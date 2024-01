Ρεύμα: «Σκανάρετε» με τον συγκριτικό πίνακα όλα τα πράσινα, μπλε, κίτρινα τιμολόγια – Τι πρέπει να ξέρετε

Δυνατότητα σύγκρισης ακόμη και των προϊόντων όλων των «χρωμάτων» όλων των εταιρειών, με την επιλογή εμφάνισης και των εκπτώσεων. Με ποια συχνότητα θα ανανεώνονται τα στοιχεία για τα προϊόντα.

Τη δυνατότητα σε νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις να αποκτήσουν εύκολα και άμεσα πλήρη εικόνα για τα τιμολόγια ρεύματος όλων των «χρωμάτων», που έχουν λανσάρει όλοι οι προμηθευτές ρεύματος, δίνει ο Συγκριτικός Πίνακας Τιμών που έχει δημιουργήσει η ΡΑΑΕΥ (Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων).

Το εργαλείο είναι προσβάσιμο από αυτό το link, ενώ περιλαμβάνει στοιχεία τόσο για τα οικιακά όσο και για τα επαγγελματικά συμβόλαια. Εναλλακτικά, μπορεί να αναζητηθεί στο σάιτ της ΡΑΑΕΥ (https://www.rae.gr), στην ενότητα «Τιμές και Χρεώσεις») που βρίσκεται στην κατηγορία «Καταναλωτές».

Έτσι, χάρις σε αυτή την «ακτινογραφία» του συνόλου των προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά, ένας καταναλωτής μπορεί να ελέγξει ανά πάσα στιγμή την εμπορική στρατηγική που ακολουθεί κάθε πάροχος και στις τρεις διαφορετικές κατηγορίες συμβολαίων.

Εμφάνιση και των εκπτώσεων

Στον Πίνακα, μπορεί ήδη κανείς να βρει το σύνολο των προϊόντων με «κλειδωμένη» τιμή για τον Ιανουάριο. Επομένως, έχει τη δυνατότητα π.χ. να αντιπαραβάλει τις τελικές τιμές των ειδικών προϊόντων, για τον πρώτο μήνα του έτους. Το ίδιο μπορεί να κάνει και με τα σταθερά (μπλε) τιμολόγια, ώστε να διαπιστώσει ποιες εταιρείες προσφέρουν τις πιο ανταγωνιστικές σταθερές χρεώσεις.

Σημαντικό είναι επίσης πως το εργαλείο της ΡΑΑΕΥ επιτρέπει την ταυτόχρονη εμφάνιση προϊόντων διαφορετικών «χρωμάτων». Επομένως, ένα νοικοκυριό μπορεί π.χ. να συγκρίνει τις τελικές τιμές με τις οποίες έκαναν «πρεμιέρα» τα πράσινα τιμολόγια, με τις προσφορές των εταιρειών σε σταθερά τιμολόγια που διατίθενται αυτή τη στιγμή στην αγορά.

Επίσης, στο μενού υπάρχει η επιλογή «Εκπτώσεις με Προϋποθέσεις», δίνοντας τη δυνατότητα να εμφανιστούν οι τελικές τιμές με ή χωρίς το discount που τυχόν προσφέρουν οι προμηθευτές. Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιλογή αυτή αφορά τις εκπτώσεις που δίνονται υπό συγκεκριμένους όρους από τις εταιρείες – όπως π.χ. στην περίπτωση εμπρόθεσμης εξόφλησης του λογαριασμού (έκπτωση συνέπειας) ή υπό την προϋπόθεση εξόφλησης μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής.

Ανανέωση ανά «χρώμα»

Υπενθυμίζεται ότι τα πράσινα τιμολόγια είναι υποχρεωτικά για όλους τους προμηθευτές, επομένως κάθε εταιρεία διαθέτει ένα ανάλογο προϊόν. Σε αυτό το ειδικό τιμολόγιο, η τελική τιμή κλειδώνει το αργότερο την 1η κάθε μήνα εφαρμογής και παραμένει σταθερή για όλο τον μήνα.

Οι χρεώσεις θα εμφανίζονται στον Πίνακα το αργότερο την 5η ημέρα κάθε μήνα.

Όσον αφορά τα σταθερά (μπλε) τιμολόγια, ένα τέτοιο προϊόν θα εμφανίζεται στον Πίνακα μόνο αν η χρέωση του παραμένει αμετάβλητη για τουλάχιστον ένα χρόνο. Επομένως, αν τυχόν υπάρξει κάποιο μπλε προϊόν διάρκειας ενός 6μηνου, δεν θα εμφανίζεται στο εργαλείο.

Αν λανσαριστεί κάποιο νέο σταθερό προϊόν, αυτό θα εμφανιστεί δύο ημέρες μετά την εμπορική κυκλοφορία του. Επίσης, τα στοιχεία θα ανανεώνονται την 1η ημέρα κάθε μήνα, με τα σταθερά τιμολόγια που παραμένουν διαθέσιμα.

Δύο είδη κίτρινων προϊόντων

Υπενθυμίζεται ότι στα κίτρινα τιμολόγια, υπάρχουν δύο είδη προϊόντων. Επομένως, για την ανάρτησή τους ο Πίνακας ακολουθεί το χρονικό «παράθυρο» με το οποίο οριστικοποιείται η τιμή σε κάθε είδος.

Το πρώτο είδος αφορά κίτρινα τιμολόγια ΄στα οποία η χρέωση «κλειδώνει» έως την 1η ημέρα κάθε μήνα, όπως δηλαδή συμβαίνει και στα πράσινα. Επομένως, οι τιμές τους θα αναρτώνται το πρώτο διήμερο κάθε μήνα.

Έτσι, στον Πίνακα μπορεί να βρει κανείς τις χρεώσεις του συγκεκριμένου είδους κίτρινων τιμολογίων ex-ante, για τον Ιανουάριο. Τέτοια προϊόντα προς το παρόν διατίθενται μόνο από τη ΔΕΗ (MyHome 4All) και την Protergia (Value Fair, Value Simple, Helios Value, Plus)

Στο άλλο είδος κίτρινων προϊόντων, οι τιμές οριστικοποιούνται μετά τον μήνα εφαρμογής – μάξιμουμ ένα δίμηνο αργότερα. Επομένως, σε κάποια οι χρεώσεις Ιανουαρίου θα οριστικοποιηθούν την 1η Φεβρουαρίου, ενώ στα υπόλοιπα την 1η Μαρτίου.

Κατά συνέπεια, τα σχετικά στοιχεία θα εμφανίζονται στον Πίνακα το μάξιμουμ ένα δίμηνο αργότερα. Κάτι που σημαίνει πως οι χρεώσεις των συγκεκριμένων τιμολογίων για τον Ιανουάριο θα μπορούν να αναζητηθούν στο εργαλείο την 1η Μαρτίου.