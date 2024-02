Το ΕΒΕΑ στην επιχειρηματική αποστολή στην Ινδία

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την Ομοσπονδία Ινδικών Επιμελητηρίων Εμπορίου και Βιομηχανίας

Στην Επιχειρηματική Αποστολή στην Ινδία (Νέο Δελχί, Βομβάη, Μπανγκαλόρ), στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ινδία, που στόχο έχει το άνοιγμα της ελληνικής επιχειρηματικότητας σε μια τεράστια και ταχέως αναπτυσσόμενη παγκόσμια αγορά αλλά και τη γενικότερη ενδυνάμωση των διμερών οικονομικών σχέσεων Ελλάδας – Ινδίας, συμμετέχουν, εκπροσωπώντας το ΕΒΕΑ, η Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, κα Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, και το Μέλος Δ.Ε. και Υπεύθυνη Συμβουλευτικής Υποστήριξης των Επιχειρήσεων του ΕΒΕΑ, κα Μαρία Αρβανιτοπούλου.

Κατά τη διάρκεια της Επιχειρηματικής Αποστολής (19-24 Φεβρουαρίου 2024), υπό τον Υφυπουργό για την Οικονομική Διπλωματία και Εξωστρέφεια, κ. Κώστα Φραγκογιάννη, έχουν προγραμματιστεί επιχειρηματικά φόρουμ και Β2Β συναντήσεις μεταξύ περίπου 70 ελληνικών επιχειρήσεων που συμμετέχουν και αντίστοιχων ινδικών επιχειρήσεων.

Η Πρόεδρος του ΕΒΕΑ στην ομιλία της, στη Βομβάη, στο επιχειρηματικό φόρουμ “Exploring Economic Collaboration Between Greece and India: Future Prospects”, το οποίο τίμησε με την παρουσία του ως ομιλητής και ο Πρωθυπουργός, αναφέρθηκε στις επιχειρηματικές ευκαιρίες μεταξύ Ελλάδας και Ινδίας. Μιλώντας για τις δράσεις του ΕΒΕΑ που στοχεύουν στην ενίσχυση των διμερών επιχειρηματικών σχέσεων, η κα Εφραίμογλου τόνισε ότι εδώ και τρεις δεκαετίες το ΕΒΕΑ εργάζεται συστηματικά για τη δικτύωση και τη συνεργασία του με επιχειρηματικούς φορείς της Ινδίας, ώστε να αναδείξει νέες ευκαιρίες και να διευκολύνει την επαφή και τη συνέργεια μεταξύ των δύο επιχειρηματικών κοινοτήτων σε τομείς όπως οι νέες τεχνολογίες, τα φαρμακευτικά προϊόντα, οι κατασκευές, η ναυτιλία, τα τρόφιμα και κυρίως ο τουρισμός. Μάλιστα, το 2022 το διμερές εμπόριο μεταξύ Ελλάδας και Ινδίας παρουσίασε εκρηκτική αύξηση, φτάνοντας τα 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ, παρά τα εμπόδια που εμφανίζονται στις παγκόσμιες εμπορικές συναλλαγές.

«Έχουμε υπογράψει Μνημόνια Συνεργασίας με φορείς όπως το Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM) και το Maharashtra Chamber of Commerce, Industry & Agriculture. Το διάστημα 2021 – 2022 υποδεχθήκαμε στο ΕΒΕΑ γυναικεία αντιπροσωπεία του Federation of Indian Chambers of Commerce and Industries, την οποία αποτελούσαν 40 Ινδές επιχειρηματίες από σημαντικούς κλάδους, όπως των φαρμάκων και καλλυντικών, των κοσμημάτων, της κλωστοϋφαντουργίας κ.ά. και συνεργαστήκαμε με το Millennial India International Chamber of Commerce, Industry & Agriculture για την προώθηση της επιχειρηματικής συνεργασίας με την Ινδία. Επιπρόσθετα, καταθέσαμε συγκεκριμένη πρόταση για την προώθηση συμπράξεων σε θέματα νεοφυούς επιχειρηματικότητας, η οποία συμπεριελήφθη στο σχετικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών», είπε χαρακτηριστικά η Πρόεδρος του ΕΒΕΑ.

Αναφερόμενη σε νέες δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ ινδικών και ελληνικών επιχειρήσεων, η κα Εφραίμογλου επεσήμανε ότι η Ινδία μπορεί να επωφεληθεί από τομείς όπως το λιανικό εμπόριο, τα τρόφιμα, η ναυτιλία και ο ναυπηγικός κλάδος, όπου η Ελλάδα και οι ελληνικές επιχειρήσεις διαθέτουν σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Αντίστοιχα, η Ελλάδα μπορεί να επωφεληθεί από τα επιτεύγματα της Ινδίας στην τεχνολογία, την πράσινη ενέργεια και την αλυσίδα εφοδιασμού. Και για τις δύο χώρες παρουσιάζονται τεράστιες ευκαιρίες στον τουρισμό, καθώς και στη δημιουργία οικοσυστημάτων για νεοφυείς επιχειρήσεις.

«Η σημερινή υπογραφή της ανανέωσης του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Επιμελητηρίου μας και της Ομοσπονδίας Ινδικών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων είναι ένα ακόμη βήμα για την επέκταση των διμερών οικονομικών σχέσεων, που επιβεβαιώνει και υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας για τη μεταξύ μας συνεργασία», είπε κλείνοντας την ομιλία της η Πρόεδρος του ΕΒΕΑ.

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και της Ομοσπονδίας Ινδικών Επιμελητηρίων Εμπορίου και Βιομηχανίας. Στο πλαίσιο της Επιχειρηματικής Αποστολής και των Φόρουμ που διοργανώθηκαν, όλες οι συμμετέχουσες ελληνικές επιχειρήσεις πήραν μέρος σε B2B επαφές και συζητήσεις με σημαντικούς παράγοντες της ινδικής αγοράς με εξαιρετικά αποτελέσματα.