Φυσικό αέριο: Βουτιά σε χαμηλό έτους πριν από τις συνομιλίες Ζελένσκι-Τραμπ

Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη υποχώρησαν σε νέο χαμηλό για το 2025 ενόψει της συνάντησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος δέχεται πιέσεις για να καταλήξει σε ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία η οποία θα περιλαμβάνει παραχώρηση εδαφών.

Μετά την πτώση της αγοράς την περασμένη εβδομάδα., τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του επόμενου μήνα, το σημείο αναφοράς για την Ευρώπη, έφτασαν να υποχωρούν μέχρι και 1,9% στα 30,43 ευρώ ανά μεγαβατώρα σήμερα το πρωί. Αυτή την ώρα διαπραγματεύονται στα 30.94 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Όπως σημειώνει το Bloomberg, μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου - όσο μεγάλες κι αν είναι οι πιθανές παραχωρήσεις για την Ουκρανία - θα μπορούσε να διευκολύνει τις παγκόσμιες προμήθειες εάν τελικά εισέλθει στην αγορά περισσότερη ρωσική ενέργεια.

Ο Τραμπ θα φιλοξενήσει τον Ζελένσκι και αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες, συμπεριλαμβανομένης της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, για να καθορίσουν τους όρους μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας που συζήτησε με τον Πούτιν, με τις ΗΠΑ να αναμένεται να επικεντρωθούν στις εδαφικές παραχωρήσεις που απαιτεί η Ρωσία. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε μετά τις συνομιλίες του με τον Πούτιν στην Αλάσκα την Παρασκευή ότι θα παροτρύνει τον Ζελένσκι να κάνει μια γρήγορη συμφωνία και είπε στους ηγέτες ότι είναι ανοιχτός στη συμμετοχή των ΗΠΑ σε εγγυήσεις για την ασφάλεια της Ουκρανίας.

Ενώ η Ευρώπη έχει εργαστεί για να διαφοροποιήσει τον εφοδιασμό με φυσικό αέριο από τότε που η Ρωσία έβαλε φρένο στις ροές των αγωγών πριν από περισσότερα από τρία χρόνια - τώρα προμηθεύεται το μεγαλύτερο μέρος των φορτίων από μακρινές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Κατάρ - οι traders στοιχηματίζουν ότι μια πιθανή χαλάρωση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας θα μπορούσε να επιτρέψει σε μέρος της ενέργειάς της να επιστρέψει στις παγκόσμιες αγορές και να διευκολύνει τον ανταγωνισμό.

«Η ανακοίνωση των ΗΠΑ για εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και οι αναφορές για πιθανή αποδοχή από τη Ρωσία είναι διπλωματικά σημαντικές», δήλωσε η Τατιάνα Μίτροβα, ερευνήτρια στο Κέντρο Παγκόσμιας Ενεργειακής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. «Ωστόσο, η κατάσταση παραμένει πολύ αβέβαιη και σε αυτό το στάδιο, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η σύνοδος κορυφής της Αλάσκας θα αλλάξει ουσιαστικά την εικόνα του εφοδιασμού με φυσικό αέριο στην Ευρώπη» τόνισε.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να καταργήσει σταδιακά τις ρωσικές εισαγωγές ενέργειας μέχρι το τέλος του 2027 και, με περισσότερες αμερικανικές προμήθειες να αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία τον επόμενο χρόνο, δεν είναι σαφές ότι ο τερματισμός των εχθροπραξιών θα οδηγήσει απαραίτητα σε σημαντική αύξηση των ρωσικών ροών στην περιοχή.

Εν τω μεταξύ, η Νορβηγία — ένας ακόμη από τους κορυφαίους προμηθευτές φυσικού αερίου της Ευρώπης — ανέφερε αυτό το Σαββατοκύριακο μια απρογραμμάτιστη διακοπή στο εργοστάσιο εξαγωγής LNG στο Hammerfest, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει τις τιμές εάν παραταθεί.