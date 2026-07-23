TotalEnergies: Άλμα 67% στα κέρδη του β' τριμήνου λόγω υψηλότερων τιμών πετρελαίου και ισχυρών περιθωρίων διύλισης

Η γαλλική πετρελαϊκή εταιρεία TotalEnergies ανακοίνωσε άνοδο 67% στα κέρδη του β' τριμήνου την Πέμπτη, καταγράφοντας το καλύτερο τρίμηνό της εδώ και σχεδόν τρία χρόνια.

Η γαλλική πετρελαϊκή εταιρεία TotalEnergies ανακοίνωσε άνοδο 67% στα κέρδη του β' τριμήνου την Πέμπτη, καταγράφοντας το καλύτερο τρίμηνό της εδώ και σχεδόν τρία χρόνια, χάρη στις υψηλότερες τιμές του πετρελαίου και στα ισχυρά περιθώρια κέρδους από τη διύλιση καυσίμων λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Συγκεκριμένα, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 6 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της LSEG. Το αντίστοιχο ποσό ήταν 3,6 δισ. δολάρια το β' τρίμηνο του 2025 και 5,4 δισ. δολάρια το α' τρίμηνο του 2026.

Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, που οδήγησε στο να κλείσει ουσιαστικά τα Στενά του Ορμούζ, διέκοψε τις παγκόσμιες προμήθειες και ώθησε τις τιμές του αργού πετρελαίου και του φυσικού αερίου σε πολυετή υψηλά, προσφέροντας σημαντικά κέρδη στις μεγάλες ενεργειακές εταιρείες.

Κατά το τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου, η τιμή αναφοράς του Brent διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο περίπου στα 97 δολάρια ανά βαρέλι, αυξημένη κατά 45% σε σχέση με τα 67 δολάρια ανά βαρέλι έναν χρόνο νωρίτερα.

Τα κέρδη από τον τομέα έρευνας και παραγωγής έφτασαν τα 3,2 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 64% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πριν από έναν χρόνο και 25% υψηλότερα από το πρώτο τρίμηνο του 2026, καθώς η παραγωγή στη Μέση Ανατολή επανέρχεται σταδιακά.

Παράλληλα, τα έσοδα από τη διύλιση και τα χημικά εκτινάχθηκαν κατά 362% στα 1,8 δισ. δολάρια, καθώς τα περιθώρια κέρδους από τη διύλιση καυσίμων αυξήθηκαν και η Total συνέχισε να πραγματοποιεί κερδοφόρες συναλλαγές από την άνοδο των τιμών πετρελαίου και καυσίμων που προκλήθηκε από τις ελλείψεις λόγω της παράλυσης των Στενών του Ορμούζ.

Η δραστηριότητα υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) απέφερε 807 εκατ. δολάρια, καταγράφοντας πτώση 22%, την οποία η Total απέδωσε, σύμφωνα με την εμπορική ενημέρωση της περασμένης εβδομάδας, στην ασθενή ζήτηση LNG στην Ευρώπη.

Ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίζει να ενισχύει τα ευρωπαϊκά περιθώρια διύλισης

Τα κέρδη από τη διύλιση αργού πετρελαίου στην Ευρώπη αυξήθηκαν σημαντικά μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, πριν υποχωρήσουν λόγω της χαμηλής ζήτησης καυσίμων και του ανταγωνισμού από την Αφρική και την Ασία.

Η TotalEnergies δήλωσε ότι η μειωμένη δυναμικότητα διύλισης στη Μέση Ανατολή ενίσχυσε εκ νέου τα περιθώρια αυτά, ωφελώντας τα ευρωπαϊκά της διυλιστήρια.