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Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Ζελένσκι διαβεβαιώνει ότι «η πρωτοβουλία δεν βρίσκεται πλέον στα χέρια» της Ρωσίας

Newsroom
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Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Ζελένσκι διαβεβαιώνει ότι «η πρωτοβουλία δεν βρίσκεται πλέον στα χέρια» της Ρωσίας
Βολοντίμιρ Ζελένσκι - Φωτογραφία: @associatedpress
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«Ο Πούτιν χάνει 30.000 στρατιώτες του κάθε μήνα (...) Υφίσταται πολλές απώλειες, αλλά δεν θέλει να σταματήσει αυτόν τον πόλεμο», είπε επίσης.

Ο Oυκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε χθες Τρίτη ότι «η πρωτοβουλία δεν βρίσκεται πλέον στα χέρια του (σ.σ. ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ) Πούτιν» στον πόλεμο στην Ουκρανία, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, που προτιμά η αμερικανική δεξιά.

«Ο Πούτιν χάνει 30.000 στρατιώτες του κάθε μήνα (...) Υφίσταται πολλές απώλειες, αλλά δεν θέλει να σταματήσει αυτόν τον πόλεμο», είπε επίσης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο περιθώριο του ταξιδιού του στην Ουάσιγκτον για να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ και να παρευρεθεί στην κηδεία του Λίντσεϊ Γκρέιαμ, θανόντα γερουσιαστή που ήταν πιστός υποστηρικτής του Κιέβου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Ουκρανία
Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ρωσία
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