Απώλειες για τον χρυσό ενόψει Τζάκσον Χολ

Οι traders βλέπουν πιθανότητα 83% για μείωση επιτοκίων Fed κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME.

Απώλειες κατέγραψε την Τρίτη ο χρυσός καθώς το δολάριο ΗΠΑ ενισχύθηκε, ενώ οι επενδυτές περιμένουν την ομιλία του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, στο Τζάκσον Χολ αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Ο χρυσός στην αγορά σποτ υποχώρησε 0,4% στα 3.317,71 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ ενδοσυνεδριακά έφτασε και σε χαμηλό μηνός (από την 1η Αυγούστου). Τα futures παράδοσης Δεκεμβρίου απώλεσαν 0,6% στα 3.358,7 δολάρια.

Το ασήμι διολίσθησε 1,8% στα 37,34 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα αποδυναμώθηκε 1,1% στα 1.307,90 δολάρια και το παλλάδιο έχασε 1,6% στα 1.104,68 δολάρια.

«Γενικά, (οι επενδυτές) τοποθετούνται στην αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης ενόψει της συνεδρίασης του Τζάκσον Χολ... θα είναι αρκετά ήσυχα μέχρι τότε», προέβλεψε ο Τζιμ Γουάικοφ, ανώτερος αναλυτής της Kitco Metals.

Η Fed πρόκειται να πραγματοποιήσει το ετήσιο συμπόσιό της αργότερα αυτή την εβδομάδα στο Τζάκσον Χολ του Ουαϊόμινγκ, με τον επικεφαλής της, Τζερόμ Πάουελ, να μιλά την Παρασκευή για τις οικονομικές προοπτικές και τους επενδυτές να προσβλέπουν σε σήματα για τις επόμενες κινήσεις στα επιτόκια.

Οι traders βλέπουν πιθανότητα 83% για μείωση επιτοκίων Fed κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME.

