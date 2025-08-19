Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Με 1,17% η Morgan Stanley στην ΕΧΑΕ

Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές, η MORGAN STANLEY κατέχει έμμεσα το 1,17% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Το 1,17% της ΕΧΑΕ κατέχει έμμεσα η Morgan Stanley μετά από αγοραπωλησίες μετοχών.

Η MS προέβη σε αγορές μετοχών αξίας €530.437 και σε πώληση μετοχών αξίας €358.422

Οι αλυσίδες ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων ουσιαστικά κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου, ξεκινώντας από τον απώτατο ελέγχοντα, έχουν ως εξής:

• Morgan Stanley
• Morgan Stanley International Holdings Inc
• Morgan Stanley International Limited
• Morgan Stanley Investments (UK)
• Morgan Stanley & Co International plc
• Morgan Stanley
• Morgan Stanley Capital Management, LLC
• Eaton Vance Management
• Boston Management and Research

