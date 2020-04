Τεράστιες είναι οι απώλειες στον τουριστικό κλάδο λόγω κορονοϊού με τις τελευταίες εκτιμήσεις να δείχνουν ότι οι καθαρές ζημιές των αεροπορικών εταιρειών θα φτάσουν στα 39 δισ. δολάρια μόνο το β’ τρίμηνο του τρέχοντος έτους, δηλαδή μέχρι και τον Ιούνιο. Η κατάρρευση της επιβατικής κίνησης υπολογίζεται στην περίπτωση της Ευρώπης στο -46%, ενώ στο -45% φτάνει για τις αγορές της Mεσογείου, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας. Ειδικότερα η Ελλάδα υπολογίζεται ότι θα χάσει πάνω από 25 εκατ. ταξιδιώτες το 2020 με την πτώση της επιβατικής κίνησης να ανέρχεται στο 43% και λαμβάνοντας υπόψη τα 65,4 εκατ. επιβάτες που πέρασαν πέρυσι από τα ελληνικά αεροδρόμια.

Σε μια προσπάθεια να παραμείνουν «εν ζωή» οι αεροπορικές εταιρείες καίνε τα ταμειακά τους διαθέσιμα. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ΙΑΤΑ οι αερομεταφορείς μπορεί να χρειαστεί να δαπανήσουν ταμειακά διαθέσιμα ύψους 61 εκατ. δολαρίων κατά την διάρκεια του β’ τριμήνου, γι’ αυτό και η κυβερνητική στήριξη κρίνεται απαραίτητη για την επιβίωσή τους.

Μεγάλο μέρος των αεροσκαφών παγκοσμίως παραμένουν καθηλωμένα λόγω των απαγορεύσεων μετακίνησης γεγονός που θα έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις σύμφωνα με την ΙΑΤΑ.

Η πρώτη εξ αυτών και αυτονόητη είναι η μείωση της επιβατικής κίνησης η οποία υπολογίζεται στο 71% το β΄ τρίμηνο και θα έχει ως αποτέλεσμα μείωση εσόδων κατά 68%, περίπου δηλαδή 252 δισ. δολάρια. Τα ποσοστά διαφέρουν λόγω της μεταφοράς φορτίου στην οποία στρέφονται πολλές αεροπορικές προκειμένου να περιορίσουν τις ζημιές. Να υπενθυμίσουμε ότι Delta Air Lines Inc και Air New Zealand Ltd δήλωσαν ότι θα προσφέρουν υπηρεσίες τσάρτερ για τη μεταφορά εμπορευμάτων με επιβατικά αεροσκάφη, σε μία προσπάθεια να ενισχύσουν τα έσοδά τους, μετά το δραστικό πλήγμα που έχουν υποστεί από τη μείωση της ζήτησης, αλλά και την ακύρωση εισιτηρίων, εξαιτίας της παγκόσμιας εξάπλωσης της COVID-19.

Κατ' επέκταση τα μεταβλητά κόστη αναμένεται να μειωθούν κατά 70% στο β’ τρίμηνο λόγω της μειωμένης δραστηριότητας. ενώ αντίστοιχα τα πάγια έξοδα, τα οποία σύμφωνα με την ΙΑΤΑ αντιστοιχούν στο ήμισυ των δαπανών των αεροπορικών εταιρειών, αναμένεται να μειωθούν κατά το 1/3, συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών των πληρωμάτων. Να υπενθυμίσουμε ότι οι αεροπορικές εταιρείες προχωρούν σε περικοπές προσωπικού, οι οποίες υλοποιούνται κατά κύριο λόγο μέσω αδειών άνευ αποδοχών, σε μια προσπάθεια να μειώσουν τα λειτουργικά κόστη αλλά και να κρατήσουν το εργατικό τους δυναμικό για όταν ομαλοποιηθεί η κατάσταση.

Το πλήγμα είναι παγκόσμιο, ωστόσο στις αμιγώς τουριστικές χώρες είναι μεγαλύτερο. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι στην λεκάνη της Μεσογείου η πτώση υπολογίζεται περίπου στο 45% ποσοστό που μεταφράζεται σε διαφορετικό αριθμό χαμένων επιβατών για κάθε χώρα. Για παράδειγμα στην περίπτωση της Ισπανίας η πτώση υπολογίζεται γύρω στο 45%, ποσοστό το οποίο μεταφράζεται σε 93,7 εκατ. επιβάτες, στην Ιταλία στο 44% ήτοι 67,7 εκατ. επιβάτες, στην Πορτογαλία υπολογίζεται κοντά στο 45% ήτοι 21,3 εκατ. επιβάτες και στην Τουρκία 42% ήτοι 44,7 εκατ. επιβάτες.

Αντίστοιχη είναι και η πτώση σε άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές. Στην περίπτωση της Γαλλίας η πτώση εκτιμάται στο 44% ποσοστό που μεταφράζεται σε 65 εκατ. επιβάτες, ενώ στην περίπτωση της Γερμανίας το πλήγμα είναι μεγαλύτερο, φτάνει στο 47% που μεταφράζεται σε 84,4 εκατ. επιβάτες.

Η εξίσωση γίνεται ακόμα πιο σύνθετη, αν σκεφτεί κανείς ότι πέρα από τις καθαρές ζημιές ύψους 39 δισ. δολαρίων που προκύπτουν από την προαναφερθείσα πτώση της ζήτησης, οι αεροπορικές πρέπει να καταβάλλουν περίπου 35 δισ. δολάρια σε αποζημιώσεις κι επιστροφές χρημάτων για πτήσεις που δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω κορονοϊού. Αυτός είναι και ο λόγος που η ΙΑΤΑ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρακτική του voucher για μελλοντικά ταξίδια – πρωτοβουλία που έχουν λάβει διάφορες χώρες όπως η Ολλανδία - ώστε να μην ξεμείνουν από ρευστό οι αεροπορικές και κατ επέκταση ο κόσμος από αεροπορικές την «επόμενη μέρα».