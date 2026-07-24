Πολιτική | Ελλάδα

Βουλή: Ορκίστηκαν η Θ.Ακριώτου και Ι.Καριπίδης στη θέση των παραιτηθέντων βουλευτών Σ.Κεδίκογλου και Β. Κόκκαλη

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Βουλή: Ορκίστηκαν η Θ. Ακριώτου και Ι. Καριπίδης στη θέση των παραιτηθέντων βουλευτών Σ. Κεδίκογλου και Β. Κόκκαλη
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Ορκίστηκαν, και αμέσως ανέλαβαν καθήκοντα βουλευτών-μελών της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η κ. Θεοδώρα Ακριώτου, και ο κ. Ιωάννης Καριπίδης, που καταλαμβάνουν αντίστοιχα τις θέσεις των παραιτηθέντων βουλευτών Ευβοίας Συμεών Κεδίκογλου και Λαρίσης, Βασιλείου Κόκκαλη.

Ορκίστηκαν, και αμέσως ανέλαβαν καθήκοντα βουλευτών-μελών της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η κ. Θεοδώρα Ακριώτου, και ο κ. Ιωάννης Καριπίδης, που καταλαμβάνουν αντίστοιχα τις θέσεις των παραιτηθέντων βουλευτών Ευβοίας Συμεών Κεδίκογλου και Λαρίσης, Βασιλείου Κόκκαλη.

Η κ. Θεοδώρα Ακριώτου είναι μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, και ο κ. Ιωάννης Καριπίδης, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας.

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tags:
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