Κοντογεώργης: Ιστορική στιγμή για τη Δυτική Μακεδονία και τη Θεσσαλία η ολοκλήρωση του Ε65

Ενόψει των εγκαινίων του βόρειου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Ε65 και της επίσκεψης του πρωθυπουργού και κυβερνητικού κλιμακίου, ο Κοντογεώργης παραχώρησε συνέντευξη.

Ενόψει των εγκαινίων του βόρειου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Ε65 και της επίσκεψης του πρωθυπουργού και κυβερνητικού κλιμακίου -με τη συμμετοχή και του ίδιου του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ- ο Θανάσης Κοντογεώργης παραχώρησε συνέντευξη στον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό Τρικάλων «Ζυγός 100». Μεταξύ άλλων, ο Θ. Κοντογεώργης αναφέρθηκε στο κυβερνητικό σχέδιο για την περιοχή μετά τις κακοκαιρίες «Daniel» και «Elias».

«Η κυβέρνηση βρίσκεται και θα βρίσκεται συχνά στη Θεσσαλία, γιατί υλοποιεί το κυβερνητικό της έργο», δήλωσε ο υφυπουργός ενόψει των εγκαινίων όχι μόνο του αυτοκινητοδρόμου Ε65, αλλά και της γέφυρας στα Αμπελάκια Φαρσάλων και της γέφυρας Ξηριά στον Αλμυρό Βόλου από την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης. Όπως συμπλήρωσε, τα έργα που παραδίδονται εντάσσονται στο πλαίσιο της αποκατάστασης των συνεπειών που επέφεραν οι κακοκαιρίες Daniel και Elias, οι οποίες, πέρα από τις ανθρώπινες απώλειες, κόστισαν περισσότερα από 3 δισ. ευρώ σε έργα υποδομής και αποζημιώσεις. Ταυτόχρονα, προχωρά η κρατική αρωγή για την επούλωση των πληγών, ενώ ενισχύεται η στήριξη του αγροτικού κόσμου της περιοχής.

Αναφερόμενος ειδικότερα στο εμβληματικό έργο του Ε65, ο υφυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωσή του: «Είναι μια ιστορική στιγμή για τη Θεσσαλία και τη Δυτική Μακεδονία. Ήδη με την παράδοση του πρώτου τμήματος του δρόμου, πολλές περιοχές βγήκαν από την απομόνωση», ενώ παράλληλα διευκολύνθηκαν οι μετακινήσεις και αναβαθμίστηκε συνολικά η περιοχή οικονομικά και τουριστικά. Μάλιστα, όπως πρόσθεσε, με την παράδοση και του δεύτερου (βόρειου) τμήματος και τη σύνδεσή του με την Εγνατία Οδό, το έργο καθίσταται επωφελές τόσο για τη Θεσσαλία όσο και για τη Δυτική Μακεδονία. «Είναι έργο πνοής, με πόρους μάλιστα και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που εξασφάλισε ο Πρωθυπουργός. Μπορεί να υπήρξε μια καθυστέρηση, αλλά οφείλουμε τιμή σε όλους όσοι δούλεψαν για αυτό. Αν δεν υπάρξουν άνθρωποι με βούληση, πυγμή και οραματική διάθεση, τίποτα δεν γίνεται», υπογράμμισε.

Στη συνέχεια, ο Θ. Κοντογεώργης διέψευσε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών με αφορμή την αυξημένη κινητικότητα των κυβερνητικών στελεχών: «Είναι όντως η τελευταία χρονιά της θητείας, υπάρχει εκλογική ετοιμότητα, αλλά είναι πάνω από όλα χρονιά δουλειάς. Βρισκόμαστε συχνά σε περιοχές της χώρας, παρουσία και του Πρωθυπουργού, στο πλαίσιο της υλοποίησης του κυβερνητικού έργου, το οποίο έχει συγκεκριμένη σειρά και προγραμματισμό». Όπως σημείωσε, η κυβέρνηση οφείλει να παραδίδει έργα, να διαχειρίζεται τις κρίσεις που ενσκήπτουν, να βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών και να παρουσιάζει τις προτάσεις της για την επόμενη μέρα: «Αυτή είναι η εντολή που έχουμε λάβει από τον κόσμο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τέλος, ερωτηθείς για τις επικείμενες εξαγγελίες στη ΔΕΘ, ο Θ. Κοντογεώργης αναφέρθηκε στην ανάγκη υποστήριξης των ευάλωτων --και όχι μόνο-- κοινωνικών ομάδων. «Από τον κόπο του ελληνικού λαού και την κυβερνητική πολιτική, επιστρέφουμε το μέρισμα ανάπτυξης σε όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές ομάδες: στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες, στη μεσαία τάξη, στις οικογένειες με παιδιά και στους συνταξιούχους», ανέφερε, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση αποφεύγει τη λογική της πλειοδοσίας που κόστισε στο παρελθόν. «Αντίθετα, κινούμαστε με αναπτυξιακή λογική. Για αυτό και πολλοί θα δουν τους εαυτούς τους στα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη φετινή ΔΕΘ», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ