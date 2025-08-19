Ειδήσεις | Ελλάδα

ΟΣΥ για ατύχημα με λεωφορείο στου Παπάγου: «Δεν οφείλεται σε τεχνικό πρόβλημα»

Newsroom
Να σημειωθεί ότι από το ατύχημα δεν προκλήθηκε κάποιος τραυματισμός.

Δεν οφείλεται σε τεχνικό πρόβλημα, σύμφωνα με την ΟΣΥ, το ατύχημα που σημειώθηκε χθες στου Παπάγου, όπου λεωφορείο της γραμμής 409 προσέκρουσε σε μπαλκόνι πολυκατοικίας, προκαλώντας ζημιές και στο κτίριο και σε Ι.Χ. που ήταν σταθμευμένο στο σημείο.

«Βάσει του πορίσματος της τεχνικής επιτροπής που συστάθηκε για τη διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος και από τον έλεγχο που διενεργήθηκε στο όχημα, το ατύχημα δεν μπορεί να αποδοθεί σε τεχνικό πρόβλημα. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το καταστατικό λειτουργίας της Εταιρείας έχει ήδη εκκινήσει η πειθαρχική διαδικασία για τον οδηγό», αναφέρει η ΟΣΥ.

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ)
Λεωφορεία

