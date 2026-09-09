Ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ Ντάφι επικρίνει τη Ford για τις σχέσεις της με την Κίνα

Ο Αμερικανός υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι καταφέρθηκε χθες Τρίτη εναντίον της Ford, εξαιτίας της καταφυγής της σε κινεζικές τεχνολογίες.

Ο Αμερικανός υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι καταφέρθηκε χθες Τρίτη εναντίον της Ford, εξαιτίας της καταφυγής της σε κινεζικές τεχνολογίες, κατηγορία που η αυτοκινητοβιομηχανία χαρακτήρισε «απερίσκεπτη» προσπάθεια να «βρεθεί στα πρωτοσέλιδα».

Σε επιστολή του με αποδέκτη τον επικεφαλής της Φορντ, τον Τζιμ Φάρλι, ο υπουργός Ντάφι κρίνει ότι οι «πρόσφατες στρατηγικές αποφάσεις της εταιρείας σκιαγραφούν ανησυχητικό πίνακα για την εμβληματική αμερικανική μάρκα που συνδέει το μέλλον της με κινεζικές εταιρείες υποστηριζόμενες από το κράτος».

Ο υπουργός δηλώνει «βαθιά ανήσυχος» για τη χρήση από τη Φορντ τεχνολογιών της κινεζικής κατασκευάστριας μπαταριών CATL στο εργοστάσιό της στην Μάρσαλ, στην πολιτεία Μίσιγκαν.

Κατά τον κ. Ντάφι, η χρήση κινεζικών τεχνολογιών αντίκειται «προς το πνεύμα των αμερικανικών πολιτικών εθνικής και οικονομικής ασφαλείας και ανεξαρτησίας των αλυσίδων παραγωγής».

Ο υπουργός Μεταφορών στηλιτεύει επίσης άλλες συνεργασίες της Φορντ με κινεζικές εταιρείες, ιδίως με την κινεζική Geely στην Ισπανία, καθώς και την απόφαση της κατασκευάστριας να «καθυστερήσει» ως το 2030 τον επαναπατρισμό στις ΗΠΑ της παραγωγής των μοντέλων της με μάρκα Lincoln, που σήμερα παράγονται στην Κίνα.

«Όταν οποιαδήποτε εταιρεία επιλέγει εκ προθέσεων να βαρύνει τις επιχειρησιακές εξαρτήσεις της από στρατηγικούς ανταγωνιστές, δεν είναι ο αξιόπιστος εταίρος που απαιτούν το αμερικανικό κοινό και το υπουργείο», πρόσθεσε ο Σον Ντάφι.

Η Φορντ, η οποία παρουσιάζεται ως η μεγαλύτερη κατασκευάστρια οχημάτων στις ΗΠΑ σε ό,τι αφορά τη συναρμολόγηση οχημάτων, απάντησε πως τα σχόλια του υπουργού περιέχουν «σφάλματα» και παρουσιάζουν με λαθεμένο και παραμορφωτικό τρόπο τις δραστηριότητές της.

«Αν ο υπουργός είχε έλθει σε επαφή μαζί μας προτού διανείμει την επιστολή του στον Τύπο, μετά χαράς θα του δίναμε περισσότερες λεπτομέρειες για την δέσμευση της Φορντ στις ΗΠΑ», τόνισε η βιομηχανία.

Η καταφυγή της στην τεχνολογία της CATL εγγράφεται στο πλαίσιο «περιορισμένης συμφωνίας άδειας χρήσης τεχνολογίας και υπηρεσιών» και δεν συνεπάγεται «κοινοπραξία ή ότι εργοστάσιο παραγωγής κατέχεται από ξένα συμφέροντα», συνέχισε. Η Φορντ «είναι η ιδιοκτήτρια του εργοστασίου, ελέγχει τις δραστηριότητές του και απασχολεί το εργατικό δυναμικό».

Ακόμη, επισήμανε τις πρόσφατες επαινετικές δηλώσεις άλλων στελεχών της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τις αποφάσεις της όσον αφορά την αλυσίδα εφοδιασμού της.

Ο Λευκός Οίκος είχε χαιρετίσει στα τέλη Αυγούστου την επένδυση 3 δισ. δολαρίων της Φορντ στο εργοστάσιό της στη Μάρσαλ, που προβλέπεται πως θα δημιουργήσει 1.700 θέσεις εργασίας.

Φώτο: @associatedpress

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ