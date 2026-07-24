Η Ρωσία κατέρριψε 571 drones της Ουκρανίας τη νύχτα - Πυρκαγιά σε αποθήκη στην Αγία Πετρούπολη

Ο περιφερειάρχης στη Λένινγκραντ Αλεξάντρ Ντραζντένκα διαβεβαίωνε νωρίτερα μέσω Telegram πως καταρρίφθηκαν σχεδόν 60 ουκρανικά drones.

Επιδρομή με μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εφόρμησης των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας έβαλε στο στόχαστρο τον τομέα της Αγίας Πετρούπολης στη Ρωσία, όπου προκλήθηκε μεγάλη πυρκαγιά σε αποθήκη, μετέδωσαν ρωσικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα τον κυβερνήτη της Αλεξάντρ Μπεγκλόφ.

Ο περιφερειάρχης στη Λένινγκραντ Αλεξάντρ Ντραζντένκα διαβεβαίωνε νωρίτερα μέσω Telegram πως καταρρίφθηκαν σχεδόν 60 ουκρανικά drones.

Ο ρωσικός κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries, εγκαταστάσεις του οποίου έχουν μπει επανειλημμένα στο στόχαστρο ουκρανικών επιδρομών τις τελευταίες εβδομάδες, ανέφερε πως δυο αποθήκες του στην πόλη διέκοψαν τη λειτουργία τους, χωρίς να διευκρινίσει τον λόγο.

Η Ρωσία λέει πως κατέρριψε 571 drones της Ουκρανίας τη νύχτα

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έκανε γνωστό σήμερα το πρωί ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης προς Παρασκευή καταρρίφθηκαν συνολικά 571 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα στους αιθέρες περίπου δεκαπέντε περιφερειών, της προσαρτημένης στη Ρωσία χερσονήσου της Κριμαίας, καθώς και της Αζοφικής και της Μαύρης Θάλασσας.

«Κατά τη διάρκεια της περασμένης νύχτας, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν 571 μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα», ανέφερε σε ανακοινωθέν του μέσω Telegram, διευκρινίζοντας πως ανάμεσα στους στόχους των επιδρομών ήταν ιδίως η περιφέρεια Λένινγκραντ, όπου μπήκε στο στόχαστρο ξανά αποθήκη του ρωσικού κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries, σύμφωνα με δημοσιεύματα ρωσικών ΜΜΕ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ