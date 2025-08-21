Bloomberg: Ο Χαφτάρ ανοίγει τον δρόμο για τουρκικές έρευνες μεταξύ Λιβύης και Κρήτης

Η Τρίπολη εμφανίζεται έτοιμη να δώσει το πράσινο φως στην Άγκυρα για ενεργειακές έρευνες σε θαλάσσιες ζώνες που αγγίζουν άμεσα τα ελληνικά συμφέροντα.

Έτοιμο να επιτρέψει στην Τουρκία να δώσει το πράσινο φως για ενεργειακές έρευνες σε θαλάσσιες ζώνες που αγγίζουν άμεσα τα ελληνικά συμφέροντα, είναι το κοινοβούλιο της Ανατολικής Λιβύης, σύμφωνα με το Bloomberg. Η Βουλή των Αντιπροσώπων με έδρα τη Βεγγάζη προγραμματίζει να ψηφίσει τις επόμενες εβδομάδες για την ενεργοποίηση του τουρκολιβυκού συμφώνου του 2019, που είχε θέσει τους όρους συνεργασίας μεταξύ Τρίπολης και Άγκυρας για εξερεύνηση ενεργειακών κοιτασμάτων.

Εάν εγκριθεί, θα μπορούσε να δώσει ώθηση στην εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου από τουρκικά πλοία σε μια έκταση μεταξύ Κρήτης και Τουρκίας, πυροδοτώντας νέο γύρο έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς Ελλάδα και Κύπρος επιδίδονται σε διπλωματικό μαραθώνιο για τη μη διεθνή αναγνώρισή του, τονίζοντας πως δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.

Η Αθήνα ανακοίνωσε τον Μάιο διαγωνισμό για έρευνες υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης. Η ΕΕ δήλωσε ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών και δεν συμμορφώνεται με το Δίκαιο της Θάλασσας του ΟΗΕ. Η αλλαγή στάσης στην ανατολική Λιβύη υποδηλώνει μια νέα ύφεση στις σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και του Χαφτάρ, που πολέμησαν σε αντίπαλες πλευρές στη πολύμηνη μάχη για την Τρίπολη το 2019 και το 2020.

Η Τουρκία τα τελευταία χρόνια εργάζεται σιωπηλά για την οικοδόμηση σχέσεων με τον Χαφτάρ μετά και την ιστορική προσέγγιση Άγκυρας - Καΐρου έπειτα από μια περίπου οκταετή διαμάχη. Μάλιστα, μια τουρκική κορβέτα του ναυτικού, η TCG Kinaliada, πραγματοποιεί την πρώτη της επίσκεψη στο λιμάνι της Βεγγάζης αυτή την εβδομάδα, ενώ η Τουρκία εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής στρατιωτικών συμβούλων στη χώρα.

Ο γιος και κληρονόμος του Χαφτάρ, Σαντάμ, συναντήθηκε με τον υπουργό Άμυνας και τον αρχηγό του στρατού της Τουρκίας στην Άγκυρα τον Απρίλιο. Η Τουρκία ξεκίνησε πρόσφατα απευθείας πτήσεις προς τη Βεγγάζη και ορισμένοι κορυφαίοι εργολάβοι συμμετέχουν σε έργα για την ανοικοδόμηση της πόλης και την επανέναρξη της βιομηχανικής παραγωγής.