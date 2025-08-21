ΕΕ και ΗΠΑ συμφώνησαν σε ένα «δίκαιο, ισορροπημένο και αμοιβαία ωφέλιμο εμπόριο»

Λεπτομέρειες σχετικά με την εμπορική τους συμφωνία, με τις οποίες θεσπίζεται ένα δίκαιο, ισορροπημένο και αμοιβαία ωφέλιμο διατλαντικό εμπόριο και επενδύσεις, δημοσιοποίησαν με κοινή τους ανακοίνωση, ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση.

Λεπτομέρειες σχετικά με την εμπορική τους συμφωνία, με τις οποίες θεσπίζεται ένα δίκαιο, ισορροπημένο και αμοιβαία ωφέλιμο διατλαντικό εμπόριο και επενδύσεις, δημοσιοποίησαν με κοινή τους ανακοίνωση, ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κοινή τους δέσμευση, επιβεβαιώνει και βασίζεται στην συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στις 27 Ιουλίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Κοινή Δήλωση καθορίζει τη δέσμευση των δύο πλευρών να εργαστούν για την αποκατάσταση της σταθερότητας και της προβλεψιμότητας στο εμπόριο και τις επενδύσεις, προς όφελος των επιχειρήσεων και των πολιτών. Είναι το πρώτο βήμα σε μια διαδικασία που θα ενισχύσει το εμπόριο και θα βελτιώσει την πρόσβαση στην αγορά σε επιπλέον τομείς. Μάλιστα, έρχεται μετά από εντατικές διαπραγματεύσεις με επικεφαλής τον Επίτροπο Εμπορίου της ΕΕ Μάρος Σέφκοβιτς, με τον υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λούτνικ και τον Εκπρόσωπο Εμπορίου Τζέιμσον Γκριρ.

Έτσι, καθορίζεται λεπτομερώς το νέο δασμολογικό καθεστώς των ΗΠΑ απέναντι στην ΕΕ, με έναν σαφή, μέγιστο, καθολικό, δασμό 15% για τη συντριπτική πλειοψηφία των εξαγωγών της ΕΕ συμπεριλαμβανομένων στρατηγικών τομέων όπως αυτοκίνητα, φαρμακευτικά προϊόντα, ημιαγωγοί και ξυλεία. Τα προϊόντα που ήδη υπάγονται στο καθεστώς «Μάλλον Ευνοούμενου Κράτους» δεν θα επιβαρυνθούν με πρόσθετους δασμούς.

Όσον αφορά τα αυτοκίνητα και τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων, το ανώτατο όριο δασμών των ΗΠΑ ανέρχεται στο 15% και θα εφαρμοστεί παράλληλα με την μείωση των δασμών της ΕΕ στα αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα.

Επιπλέον, από την 1η Σεπτεμβρίου, ορισμένες κατηγορίες προϊόντων θα επωφεληθούν από ένα ειδικό καθεστώς δασμών, όπως οι μη διαθέσιμοι φυσικοί πόροι (όπως ο φελλός), όλα τα αεροσκάφη και τα ανταλλακτικά αεροσκαφών, τα γενόσημα φαρμακευτικά προϊόντα και τα συστατικά τους και οι πρόδρομες χημικές ουσίες όπου υπάγονται στους ευνοϊκότερους όρους του «Μάλλον Ευνοούμενου Κράτους».

Επιπλέον, σύμφωνα με τη δήλωση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στις 27 Ιουλίου, και οι δύο πλευρές συμφωνούν να συνεχίσουν να εργάζονται φιλόδοξα για την επέκταση αυτού του καθεστώτος σε άλλες κατηγορίες προϊόντων - ένα βασικό παραδοτέο για την ΕΕ.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι, αναγνωρίζοντας τις κοινές προκλήσεις καθώς και τα οφέλη της συνεργασίας, η ΕΕ και οι ΗΠΑ σκοπεύουν να εργαστούν για την οριοθέτηση των οικονομιών τους από την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα στους τομείς του χάλυβα και του αλουμινίου και να εργαστούν για ασφαλείς αλυσίδες εφοδιασμού, μεταξύ άλλων μέσω μιας λύσης δασμολογικής ποσόστωσης για τις εξαγωγές χάλυβα και αλουμινίου της ΕΕ και των παράγωγων προϊόντων τους.

Παρ΄ όλο που η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει πεπεισμένη ότι οι υψηλοί δασμοί είναι επιζήμιοι για την παγκόσμια οικονομία, το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων αποφεύγει την επιβλαβή κλιμάκωση και δημιουργεί μια βάση για συνεχή διάλογο και την ανάπτυξη της διατλαντικής σχέσης, συμπεριλαμβανομένων των τομέων κοινού στρατηγικού ενδιαφέροντος.

Με αξία που ξεπερνά τα 1,6 τρισ. ευρώ ετησίως, η διατλαντική σχέση παραμένει η πιο σημαντική οικονομική συνεργασία στον κόσμο, υποστηρίζοντας εκατομμύρια θέσεις εργασίας σε ΕΕ και ΗΠΑ.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιδιώκει πάντα τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της. Αντιμέτωποι με μια δύσκολη κατάσταση, έχουμε επιτύχει τα επιθυμητά αποτελέσματα για τα κράτη μέλη και τη βιομηχανία μας και έχουμε αποκαταστήσει τη σαφήνεια και τη συνοχή στο διατλαντικό εμπόριο. Αυτό δεν είναι το τέλος της διαδικασίας, συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με τις ΗΠΑ για να συμφωνήσουμε σε περισσότερες μειώσεις δασμών, να εντοπίσουμε περισσότερους τομείς συνεργασίας και να δημιουργήσουμε μεγαλύτερο δυναμικό οικονομικής ανάπτυξης. Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε να διαφοροποιούμε τις διεθνείς εμπορικές μας συνεργασίες, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και ευημερία στην ΕΕ».

Οι 19 βασικοί όροι της Συμφωνίας

1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να καταργήσει τους δασμούς σε όλα τα βιομηχανικά προϊόντα των ΗΠΑ και να παράσχει προτιμησιακή πρόσβαση στην αγορά για ένα ευρύ φάσμα θαλασσινών και γεωργικών προϊόντων των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των ξηρών καρπών με κέλυφος, των γαλακτοκομικών προϊόντων, των φρέσκων και επεξεργασμένων φρούτων και λαχανικών, των επεξεργασμένων τροφίμων, των σπόρων φύτευσης, του σογιέλαιου και του χοιρινού κρέατος και του κρέατος βίσωνα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα λάβει αμέσως τα απαραίτητα μέτρα για να επεκτείνει την Κοινή Δήλωση των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με μια Δασμολογική Συμφωνία που ανακοινώθηκε στις 21 Αυγούστου 2020, όσον αφορά τον αστακό (η οποία έληξε στις 31 Ιουλίου 2025), σε συνδυασμό με ένα διευρυμένο πεδίο εφαρμογής προϊόντων ώστε να συμπεριλάβει τον επεξεργασμένο αστακό.

2. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να εφαρμόσουν τον υψηλότερο συντελεστή είτε του δασμού του Μάλλον Ευνοούμενου Κράτους (ΜΕΚ) των ΗΠΑ είτε ενός δασμού 15%, που αποτελείται από τον δασμό ΜΕΚ και έναν αμοιβαίο δασμό, στα προϊόντα καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, από την 1η Σεπτεμβρίου 2025, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να εφαρμόζουν μόνο τον δασμό ΜΕΚ στα ακόλουθα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: μη διαθέσιμους φυσικούς πόρους (συμπεριλαμβανομένου του φελλού), όλα τα αεροσκάφη και τα εξαρτήματα αεροσκαφών, τα γενόσημα φαρμακευτικά προϊόντα και τα συστατικά τους και τις χημικές πρόδρομες ουσίες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνούν να εξετάσουν άλλους τομείς και προϊόντα που είναι σημαντικά για τις οικονομίες και τις αλυσίδες αξίας τους για συμπερίληψη στον κατάλογο προϊόντων για τα οποία θα ισχύουν μόνο οι δασμοί ΜΕΚ.

3. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προτίθενται να διασφαλίσουν άμεσα ότι ο δασμολογικός συντελεστής, που αποτελείται από τον δασμό ΜΕΚ και τον δασμό που επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 232 του νόμου περί επέκτασης του εμπορίου του 1962, και εφαρμόζεται σε προϊόντα καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπόκεινται στις ενέργειες του άρθρου 232 για τα φαρμακευτικά προϊόντα, τους ημιαγωγούς και την ξυλεία, δεν υπερβαίνει το 15%. Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση υποβάλει επίσημα την απαραίτητη νομοθετική πρόταση για την εφαρμογή των δασμολογικών μειώσεων που ορίζονται στο Άρθρο 1 της παρούσας Συμφωνίας-Πλαισίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μειώσουν τους δασμούς σε αυτοκίνητα και ανταλλακτικά αυτοκινήτων καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπόκεινται σε δασμούς του Άρθρου 232 ως εξής: Δεν θα ισχύουν δασμοί αυτοκινήτων ή ανταλλακτικών αυτοκινήτων του Άρθρου 232 για τα καλυπτόμενα αγαθά της Ευρωπαϊκής Ένωσης με δασμό ΜΕΚ 15% ή υψηλότερο· και για τα καλυπτόμενα αγαθά με συντελεστή ΜΕΚ χαμηλότερο από 15%, θα εφαρμόζεται συνδυασμένος συντελεστής 15%, που αποτελείται από τον δασμό ΜΕΚ και τους δασμούς αυτοκινήτων του Άρθρου 232. Αυτές οι δασμολογικές μειώσεις αναμένεται να τεθούν σε ισχύ από την πρώτη ημέρα του ίδιου μήνα κατά τον οποίο υποβάλλεται η νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν ότι οι νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι σύμφωνες με την παρούσα Συμφωνία-Πλαίσιο και θα θεσπιστούν από τα απαραίτητα νομοθετικά σώματα. Όλες οι τροποποιήσεις των δασμών του Άρθρου 232 των ΗΠΑ θα εκτελούνται κατά τρόπο που ενισχύει και συνάδει με τα συμφέροντα εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ. Όσον αφορά τον χάλυβα, το αλουμίνιο και τα παράγωγά τους προϊόντα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να εξετάσουν τη δυνατότητα συνεργασίας για την οριοθέτηση των αντίστοιχων εγχώριων αγορών τους από την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, διασφαλίζοντας παράλληλα ασφαλείς αλυσίδες εφοδιασμού μεταξύ τους, μεταξύ άλλων μέσω λύσεων δασμολογικών ποσοστώσεων.



4. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαπραγματευτούν κανόνες προέλευσης που θα διασφαλίζουν ότι τα οφέλη της Συμφωνίας Αμοιβαίου Εμπορίου θα αποδίδουν κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

5. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύονται να συνεργαστούν για τη διασφάλιση ασφαλούς, αξιόπιστου και διαφοροποιημένου ενεργειακού εφοδιασμού, μεταξύ άλλων μέσω της αντιμετώπισης μη δασμολογικών φραγμών που ενδέχεται να περιορίζουν το διμερές ενεργειακό εμπόριο. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να προμηθευτεί υγροποιημένο φυσικό αέριο, πετρέλαιο και προϊόντα πυρηνικής ενέργειας από τις ΗΠΑ, με αναμενόμενη αξία 750 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2028. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να αγοράσει αμερικανικά τσιπ τεχνητής νοημοσύνης αξίας τουλάχιστον 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τα κέντρα υπολογιστών της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει περαιτέρω να συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την υιοθέτηση και τη διατήρηση απαιτήσεων ασφάλειας τεχνολογίας σύμφωνα με εκείνες των Ηνωμένων Πολιτειών, σε μια συντονισμένη προσπάθεια για την αποφυγή διαρροής τεχνολογίας σε προορισμούς που προκαλούν ανησυχία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προσπαθήσουν να διευκολύνουν τέτοιες εξαγωγές μόλις τεθούν σε ισχύ οι εν λόγω απαιτήσεις.



6. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση μοιράζονται μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές σχέσεις στον κόσμο, η οποία υποστηρίζεται από αμοιβαία επενδυτικά κεφάλαια που υπερβαίνουν τα 5 τρισεκατομμύρια δολάρια, και σκοπεύουν να προωθήσουν και να διευκολύνουν τις αμοιβαίες επενδύσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ευρωπαϊκές εταιρείες αναμένεται να επενδύσουν επιπλέον 600 δισεκατομμύρια δολάρια σε στρατηγικούς τομείς στις Ηνωμένες Πολιτείες έως το 2028. Αυτή η επένδυση αντικατοπτρίζει την ισχυρή δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διατλαντική εταιρική σχέση και την αναγνώριση των Ηνωμένων Πολιτειών ως του πιο ασφαλούς και καινοτόμου προορισμού για ξένες επενδύσεις.



7. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να αυξήσει σημαντικά τις προμήθειες στρατιωτικού και αμυντικού εξοπλισμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την υποστήριξη και τη διευκόλυνση της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Αυτή η δέσμευση αντικατοπτρίζει μια κοινή στρατηγική προτεραιότητα για την εμβάθυνση της διατλαντικής αμυντικής βιομηχανικής συνεργασίας, την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας του ΝΑΤΟ και τη διασφάλιση ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι είναι εξοπλισμένοι με τις πιο προηγμένες και αξιόπιστες διαθέσιμες αμυντικές τεχνολογίες.



8. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύονται να συνεργαστούν για τη μείωση ή την εξάλειψη των μη δασμολογικών φραγμών. Όσον αφορά τα αυτοκίνητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύουν να αποδεχτούν και να παρέχουν αμοιβαία αναγνώριση στα πρότυπα η μία της άλλης. Η συνεργασία στα πρότυπα διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην ενίσχυση της διατλαντικής αγοράς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να ενισχύσουν τις ευκαιρίες για τεχνική συνεργασία μεταξύ οργανισμών ανάπτυξης προτύπων με έδρα την ΕΕ και τις ΗΠΑ, με στόχο τον εντοπισμό και την ανάπτυξη προτύπων για τη διατλαντική αγορά σε βασικούς τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύονται να διευκολύνουν τις αξιολογήσεις συμμόρφωσης ώστε να καλύψουν πρόσθετους βιομηχανικούς τομείς.



9. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της συνεχούς συνεργασίας για την επίλυση μακροχρόνιων ανησυχιών, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση των μη δασμολογικών φραγμών που επηρεάζουν το εμπόριο τροφίμων και γεωργικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της απλοποίησης των απαιτήσεων για τα υγειονομικά πιστοποιητικά για το χοιρινό κρέας και τα γαλακτοκομικά προϊόντα.

10. Αναγνωρίζοντας ότι η παραγωγή των σχετικών προϊόντων εντός της επικράτειας των Ηνωμένων Πολιτειών ενέχει αμελητέο κίνδυνο για την παγκόσμια αποψίλωση των δασών, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται να εργαστεί για να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες των Αμερικανών παραγωγών και εξαγωγέων σχετικά με τον κανονισμό της ΕΕ για την αποψίλωση των δασών, με σκοπό την αποφυγή αδικαιολόγητων επιπτώσεων στο εμπόριο ΗΠΑ-ΕΕ.



11. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες των ΗΠΑ σχετικά με τη μεταχείριση των αμερικανικών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στο πλαίσιο του Μηχανισμού Προσαρμογής των Συνόρων Άνθρακα (CBAM), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκτός από την πρόσφατα συμφωνηθείσα αύξηση της εξαίρεσης de minimis, δεσμεύεται να εργαστεί για την παροχή πρόσθετης ευελιξίας στην εφαρμογή του CBAM.



12. Η ΕΕ δεσμεύεται να κάνει προσπάθειες ώστε διασφαλίσει ότι η Οδηγία για τη Δέουσα Επιμέλεια Εταιρικής Βιωσιμότητας (CSDDD) και η Οδηγία για την Αναφορά Εταιρικής Βιωσιμότητας (CSRD) δεν θα παρουσιάσει εμπόδιο στο διατλαντικό εμπόριο. Στο πλαίσιο της Οδηγίας CSDDD αυτό περιλαμβάνει προσπάθειες για μείωση του διοικητικού βάρους στις επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων, καθώς και την εφαρμογή αλλαγών στην απαίτηση για εναρμονισμένο καθεστώς αστικής ευθύνης σε περιπτώσεις αποτυχίας δέουσας επιμέλειας και στις υποχρεώσεις που σχετίζονται με την κλιματική μετάβαση.



13. Η ΕΕ επιβεβαιώνει ότι οι αμερικανικοί φορείς αξιολόγησης της συμμόρφωσης μπορούν να οριστούν ως Κοινοποιημένοι Οργανισμοί, σύμφωνα με το Κλαδικό Παράρτημα για τον Τηλεπικοινωνιακό Εξοπλισμό της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών (1998), ώστε να εκτελούν καθήκοντα που σχετίζονται με όλες τις βασικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένης της κυβερνοασφάλειας, στην Οδηγία 2014/53/ΕΕ για τον Ραδιοεξοπλισμό. Επιπλέον, οι ΗΠΑ και η ΕΕ δεσμεύονται να διαπραγματευτούν μια συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης για την κυβερνοασφάλεια.

14. Η ΕΕ και οι ΗΠΑ δεσμεύονται να ενδυναμώσουν την συνεργασία και τις ενέργειές του σχετικά με την επιβολή περιορισμών στις εξαγωγές κρίσιμων ορυκτών και άλλων παρόμοιων πόρων από τρίτες χώρες.

15. Οι ΗΠΑ και η ΕΕ δεσμεύονται να συζητήσουν δεσμεύσεις υψηλού επιπέδου που σχετίζονται με την προστασία και την επιβολή των δικαιωμάτων πνευματικού χαρακτήρα.

16. Η ΕΕ και οι ΗΠΑ δεσμεύονται να εργαστούν από κοινού ώστε να διασφαλίσουν ισχυρή προστασία και διεθνή αναγνώριση των εργασιακών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της εξάλειψης της καταναγκαστικής εργασίας στις εφοδιαστικές αλυσίδες.

17. Οι ΗΠΑ και η ΕΕ δεσμεύονται να αντιμετωπίσουν αδικαιολόγητα εμπόδια στο ψηφιακό εμπόριο. Υπό αυτό το πρίσμα, η ΕΕ επιβεβαιώνει ότι δεν θα υιοθετήσει ούτε θα διατηρήσει τέλη χρήσης δικτύου. Οι ΗΠΑ και η ΕΕ δεν θα επιβάλλουν τελωνειακούς δασμούς στις ηλεκτρονικές μεταδόσεις. Οι ΗΠΑ και η ΕΕ σκοπεύουν να συνεχίσουν να υποστηρίζουν το πολυμερές moratorium για τους τελωνειακούς δασμούς στις ηλεκτρονικές μεταδόσεις στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και να επιδιώξουν την υιοθέτηση μόνιμης πολυμερούς δέσμευσης.

18. Η ΕΕ προτίθεται να διαβουλευθεί με τις ΗΠΑ και τους αμερικανούς εμπόρους σχετικά με την ψηφιοποίηση των εμπορικών διαδικασιών και την εφαρμογή της προτεινόμενης νομοθεσίας για τη Μεταρρύθμιση των Τελωνείων της ΕΕ.

19. Οι ΗΠΑ και η ΕΕ συμφωνούν να ενδυναμώσουν την ευθυγράμμιση στον τομέα της οικονομικής ασφάλειας προκειμένου να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων και την καινοτομία, λαμβάνοντας συμπληρωματικά μέτρα για την αντιμετώπιση των μη-αγοραίων πρακτικών από τρίτα μέρη καθώς και την συνεργασία σε θέματα ελέγχου εισερχόμενων και εξερχόμενων επενδύσεων, εξαγωγικών ελέγχων και καταστρατήγησης δασμών. Αυτό περιλαμβάνει την αντιμετώπιση μη αγοραίων πρακτικών, αθέμιτου ανταγωνισμού και έλλειψης αμοιβαιότητας στις δημόσιες συμβάσεις σε σχέση με τρίτες χώρες. Οι ΗΠΑ και η ΕΕ θα συνεργαστούν για την περαιτέρω εφαρμογή μέτρων.



Οι ΗΠΑ και η ΕΕ, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εσωτερικές διαδικασίες τους, θα καταγράψουν άμεσα τη Συμφωνία για Αμοιβαίο, Δίκαιο και Ισορροπημένο Εμπόριο, ώστε να εφαρμόσουν το παρόν Πλαίσιο Συμφωνίας.