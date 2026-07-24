Αυστραλία, Ν. Ζηλανδία και Ιαπωνία καταδικάζουν την επιβολή δασμών από τον Τραμπ

Ο αυστραλός υπουργός Εμπορίου έκρινε σήμερα ότι οι νέοι τελωνειακοί δασμοί σε προϊόντα που εξάγονται στις ΗΠΑ, βασικό σύμμαχο της χώρας, είναι «αδικαιολόγητοι».

Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας τόνισε ότι «λυπάται» για τους τελωνειακούς δασμούς που επέβαλε η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Το αρχιπέλαγος συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο κάπου εξήντα εμπορικών εταίρων της Ουάσιγκτον εξαγόμενα προϊόντα των οποίων θα επιβαρύνονται σε λίγες ώρες με νέο δασμό 10 ως 12,5%.

«Η βιομηχανία και το εμπόριο της Ιαπωνίας συμμορφώνονται προς τους διεθνείς κανόνες. Η Ιαπωνία λυπάται για το νέο μέτρο που επιβάλλει τελωνειακούς δασμούς, με μόνο κίνητρο (...) το ότι δεν υπάρχει απαγόρευση εισαγωγής προϊόντων παραγόμενων με καταναγκαστική εργασία», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μινορού Κίχαρα.'

Από την πλευρά του, ο αυστραλός υπουργός Εμπορίου έκρινε σήμερα ότι οι νέοι τελωνειακοί δασμοί σε προϊόντα που εξάγονται στις ΗΠΑ, βασικό σύμμαχο της χώρας, είναι «αδικαιολόγητοι».

«Αυτοί οι τελωνειακοί δασμοί είναι αδικαιολόγητοι, ασύμβατοι με τη συμφωνία μας για το ελεύθερο εμπόριο και θα έπρεπε να καταργηθούν», τόνισε ο Ντον Φάρελ. Η Αυστραλία συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ σε προϊόντα των οποίων θα επιβληθεί σε λίγες ώρες τελωνειακός δασμός 12,5%.

Νέα Ζηλανδία: «Εξαιρετικά απογοητευτικοί» οι δασμοί των ΗΠΑ

Ο νεοζηλανδός πρωθυπουργός Κρίστοφερ Λούξον επέκρινε σήμερα τους «εξαιρετικά απογοητευτικούς» νέους τελωνειακούς δασμούς την επιβολή των οποίων ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ, καθώς η χώρα συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο κάπου εξήντα εμπορικών εταίρων της Ουάσιγκτον εξαγόμενα προϊόντα των οποίων θα επιβαρύνονται σε δυο ώρες με νέο δασμό 10 ως 12,5%.

Η «έρευνα» του αντιπροσώπου του Λευκού Οίκου για το εμπόριο (USTR), για να εξακριβωθεί αν οι εμπορικοί εταίροι των ΗΠΑ έχουν εξαλείψει πλήρως από τις εφοδιαστικές αλυσίδες τους προϊόντα παραγόμενα με καταναγκαστική εργασία, «δεν παρήγαγε ουσιώδες αποδεικτικό υλικό για να υποστηριχτούν οι ισχυρισμοί περί καταναγκαστικής εργασίας», τόνισε ο κ. Λούξον μέσω X.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ