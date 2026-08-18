Επιδημία Έμπολα από τον ιό BDBV: 5.000 κρούσματα και 2.300 νεκροί μέχρι τώρα

Τον απολογισμό της επιδημίας Έμπολα που έχει πλήξει το Κονγκό και την Ουγκάντα έκανε ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Τον απολογισμό της επιδημίας Έμπολα που έχει πλήξει το Κονγκό και την Ουγκάντα οφειλόμενη στο σπάνιο στέλεχος του ιού Μπουντιμπούγκιο (BDBV) έκανε ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, δρ. Τέντρος Άντχανομ Γιεμπρεγιέσους, μιλώντας στην Επιτροπή Έκτακτης Ανάγκης του οργανισμού για τη νόσο από τον ιό Μπουντιμπούγκιο.

Όπως δήλωσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ: «Πριν από τρεις μήνες, διαπίστωσα ότι η επιδημία της νόσου του ιού Μπουντιμπούγκιο (Bundibugyo) στη Λαική Δημοκρατία του Κονγκό αποτελούσε έκτακτη ανάγκη δημόσιας υγείας διεθνούς σημασίας. Έκτοτε, η επιδημία έχει εξαπλωθεί ραγδαία και ο κίνδυνος περαιτέρω εθνικής και διεθνούς εξάπλωσης παραμένει υψηλός».

«Αυτή είναι πλέον η δεύτερη μεγαλύτερη επιδημία Έμπολα που έχει καταγραφεί ποτέ και εξελίσσεται ταχύτερα από οποιαδήποτε προηγούμενη επιδημία Έμπολα. Γι' αυτό και την χαρακτηρίζω ότι εξαπλώνεται με πρωτοφανή ταχύτητα. Τροφοδοτείται από την ανασφάλεια και τον εκτοπισμό, καθώς και από την έντονη μετακίνηση του πληθυσμού κατά μήκος δρόμων, ποταμών και διαδρομών εξόρυξης» πρόσθεσε.

Σχεδόν 5.000 άνθρωποι έχουν μολυνθεί μέχρι στιγμής και περισσότεροι από 2.300 έχουν πεθάνει, σε έξι επαρχίες και 55 υγειονομικές ζώνες. «Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς: η επιδημία απέχει πολύ από το να είναι υπό έλεγχο. Είχε ένα μεγάλο προβάδισμα στην αρχή και ακόμα προσπαθούμε να το καλύψουμε. Αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι το πού πεθαίνουν οι άνθρωποι: στο σπίτι, στις κοινότητές τους, εκτός κέντρων θεραπείας και χωρίς να συντάσσονται λίστες επαφών» επεσήμανε.

«Κάθε τέτοιος θάνατος υποδηλώνει μια αλυσίδα μετάδοσης που δεν έχουμε ακόμη βρει. Μέχρι να βρεθεί και να σπάσει κάθε αλυσίδα, η επιδημία θα συνεχιστεί. Ο κίνδυνος δεν σταματά στα σύνορα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Η Ουγκάντα ​​έχει ήδη σταματήσει τη μετάδοση μετά την αρχική εξάπλωση και επαινώ την κυβέρνηση και τον λαό της Ουγκάντα ​​για την αποφασιστική τους αντίδραση» εξήγησε.

«Αλλά τον περασμένο μήνα, ένας ταξιδιώτης μετέφερε τον ιό στη Γαλλία. Τα σύνορα μπορεί να επιβραδύνουν την αντίδραση, αλλά δεν σταματούν έναν ιό. Υπό την ηγεσία της κυβέρνησης της ΛΔΚ, του ΠΟΥ, του CDC για την Αφρική και των εταίρων, κλιμακώνουμε τις αντιδράσεις μας» συμπλήρωσε.

Ποια εμβόλια προχωρούν σε κλινική μελέτη

«Ενισχύουμε την επιτήρηση σε επίπεδο κοινότητας, επεκτείνουμε την ικανότητα θεραπείας, υποστηρίζουμε τις ασφαλείς και αξιοπρεπείς ταφές, συνεργαζόμαστε με τις κοινότητες για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και ανάληψης ευθύνης και προωθούμε τις κλινικές δοκιμές για εμβόλια και θεραπευτικές αγωγές. Για πρώτη φορά, δύο εμβόλια που έχουν σχεδιαστεί ειδικά κατά του ιού Bundibugyo έχουν ξεκινήσει δοκιμές σε ανθρώπους» ανέφερε.

«Ένα ξεχωριστό εμβόλιο έχει δείξει διασταυρούμενη προστασία σε μελέτες σε ζώα και το προχωράμε προς μια δοκιμή φάσης τρία. Η κλινική δοκιμή PARTNERS, η οποία χρηματοδοτείται από τον ΠΟΥ, έχει πλέον εγγράψει 100 ασθενείς. Ωστόσο, η αντιμετώπιση εξακολουθεί να απαιτεί ταχύτερη ανταλλαγή δεδομένων, ενισχυμένη επιτήρηση, βιώσιμη χρηματοδότηση, πρόσβαση και ασφάλεια, καθώς και ισχυρότερο διασυνοριακό συντονισμό» σχολίασε.

Υπενθύμιση πως ο Έμπολα δεν είναι ο μόνος εχθρός

«Πρέπει επίσης να θυμόμαστε ότι ο ιός Έμπολα είναι μόνο μία από τις απειλές που αντιμετωπίζει ο λαός της ΛΔΚ, συμπεριλαμβανομένης της μητρικής θνησιμότητας, των διαρροϊκών ασθενειών, της πνευμονίας, της ελονοσίας, της χολέρας και άλλων. Ακόμα και καθώς αγωνιζόμαστε για τον τερματισμό αυτής της επιδημίας, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στην αντιμετώπιση να διαταράξει την πρόσβαση σε άλλες βασικές υπηρεσίες υγείας» κατέληξε.