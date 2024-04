Maria Rita Galli (CEO ΔΕΣΦΑ): «Δεν μπορεί να υπάρξει ενεργειακή μετάβαση χωρίς ενεργειακή ασφάλεια»

Το φυσικό αέριο αποτελεί βασικό εταίρο για την περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ

Ισχυρή ήταν η παρουσία του ΔΕΣΦΑ στο φετινό Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Η Maria Rita Galli, CEO του ΔΕΣΦΑ, συμμετείχε σε δύο συζητήσεις πάνελ την Πέμπτη 11 Απριλίου 2024, τονίζοντας τη σημασία της επίτευξης μιας κρίσιμης ισορροπίας μεταξύ οικονομικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, καθώς και ενεργειακής ασφάλειας, στην πορεία προς την ενεργειακή μετάβαση.

Στο πλαίσιο αυτό, η κα Galli αναφέρθηκε στη συμβολή του ΔΕΣΦΑ στην καθιέρωση της Ελλάδας ως ενεργειακής πύλης, ενώ εστίασε στις ενέργειες του ΔΕΣΦΑ για την απανθρακοποίηση και την ανθεκτικότητα του ενεργειακού συστήματος, μέσα από την ανάπτυξη μιας σειράς ανθεκτικών υποδομών στις ανάγκες του μέλλοντος.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στο πάνελ με τίτλο «The Energy Mix - Hydrocarbon Exploration and a Balanced Path to Clean Energy», η κα Galli, τόνισε την κομβική θέση και τις δυνατότητες της χώρας να λειτουργήσει ως ενεργειακή πύλη για ολόκληρη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, επιτυγχάνοντας παράλληλα τους στόχους της για την ενεργειακή μετάβαση, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει μια αμερόληπτη και ουδέτερη προσέγγιση προς όλες τις τεχνολογίες, τονίζοντας ότι καμία ενεργειακή μετάβαση δεν μπορεί να συμβεί χωρίς ενεργειακή ασφάλεια και ένα ανθεκτικό ενεργειακό σύστημα.

Η CEO του ΔΕΣΦΑ υπογράμμισε τη σημασία της διασυνδεσιμότητας και της ανθεκτικότητας των συστημάτων της χώρας, τονίζοντας ότι ο ΔΕΣΦΑ και ολόκληρος ο ελληνικός κλάδος του φυσικού αερίου ανταποκρίθηκαν με επιτυχία κατά την πρόσφατη ενεργειακή κρίση και τον πόλεμο στην Ουκρανία, και τώρα εργάζονται εντατικά στην κατεύθυνση της απανθρακοποίησης.

Η κα Galli σημείωσε ότι το φυσικό αέριο είναι ένα αναγκαίο συστατικό για να καταστεί δυνατή η ενεργειακή μετάβαση και αποτελεί βασικό εταίρο που αντικαθιστά τον άνθρακα και το πετρέλαιο. Τόνισε, επίσης, ότι υπάρχουν περισσότεροι τομείς, πέρα από αυτόν της ηλεκτρικής ενέργειας, που είναι κρίσιμοι για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να επιτευχθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ του ρόλου του φυσικού αερίου μεσοπρόθεσμα και του ρόλου των νέων πηγών ενέργειας για την επίτευξη των στόχων μας για την ενεργειακή μετάβαση.

Συμμετέχοντας στο πάνελ με τίτλο «Forging the Energy Transition Landscape: Navigating the Road to 2030», η Maria Rita Galli τόνισε ότι οι σημερινές τεχνολογίες φυσικού αερίου -όπως οι αγωγοί, οι εγκαταστάσεις επαναεριοποίησης και οι μονάδες CCGTs (Combined Cycle Gas Turbines)- συμβάλλουν ήδη σημαντικά στην ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην εξισορρόπηση διακυμάνσεων και στη γεφύρωση των κενών στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Με την εισαγωγή νέων, αποδοτικότερων και με χαμηλότερους ρύπους μονάδων CCGT, ο ρόλος του φυσικού αερίου γίνεται ακόμη πιο σημαντικός για την επιτυχή διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στην ανάγκη αξιοποίησης αυτής της συνέργειας, ενώ παράλληλα τόνισε την εν εξελίξει απανθρακοποίηση της αλυσίδας του φυσικού αεριού, της εισαγωγής νέων τρόπων απανθρακοποίησης της παραγωγής ενέργειας με αέριο, όπως η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα (CCS) ή η πρόσμιξη του υδρογόνου στο ενεργειακό μείγμα μόλις αυτό καταστεί οικονομικά προσιτό. Αυτή η στρατηγική προσέγγιση θα μεγιστοποιήσει τα οφέλη της ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική μετάβαση της χώρας σε καθαρότερες μορφές ενέργειας και ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Ο ΔΕΣΦΑ προτείνει ένα οικονομικά αποδοτικό πλάνο για την απεξάρτηση από τον άνθρακα, που θα μπορούσε να μετατρέψει την Ελλάδα σε ένα multi-molecule hub για ένα πιο βιώσιμο μέλλον με στόχο την επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα, εξασφαλίζοντας μια ομαλή και δίκαιη μετάβαση, χωρίς να αφήσει κανέναν πίσω.