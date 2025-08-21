Guardian: Η Ελλάδα, τουριστικός παράδεισος για τους ξένους - Απρόσιτη για τους ντόπιους

Παρά το γεγονός πως η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως και ο τουρισμός από τις κινητήριες δυνάμεις της οικονομίας της, γίνεται όλο και πιο απαγορευτική για τους κατοίκους της, μεταδίδει ο Guardian.

Παρά το γεγονός πως η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως και ο τουρισμός από τις κινητήριες δυνάμεις της οικονομίας της, γίνεται όλο και πιο απαγορευτική για τους κατοίκους της, μεταδίδει ο Guardian. Την ώρα που ορδές τουριστών απολαμβάνουν την ύπαιθρο και τα ελληνικά νησιά, όλο και λιγότεροι Έλληνες έχουν την δυνατότητα να ανταπεξέλθουν οικονομικά στο κόστος μίας απόδρασης και έτσι είτε την αποφεύγουν τελείως είτε την περιορίζουν χρονικά.

«Οι έρευνες δείχνουν ότι ένας στους δύο Έλληνες δεν θα πάει φέτος διακοπές» λέει ο Τάκης Καλόφωνος επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος στην Ένωση Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) στο βρετανικό μέσο. «Δέκα χρόνια πριν, οι άνθρωποι θα έπαιρναν 20 ή ακόμη και 30 ημέρες άδεια το καλοκαίρι, φέτος το καλοκαίρι είναι λιγότερο από εβδομάδα. Οι Κυκλάδες και τα νησιά αποτελούν άπιαστο όνειρο για πολλούς. Ποιος μπορεί να πληρώσει 450 ευρώ για ακτοπλοϊκά εισιτήρια, τόσο κοστίζει η μετάβαση για μία οικογένεια τεσσάρων ατόμων, όταν ο μέσος μισθός είναι 1.342 ευρώ το μήνα;» διερωτάται.

Η Eurostat πρόσφατα επιβεβαίωσε την έρευνα του ΕΕΚΕ, ανακοινώνοντας ότι το 46% των Ελλήνων (19% πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ) δεν μπορούσε να αντέξει οικονομικά διακοπές μίας εβδομάδας.

«Πέρσι οι ουρές ήταν πολύ μεγαλύτερες. Φαίνεται ότι ο κόσμος δεν ταξιδεύει. Το σαββατοκύριακο η κίνηση είναι περισσότερη αλλά οι πωλήσεις εισιτηρίων έχουν μειωθεί θα έλεγα κατά 50%», αναφέρει στον Guardian ο Τάσος Παπαδόπουλος, εργαζόμενος σε πρακτορεία εισιτηρίων για τον Αργοσαρωνικό. Το 2024, η Αίγινα προσέλκυσε περισσότερους από 2 εκατ. επισκέπτες, πολλοί από τους οποίους έλκονται από τα προσιτά ναύλα των πλοίων για το νησί.

Το δημοσίευμα αναφέρει χαρακτηριστικά πως «Το 2025 θα μείνει στην ιστορία ως το έτος που οι Έλληνες αποφάσισαν να εγκαταλείψουν το ετήσιο «προσκήνυμά» τους στην παραλία. Αθάνατες και χιλιοτραγουδισμένες από τραγουδιστές και στιχουργούς, ποιητές και κινηματογραφιστές, η ξέγνοιαστη ατμόσφαιρα του ελληνικού καλοκαιριού έχει πέσει θύμα της σκληρής πραγματικότητας και της επιβίωσης».

Η εικόνα της Αθήνας τον Αύγουστο είναι πλέον ασυνήθιστη: γεμάτες δημόσιες συγκοινωνίες, οριακά μειωμένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, sold out θέσεις στα θερινά σινεμά και γεμάτα μπαρ και fast food εστιατόρια με νέους Έλληνες που δεν κατάφεραν να φύγουν για διακοπές.

Το δημοσίευμα τονίζει ότι η άφιξη 36 εκατ. τουριστών στην Ελλάδα το 2024, σχεδόν 4 φορές πάνω από τον μόνιμο πληθυσμό της χώρας, έχει εξασφαλίσει τη θέση της χώρας στους 10 δημοφιλέστερους προορισμούς παγκοσμίως. Ο τουρισμός απέφερε περίπου 21,7 δισ. ευρώ το 2024, βοηθώντας τη χώρα να μειώσει το γιγάντιο δημόσιο χρέος της από 180% του ΑΕΠ, όπου βρέθηκε στο αποκορύφωμα της κρίσης χρέους της χώρας, σε 153,6%.

Παρά το γεγονός ότι ο τουρισμός είναι η κινητήρια δύναμη της ελληνικής οικονομίας, η επιτυχία οδήγησε και σε εκτόξευση των τιμών. Από την άλλη οι μισθοί, παρέμειναν στάσιμοι με αποτέλεσμα να αυξηθεί το κόστος ζωής δυσανάλογα. Όσοι πράγματι καταφέρνουν να συγκεντρώσουν χρήματα για διακοπές, προτιμούν όλο και περισσότερο να ταξιδεύουν στο εξωτερικό καθώς θεωρούν ότι είναι φθηνότερο. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Alco του Ιουνίου, ότι το κόστος διαμονής, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και οι τιμές των εστιατορίων είναι τα κύρια εμπόδια για ταξίδια.

«Είμαστε η Ταϊλάνδη της Ευρώπης», λέει ο Άρης Απικιάν, κοιτάζοντας τους περαστικούς τουρίστες έξω από το κατάστημα χαλιών όπου εργάζεται στην Αθήνα. «Παρέχουμε υπηρεσίες για να τις απολαμβάνουν οι άλλοι», συμπληρώνει.