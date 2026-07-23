Πιάνουν δουλειά οι 388 νέες έξυπνες κάμερες στους δρόμους της Αθήνας - Το μήνυμα Χαρδαλιά

Το έργο, προϋπολογισμού 13,38 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο της δράσης «Πρόγραμμα Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας».

Η Περιφέρεια Αττικής ολοκλήρωσε την εγκατάσταση και των 388 καμερών παραβίασης ερυθρού σηματοδότη σε επιλεγμένους οδικούς κόμβους του λεκανοπεδίου, καθ' υπόδειξη της Διεύθυνσης Τροχαίας, στη βάση των σημείων όπου καταγράφεται αυξημένη επικινδυνότητα και συχνότητα τροχαίων συμβάντων. Το έργο, προϋπολογισμού 13,38 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο της δράσης «Πρόγραμμα Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας».

Οι κάμερες θα λειτουργούν σε 24ώρη βάση, καταγράφοντας αποκλειστικά τις παραβάσεις του κόκκινου. Το υλικό υψηλής ευκρίνειας σε έξι φωτογραφίες και βίντεο θα αποστέλλεται στην Ελληνική Αστυνομία ώστε η βεβαίωση της παράβασης να γίνεται με αξιοπιστία και διαφάνεια. Στο πλαίσιο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, έχει ληφθεί ειδική μέριμνα ώστε να μη διακρίνονται οι επιβαίνοντες.

Η Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται ήδη σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛΑΣ για τη διασύνδεση του συστήματος με αυτά της Τροχαίας, προκειμένου να τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία.

«Πρόκειται για ένα έργο πρόληψης, ευθύνης και προστασίας της ανθρώπινης ζωής καθώς η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη συνιστά μία από τις πιο επικίνδυνες και αντικοινωνικές συμπεριφορές στον δρόμο», δήλωσε σχετικά ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, προσθέτοντας: «Η Περιφέρεια Αττικής ολοκλήρωσε στο ακέραιο ακόμη μία σημαντική δέσμευσή της απέναντι στους πολίτες. Οι 388 κάμερες έχουν εγκατασταθεί και είναι έτοιμες να αποτελέσουν ένα ακόμη πολύτιμο εργαλείο για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας».

Ο περιφερειάρχης ανέφερε ότι δεν πρόκειται για έργο με εισπρακτική λογική. Πρόκειται για έργο πρόληψης, ευθύνης και προστασίας της ανθρώπινης ζωής. Όπως τόνισε ότι η Περιφέρεια έκανε αυτό που όφειλε, με συνέπεια, εντός του προβλεπόμενου σχεδιασμού και είναι σειρά της Πολιτείας να ολοκληρώσει τις διαδικασίες, ώστε το έργο να αποδώσει μειώνοντας σημαντικά τις ανθρώπινες απώλειες. «Γιατί κάθε ημέρα που περνά χωρίς να αξιοποιείται ένα τόσο σημαντικό εργαλείο είναι μια ημέρα χαμένη για την οδική ασφάλεια», παρατήρησε.

Σημειώνεται, ότι το έργο εντάσσεται στο συνολικό σχέδιο της Περιφέρειας για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και μέχρι στιγμής έχει δρομολογηθεί σε ποσοστό 58%.

Η εγκατάσταση των 388 καμερών αποτελεί μέρος του στρατηγικού περιφερειακού σχεδιασμού, που περιλαμβάνει 31 έργα προϋπολογισμού 192,9 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 18 (δηλαδή το 58%) ήδη έχουν ολοκληρωθεί ή εκτελούνται ή βρίσκονται σε φάση δημοπράτησης και τα 13 βρίσκονται σε διαδικασία ωρίμανσης, ώστε να δημοπρατηθούν έως το τέλος του 2028.

Επισημαίνεται ότι η Περιφέρεια Αττικής έχει την ευθύνη ενός ιδιαίτερα σύνθετου οδικού δικτύου, συνολικού μήκους 1.623 χιλιομέτρων, με 157 οδογέφυρες, 12.780 φωτεινούς σηματοδότες, 3.592 διαβάσεις πεζών, 38.291 στύλους οδοφωτισμού και 610 χιλιόμετρα στηθαίων ασφαλείας. Το κόστος για τη συντήρησή του ανέρχεται στα 43,2 εκατ. ευρώ ετησίως.

Η Περιφέρεια Αττικής έχει ολοκληρώσει την τοποθέτηση 101 πρότυπων μη σηματοδοτούμενων διαβάσεων πεζών σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας (έργο ύψους 6,6 εκατ. ευρώ) και 1.362 φωτιστικών σωμάτων LED σε 31 υπόγειες διαβάσεις οχημάτων(έργο ύψους 6,5 εκατ. ευρώ).

Τέλος, το επόμενο διάστημα ολοκληρώνεται και η αναβάθμιση τριών μεγάλων λεωφόρων της Αττικής (Κατεχάκη, Αλίμου, Λιοσίων) με νέες ασφαλτοστρώσεις, διαγραμμίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις σε επικίνδυνα φρεάτια (έργο ύψους άνω των 2 εκατ. ευρώ).