ήταν ο William Beach. Ο οποίος, ωστόσο, ήταν από τους πρώτους που επέκριναν την απόφαση του Τραμπ για την απόλυση της McEntarfer, λέγοντας ότι η κίνηση αυτή υπονομεύει την αξιοπιστία του BLS.

Παρόμοια προειδοποίηση απηύθυνε, μεταξύ πολλών άλλων, και ο επικεφαλής οικονομολόγος της JP Morgan για τις ΗΠΑ, Mike Feroli, συντασσόμενος με όσους φοβούνται ότι οι χειρισμοί του Προέδρου Τραμπ θα δημιουργήσουν κινδύνους για τις διεθνείς αγορές, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και συνολικά για την οικονομία των ΗΠΑ.

Οι πρώτες αντιδράσεις

Με δηλώσεις του στο NBC News, ο καθηγητής Οικονομικών Sung Won Sohn δήλωσε για τον Antoni ότι, αν και διαθέτει το απαραίτητο οικονομικό υπόβαθρο, «αυτό δε σημαίνει ότι καταλαβαίνει τον τρόπο με τον οποίο συλλέγονται τα δεδομένα του BLS και πώς προκύπτουν οι μηνιαίες αναθεωρήσεις». Συμπλήρωσε επίσης ότι «κάποια από τα στοιχεία που αναμένουμε δεν θα αρέσουν στον Πρόεδρο Τραμπ και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα το εξηγήσει αυτό στον Πρόεδρο και πώς αυτός θα αντιδράσει».

Από την πλευρά του ο Jason Furman, επικεφαλής της ομάδας των οικονομικών συμβούλων του Λευκού Οίκου επί προεδρίας Ομπάμα, είπε ότι ο Antoni είναι «παντελώς ανεπαρκής» για τη θέση του επικεφαλής του BLS, αλλά και «ακραία κομματικοποιημένος και δεν διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία».

Στο μεταξύ, ο επικεφαλής οικονομολόγος της RSM US, Joe Brusuelas, δήλωσε στο Reuters ότι η υποψηφιότητα Antoni «θα οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης για δεδομένα από ιδιωτικούς παρόχους». Και ο επικεφαλής πολιτικής της μη-κυβερνητικής οργάνωσης Groundwork Collaborative χαρακτήρισε τον Antoni «συκοφάντη», προσθέτοντας ότι η υποψηφιότητά του «είναι μια ευθεία επίθεση στην ανεξάρτητη ανάλυση που θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην αξιοπιστία των αμερικανικών οικονομικών στοιχείων».

Ποιος είναι ο Erwin John Antoni III

Παραβλέποντας ότι η υποψηφιότητα του E.J. Antoni έτυχε θερμής υποδοχής από τον Steve Bannon, τον (καταδικασμένο) ακροδεξιό συνωμοσιολόγο, πρώην σύμβουλο του Τραμπ και ιθύνοντα νου πίσω από τον ιστότοπο Breitbart News, μια ματιά στην αρθρογραφία του ίδιου του Antoni αποκαλύπτει ενδιαφέροντα στοιχεία.

Αρχικά, ο Antoni εκθειάζει (για την ακρίβεια αποθεώνει) συχνά τις πολιτικές «του κυρίου Τραμπ», όχι μόνο στην οικονομία, αλλά και σε πεδία όπως η μεταναστευτική πολιτική. Επιπλέον, προσεγγίζει τη θεματολογία του ξεφεύγοντας από τα όρια της επιστημονικής προσέγγισης ενός οικονομολόγου και επιτίθεται ευθέως σε πολιτικούς αντιπάλους της κυβέρνησης Τραμπ, αλλά και σε όσους ο ίδιος αντιλαμβάνεται ως «εχθρούς», όπως ο επικεφαλής της Fed.

Μεταξύ άλλων, αποκαλεί τον επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ «συνωμότη», ενώ πολύ συχνά χρησιμοποιεί πολιτικά φορτισμένους όρους όπως «Bidenflation», αλλά και προκλητικές διατυπώσεις για «ειδικούς» (σ.σ. βάζει τη λέξη εντός εισαγωγικών) που τρώνε «αυγά στη μούρη τους» (σ.σ. όταν σύμφωνα με τον ίδιο οι εκτιμήσεις τους διαψεύδονται).

Και μιας και ανακοινώθηκαν σήμερα τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, αξίζει να σημειωθεί ότι προ ημερών ο Antoni ισχυριζόταν ότι «ο πληθωρισμός έχει υποχωρήσει από τον Ιανουάριο και θα συνεχίσει να βελτιώνεται». Βέβαια, παρέλειψε σκοπίμως να διευκρινίσει στον τίτλο του ότι αναφέρεται στις τιμές… χονδρικής στις ΗΠΑ, και όχι στις τιμές καταναλωτή. Κατά την προσφιλή του μάλιστα πρακτική, κάνοντας σύγκριση των τελευταίων στοιχείων με τα αντίστοιχα της διακυβέρνησης Μπάιντεν, έσπευσε να προλάβει τους… «απολογητές της αριστεράς» που κατά την άποψή του θα απέδιδαν τις πληθωριστικές πιέσεις σε εποχικούς παράγοντες.