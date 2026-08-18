Wall Street: Στα κόκκινα οι δείκτες καθώς βαθαίνει το sell-off ομολόγων

Οι αμερικανικές μετοχές υποχωρούν στην Wall Street την Τρίτη, καθώς οι τιμές του πετρελαίου και οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων συνεχίζουν να ενισχύονται, ασκώντας πιέσεις στις μετοχές τεχνολογίας.

Οι αμερικανικές μετοχές υποχωρούν στην Wall Street την Τρίτη, καθώς οι τιμές του πετρελαίου και οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων συνεχίζουν να ενισχύονται, ασκώντας πιέσεις στις μετοχές τεχνολογίας, την ίδια ώρα που η ρητορική Τραμπ για το Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ δεν βοηθάει την κατάσταση, καθώς ανακήρυξε αμερικανικό έδαφος τη ναυτιλιακή οδός, όπως είχε προαναγγείλει πριν από μερικά 24ωρα.

Την ίδια ώρα, τα ομόλογα μακράς διαρκείας βρίσκονται στο επίκεντρο ενός παγκόσμιου selloff καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για μία σειρά παραγόντων, από την άνοδο του πληθωρισμού έως τις τεράστιες επενδύσεις στη τεχνητή νοημοσύνη. Στις ΗΠΑ, η απόδοση του 30ετούς κρατικού ομολόγου έφτασε στα υψηλότερα επίπεδα από το 2007, στο 5,32%, έχοντας σημειώσει αύξηση σχεδόν 40 μονάδων από τα τέλη Ιουνίου.

Η απόδοση του 10ετούς τίτλου -το κύριο σημείο αναφοράς για στεγαστικά δάνεια και χρέη πιστωτικών καρτών- πρόσθεσε 2 μονάδες βάσης υψηλότερη στο 4,724%. Η απόδοση του 2ετούς ομολόγου των ΗΠΑ, το οποίο συνήθως αντιδρά σύμφωνα με τις βραχυπρόθεσμες αποφάσεις επιτοκίων της Fed, αυξήθηκε κατά περισσότερο από 1 μονάδα βάσης στο 4,182%.

Σε αυτό το κλίμα, ο Dow Jones υποχωρεί 0,11% στις 53.400 μονάδες, ο S&P 500 χάνει 0,52% στις 7.704 μονάδες και ο Nasdaq διολισθαίνει 1,14% στις 26.340 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Western Digital υποχωρεί σχεδόν 6%, επηρεάζοντας αρνητικά τον Nasdaq, ενώ απώλειες πάνω από 6% σημειώνει και η Sandisk, που υποχωρεί σε συνεχόμενες συνεδριάσεις. Οι Marvell Technology και Seagate Technology διολισθαίνουν επίσης περισσότερο από 6%, βάζοντας δύσκολα στον τεχνολογικό κλάδο.

Οι αποδόσεις αυξάνονται τελευταία, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να παραμείνουν υψηλές, με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ να έχουν κολλήσει. Το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο τη Δευτέρα και σκαρφαλώνει κι άλλο την Τρίτη.

«Λόγω της ισχύος του εμπορίου τεχνητής νοημοσύνης, οι μετοχές δεν έχουν 'ενδιαφερθεί' για τη συνεχή άνοδο των αποδόσεων των παγκόσμιων ομολόγων, ωστόσο είναι απλώς θέμα πότε, όχι αν, αν αυτή η τάση στα επιτόκια συνεχιστεί, κάτι που πιστεύω ότι θα επηρεάσει μακροπρόθεσμα», δήλωσε ο Πίτερ Μπούκβαρ, επικεφαλής επενδύσεων στην One Point BFG Wealth Partners.

Στα επιχειρηματικά, σε επιβεβαίωση του guidance της για το 2026 προχώρησε η Home Depot την Τρίτη, με τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου να ξεπερνούν τις προσδοκίες της Wall Street και τη μετοχή της να ενισχύεται 1,3% προσυνεδριακά. Ειδικότερα, η Home Depot ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη 4,92 δολάρια ανά μετοχή έναντι πρόβλεψης για 4,73 δολ/μτχ. και έσοδα 47,86 δισ. δολάρια πάνω από τα 47,27 δισ. δολάρια που ανέμεναν οι επενδυτές. Η μετοχή του κολοσσού του retail ενισχύεται ήπια.

«Συνεχίζουμε να λειτουργούμε σε αυτό που αποκαλώ συνθήκες παγωμένης αγοράς κατοικίας, αλλά γνωρίζουμε επίσης ότι παίρνουμε μερίδιο και ότι εξυπηρετούμε τους πελάτες μας καλύτερα κάθε μέρα», τόνισε ο οικονομικός διευθυντής, Ρίτσαρντ ΜακΦάιλ στο CNBC. «Είναι μια αντανάκλαση της επένδυσης που έχουμε κάνει και της προσοχής στην εκτέλεση της στρατηγικής μας» πρόσθεσε.