Βουλή: Ορκίστηκαν η Θ. Ακριώτου και Ι. Καριπίδης στη θέση των παραιτηθέντων βουλευτών Σ. Κεδίκογλου και Β. Κόκκαλη

Ορκίστηκαν, και αμέσως ανέλαβαν καθήκοντα βουλευτών-μελών της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η κ. Θεοδώρα Ακριώτου, και ο κ. Ιωάννης Καριπίδης, που καταλαμβάνουν αντίστοιχα τις θέσεις των παραιτηθέντων βουλευτών Ευβοίας Συμεών Κεδίκογλου και Λαρίσης, Βασιλείου Κόκκαλη.

Ορκίστηκαν, και αμέσως ανέλαβαν καθήκοντα βουλευτών-μελών της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η κ. Θεοδώρα Ακριώτου, και ο κ. Ιωάννης Καριπίδης, που καταλαμβάνουν αντίστοιχα τις θέσεις των παραιτηθέντων βουλευτών Ευβοίας Συμεών Κεδίκογλου και Λαρίσης, Βασιλείου Κόκκαλη.

Η κ. Θεοδώρα Ακριώτου είναι μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, και ο κ. Ιωάννης Καριπίδης, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας.