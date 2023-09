Ρεύμα: Σταθερή η χρέωση της ΔΕΗ τον Οκτώβριο – Τα τιμολόγια των άλλων εταιρειών

Αυξητικές τάσεις στα προϊόντα των περισσότερων προμηθευτών τον επόμενο μήνα, συγκριτικά με τον Σεπτέμβριο. Από 8,88 έως 19,8 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα οι χρεώσεις για τα νοικοκυριά, με αύξηση 7% στη μέση τιμή του αντιπροσωπευτικού δείγματος.

Σταθερές παρέμειναν οι χρεώσεις της ΔΕΗ για τον επόμενο μήνα στα οικιακά τιμολόγια, συγκριτικά με τον Σεπτέμβριο. Η εικόνα πάντως για το σύνολο της αγοράς είναι ελαφρώς αυξητική, καθώς ελάχιστες εταιρείες διατήρησαν τα συμβόλαιά τους στα ίδια επίπεδα ή προχώρησαν σε ελαττώσεις.

Στο αντιπροσωπευτικό δείγμα που επεξεργάζεται σε μηνιαία βάση το Insider.gr, τα προϊόντα των παρόχων κινούνται μεταξύ 8,88 έως 19,8 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα. Τον Σεπτέμβριο ξεκινούν από τα 8 και 19,6 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα. Η μέση χρέωση διαμορφώνεται στα 14,6 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα, αυξημένη κατά 6% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, όταν ήταν 13,8 λεπτά ανά kWh.

Οι τελικές τιμές που θα κληθούν να καταβάλουν τα νοικοκυριά, για τις κιλοβατώρες που θα καταναλώσουν, θα οριστικοποιηθούν όταν αποσαφηνιστεί από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας το αν θα δοθεί επιδότηση τον Οκτώβριο, αλλά και σε ποιο ύψος θα κινείται αυτή.

Αναλυτικά τα βασικά οικιακά τιμολόγια των προμηθευτών:

- Αμετάβλητες διατήρησε η ΔΕΗ τις χρεώσεις της για τον Οκτώβριο. Πιο συγκεκριμένα, η χρέωση στο τιμολόγιο Γ1 παρέμεινε στα 15,5 λεπτά του ευρώ ανά kWh, για τις πρώτες κιλοβατώρες μηνιαίας κατανάλωσης.

Για μεγαλύτερες καταναλώσεις, η χρέωση διαμορφώνεται στα 16,7 λεπτά ανά κιλοβατώρα, όπως και τον προηγούμενο μήνα.

Στο προϊόν ΔΕΗ myHome 4All, η χρέωση για τις πρώτες 500 κιλοβατώρες κατανάλωσης διατηρείται στα 15 λεπτά ανά KWh. Πάνω από το συγκεκριμένο όριο, κάθε κιλοβατώρα θα χρεώνεται με 20,6 λεπτά του ευρώ ανά KWh, όπως και τον μήνα που διανύουμε.

- Η Protergia ανακοίνωσε χρέωση 18,58 λεπτά του ευρώ ανά kWh στο πρόγραμμα Οικιακό MVP Reward, αυξημένη κατά 2% έναντι του Σεπτεμβρίου. Με την έκπτωση συνέπειας, η τιμή της εταιρείας υποχωρεί στα 12,58 λεπτά του ευρώ. Στο πρόγραμμα Protergia Οικιακό Value της εταιρείας, η χρέωση είναι 12,58 λεπτά του ευρώ ανά kWh, με αύξηση επίσης 2%.

Επίσης, η Protergia λάνσαρε από τον Σεπτέμβριο ένα νέο προϊόν, το Protergia Οικιακό Value+, το οποίο για τον επόμενο μήνα θα έχει χρέωση 8,88 λεπτά ανά kWh, μειωμένο κατά 6% από τον Σεπτέμβριο.

- 17,17 λεπτά ανά kWh θα είναι η χρέωση της Elpedison στο πρόγραμμα που προσφέρει έκπτωση συνέπειας (Συνέπεια Day), συνυπολογίζοντας το bonus εμπρόθεσμης εξόφλησης, από 15,77 λεπτά τον Σεπτέμβριο (αύξηση 9%).

Στο πρόγραμμα Elpedison Green Economy, η χρέωση είναι 13,5 λεπτά ανά kWh, αυξημένη από τον Σεπτέμβριο. Ενισχυμένη είναι και η χρέωση στο πρόγραμμα Elpedison Economy, στα 15,9 λεπτά ανά kWh. Η εταιρεία λανσάρισε ένα νέο προϊόν, το Elpedison Value, στα 8 λεπτά ανά kWh.

- Η ΗΡΩΝ στο πρόγραμμα Generous Home ανήρτησε χρέωση 19,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα, από 19,6 λεπτά τον Σεπτέμβριο. Ο τιμοκατάλογος του συγκεκριμένου προγράμματος με την έκπτωση συνέπειας 20% είναι 15,6 λεπτά ανά kWh, με οριακή μείωση -1% σε σχέση με τον μήνα που διανύουμε. Για τους καταναλωτές που έχουν συμπληρώσει 9 μήνες στο πρόγραμμα, η έκπτωση είναι αυξημένη στο 25%, με τη χρέωση να διαμορφώνεται επομένως χαμηλότερα, στα 14,63 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Στο πρόγραμμα Simply Generous Home της εταιρείας, για τους νέους πελάτες και όσα νοικοκυριά δεν έχουν συμπληρώσει 6μηνο, η χρέωση θα είναι 13,32 λεπτά του ευρώ ανά kWh. Για τους καταναλωτές που έχουν συμπληρώσει 6μηνο, η χρέωση διαμορφώνεται στα 12,58 λεπτά του ευρώ ανά kWh. Η αύξηση αγγίζει το 18%, σε σχέση με τον Σεπτέμβριο.

Επίσης, η εταιρεία λανσάρισε το νέο πρόγραμμα Generous Guarantee Home, που συνδυάζει εξασφάλιση ανώτατης τιμής Guarantee (0,170 €/kWh) και έκπτωση συνέπειας, η οποία αυξάνεται όσο παραμένεις στο πρόγραμμα. Προσφέρεται στα 8,55 λεπτά ανά κιλοβατώρα, με ενσωματωμένη 10% έκπτωση συνέπειας. Mε τη συμπλήρωση 6 μηνών παραμονής στο πρόγραμμα, η έκπτωση συνέπειας ανεβαίνει στο 15% κι έτσι η τιμή διαμορφώνεται στα 8,08 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

- Η χρέωση της Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας στο πρόγραμμα Μaxi Free+ θα είναι 12,4 λεπτά ανά KWh, όσο και τον τον Σεπτέμβριο. Η χρέωση αποκλιμακώνεται στα 9,3 λεπτά ανά KWh συνυπολογίζοντας και την έκπτωση συνέπειας.

- Η χρέωση της ΖeniΘ στο βασικό της πρόγραμμα (Power Home Basic) διαμορφώνεται στα 18,8 λεπτά ανά kWh τον επόμενο μήνα, για τις πρώτες 270 κιλοβατώρες κατανάλωσης. Το τιμολόγιο της εταιρείας για τον Σεπτέμβριο ήταν 18,4 λεπτά. Για μηνιαία κατανάλωση πάνω 270 κιλοβατώρες, η χρέωση είναι 19,8 λεπτά ανά kWh, από 19,4 λεπτά.

Στο πρόγραμμα Power Home Now η χρέωση είναι ελαφρώς αυξημένη έναντι του Αυγούστου, στα 14 λεπτά ανά kWh, από 14,3 λεπτά του ευρώ. To φθηνότερο πρόγραμμα της εταιρείας είναι το Power Home for All, το οποίο τον Οκτώβριο έχει χρέωση ενέργειας ημέρας 9,9 λεπτά ανά kWh και χρέωση ενέργειας νύχτας 6,9 ευρώ ανά kWh.

- Αυξημένο σε σχέση με τον Σεπτέμβριο είναι το πρόγραμμα OnTime της NRG, όπου η αρχική χρέωση διαμορφώνεται στα 17,5 λεπτά ανά kWh, από 15,99 λεπτά ανά kWh τον Σεπτέμβριο (+9%). Με την έκπτωση 10%, η χρέωση ελαττώνεται στα 15,75 λεπτά ανά kWh, από 14,391 λεπτά. Αξίζει να σημειωθεί ότι στους πρώτους δύο μήνες σύμβασης η έκπτωση συνέπειας είναι 30%.

Η εταιρεία κυκλοφόρησε ένα νέο πρόγραμμα, το OnTime+, στο οποίο η χρέωση είναι 14,5 λεπτά ανά kWh και με έκπτωση 10% διαμορφώνεται σε 13,05 λεπτά ανά kWh.

- 12,8 λεπτά ανά kWh είναι η χρέωση της ΕΛΙΝ τον Οκτώβριο στο πρόγραμμα Power On! Home Bonus- (με εκπτ. συνέπειας), μειωμένη κατά 5% σε σχέση με τον μήνα που διανύουμε (13,5 λεπτά ανά kWh).

- Στα 12,58 λεπτά ανά kWh είναι η χρέωση της Watt & Volt στο πρόγραμμα Reward (συνυπολογίζοντας την έκπτωση συνέπειας), αυξημένη κατά 2% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο. Το τιμολόγιο W+V Value της εταιρείας έχει επίσης χρέωση 12,58 λεπτά ανά kWh, από 12,28 λεπτά τον μήνα που διανύουμε (αύξηση 2%).