Ελληνικές μετοχές και Euronext Athens τώρα διαθέσιμες στη Wealthyhood

Η Wealthyhood φέρνει το Χρηματιστήριο Αθηνών και το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου σε μία σύγχρονη εφαρμογή. Οι χρήστες μπορούν πλέον να επενδύουν σε ελληνικές και κυπριακές μετοχές από μόλις €1, με τις χαμηλότερες προμήθειες της αγοράς.

Η Wealthyhood ανακοινώνει επίσημα τη διάθεση ελληνικών και κυπριακών μετοχών στην εφαρμογή της, βάζοντας το Χρηματιστήριο Αθηνών (Euronext Athens) και το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου στο επίκεντρο για τους ιδιώτες επενδυτές στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Πλέον, κάθε επενδυτής στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Ευρώπη μπορεί να επενδύσει στις εταιρείες που γνωρίζει, εμπιστεύεται και χρησιμοποιεί καθημερινά, από τους μεγαλύτερους ελληνικούς ομίλους και τις συστημικές τράπεζες, μέχρι τις πιο δυναμικές και ταχέως αναπτυσσόμενες ελληνικές επιχειρήσεις, απευθείας από το κινητό του, ξεκινώντας από μόλις €1, με τις χαμηλότερες χρεώσεις στην αγορά.

Αλλάζοντας τους κανόνες στο Ελληνικό Χρηματιστήριο

Μέχρι σήμερα, η συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών στις εγχώριες αγορές συνοδευόταν από υψηλά ελάχιστα ποσά εισόδου, περίπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες και ανεξήγητα υψηλές χρεώσεις και προμήθειες που επέβαλλαν οι παραδοσιακοί brokers. Η Wealthyhood αλλάζει το σκηνικό, συνδυάζοντας την τεχνολογία των fractional shares με

ένα μοντέλο μηδενικών χρεώσεων χρηματιστηρίου.

Ο Αλέξανδρος Χριστοδουλάκης, Co-Founder & CEO της Wealthyhood δήλωσε: «Για χρόνια, το να επενδύσει κανείς στις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες φάνταζε αδικαιολόγητα ακριβό και περίπλοκο. Ο μέσος επενδυτής χρειαζόταν αρκετά χρήματα για να ξεκινήσει, με τις υπερβολικά υψηλές προμήθειες και επιμέρους χρεώσεις να δημιουργούν ένα τεχνητό τείχος ανάμεσα στους πολίτες και την εγχώρια οικονομία.

Στη Wealthyhood δημιουργήσαμε μια πλατφόρμα που εκδημοκρατίζει τις επενδύσεις, και η ένταξη του Euronext Athens και του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου με εύκολη πρόσβαση, διαφάνεια και τις χαμηλότερες χρεώσεις με διαφορά είναι για εμάς ένα σημαντικό ορόσημο. Ο επενδυτής της Wealthyhood μπορεί πλέον να επενδύσει στις εταιρείες που χρησιμοποιεί καθημερινά, από μόλις €1 και με τη λειτουργία του Smart Execution να εξαλείψει τις χρεώσεις χρηματιστηρίου.

Ήταν κάτι που μας ζητούσαν επίμονα οι Έλληνες χρήστες μας, από την πρώτη μέρα που η Wealthyhood ήρθε στην Ελλάδα πριν λίγους μήνες και είμαστε ενθουσιασμένοι που το κάνουμε πράξη! Οι Έλληνες έχουν πλέον τον πιο απλό και εύκολο τρόπο να επενδύσουν στις εταιρείες που αγαπούν!».

«Από τη στιγμή που κάναμε launch στην Ελλάδα, οι ελληνικές μετοχές ήταν σταθερά ένα από τα πιο συχνά requests που λαμβάναμε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που πλέον δίνουμε τη δυνατότητα μέσω του Wealthyhood app οι χρήστες να τις εντάξουν στο portfolio τους με τα χαμηλότερα fees και δυνατότητα fractional investing», ανέφερε από την πλευρά του ο Κωνσταντίνος Φαλιάγκας, Co-Founder & CTO της Wealthyhood.

Οι νέες δυνατότητες και το "Game Changer"

- Επενδύσεις σε ελληνικές μετοχές από μόλις €1: Δε χρειάζονται πλέον εκατοντάδες ευρώ για την αγορά μετοχών υψηλής αξίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Χάρη στις κλασματικές μετοχές, ο καθένας μπορεί να αποκτήσει μερίδιο στις κορυφαίες εγχώριες εταιρείες ξεκινώντας από μόλις €1.

- Μηδενικές χρεώσεις χρηματιστηρίου μέσω Smart Execution: Με τη λειτουργία του Wealthyhood Smart Execution, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να εκτελέσουν τις εντολές τους στις 15:00 κάθε εργάσιμη ημέρα και η Wealthyhood απορροφά το 100% των χρεώσεων χρηματιστηρίου.

- Οι χαμηλότερες προμήθειες στην αγορά: Η Wealthyhood προσφέρει με διαφορά τις χαμηλότερες χρεώσεις της αγοράς για ελληνικές και κυπριακές μετοχές, τηρώντας την απόλυτη διαφάνεια.

- Ειδικά Stock Collections ανά χώρα και θεματική: Η ανακάλυψη επενδυτικών ευκαιριών γίνεται πιο απλή από ποτέ. Οι χρήστες μπορούν να εξερευνήσουν συλλογές μετοχών (Stock Collections) για την Ελλάδα, την Κύπρο ή άλλες χώρες, καθώς και θεματικές ενότητες όπως οι μερισματικές μετοχές, η τεχνητή νοημοσύνη, η βιοτεχνολογία και πολλά άλλα.