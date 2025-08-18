Πολιτική | Διεθνή

Ουκρανία - Ρωσία: Η Κίνα υπέρ μίας συμφωνίας αποδεκτής από όλες τις πλευρές

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ουκρανία - Ρωσία: Η Κίνα υπέρ μίας συμφωνίας αποδεκτής από όλες τις πλευρές
Κίνα / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Το Πεκίνο υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες για την ειρηνική διευθέτηση της ουκρανικής κρίσης, δήλωσε η εκπρόσωπος σχολιάζοντας την συνάντηση κορυφής Τραμπ-Πούτιν.

Η Κίνα ελπίζει σε μία συμφωνία «αποδεκτή από όλες τις πλευρές» για την Ουκρανία, δήλωσε εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών εν όψει της συνάντησης του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και των ευρωπαίων ηγετών με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

«Ελπίζουμε ότι όλες οι πλευρές και όλοι οι παράγοντες θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες την κατάλληλη στιγμή και θα καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία δίκαιη, βιώσιμη, δεσμευτική και αποδεκτή για όλες τις πλευρές μόλις γίνει δυνατόν», είπε η Μάο Νινγκ.

Το Πεκίνο υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες για την ειρηνική διευθέτηση της ουκρανικής κρίσης, δήλωσε η εκπρόσωπος σχολιάζοντας την συνάντηση κορυφής Τραμπ-Πούτιν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πόσοι εργαζόμενοι «λείπουν» από τα σούπερ μάρκετ

Ο Πούτιν συμφώνησε σε εγγυήσεις ασφαλείας «τύπου ΝΑΤΟ» για την Ουκρανία

Τζόκερ: Δύο νικητές στην mega κλήρωση των 28,8 εκατ. ευρώ

tags:
Κίνα
Ρωσία
Ουκρανία

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider