Στυλιανίδης: Αποσύρουμε την πρόταση για ασυμβίβαστο βουλευτή - υπουργού

Ο εισηγητής κυβερνώντος κόμματος σημείωσε ότι στην αναθεώρηση του Συντάγματος «δεν θα έπρεπε να αντιπαρατίθενται η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση αλλά να δοκιμάζεται η ωριμότητα όλου του πολιτικού συστήματος».

«Καταθέτω την απόσυρση της πρότασης αναθεώρησης της διάταξης 81 του Συντάγματος για τα ασυμβίβαστο βουλευτή-υπουργού και αυτό αναδεικνύει την πολιτική ανωτερότητα της ΝΔ, την πολιτική αυτοπεποίθησή της και τον σεβασμό σε αυτήν την κορυφαία διεργασία», ανακοίνωσε ο εισηγητής της ΝΔ, Ευριπίδης Στυλιανίδης, ανοίγοντας την τριήμερη συζήτηση της πρώτης φάσης της αναθεώρησης διατάξεων του Συντάγματος στην Ολομέλεια.

Ο εισηγητής της ΝΔ, ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης, «σεβόμενος μία αναθεωρητική παράδοση που ξεκίνησε το 1975,ξεκαθάρισε εξ αρχής ότι οι βουλευτές, που είναι οι κεντρικοί πρωταγωνιστές αυτής της κορυφαίας κοινοβουλευτικής διαδικασίας, είναι εκείνοι που θα διαμορφώσουν κυρίαρχα, με πλήρη ελευθερία συνείδησης τη δική μας πρόταση. Αυτή την αρχή τη σεβάστηκε εμπράκτως, όταν προχθές, στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, ζήτησε να αποσυρθεί η διάταξη του άρθρου 81 για το ασυμβίβαστο βουλευτή-υπουργού, δείχνοντας απόλυτη ευαισθησία και σεβασμό στην εσωτερική μας διαβούλευση. Αυτή ακριβώς η στάση αναδεικνύει την πολιτική ανωτερότητα της ΝΔ, την πολιτική της αυτοπεποίθηση και τον σεβασμό σε αυτήν την κορυφαία διεργασία».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ΝΔ, στην Επιτροπή, επεδίωξε «έναν υψηλού επιπέδου πολιτικό και επιστημονικό διάλογο που καλλιεργεί κλίμα θεσμικής λογικής, πολιτικής συναίνεσης και εθνικής συνεννόησης». Ο κ. Στυλιανίδης ευχαρίστησε τους βουλευτές της ΝΔ που -όπως είπε- «με τις επιστημονικά τεκμηριωμένες, νηφάλια διατυπωμένες και πολιτικά μετριοπαθείς τοποθετήσεις τους συνέβαλαν στην ενίσχυση του κλίματος που επιδίωξε η πλειοψηφία».

Ο εισηγητής κυβερνώντος κόμματος σημείωσε ότι στην αναθεώρηση του Συντάγματος «δεν θα έπρεπε να αντιπαρατίθενται η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση αλλά να δοκιμάζεται η ωριμότητα όλου του πολιτικού συστήματος και η δυνατότητά του να διαλέγεται υπεύθυνα, νηφάλια, τεκμηριωμένα, με στόχο τη δημιουργία συναίνεσης. Να δοκιμάζεται η δυνατότητα των πολιτικών κομμάτων και βουλευτών να παρουσιάζουν καινοτόμες προτάσεις για την Ελλάδα του μέλλοντος».

Ο κ. Στυλιανίδης απέρριψε τον ισχυρισμό της αντιπολίτευσης περί εκκίνησης της διαδικασίας της αναθεώρησης του Συντάγματος «αιφνιδιαστικά από την πλειοψηφία,» υπενθυμίζοντας πως «ο πρωθυπουργός είχε δεσμευτεί πριν τις εκλογές του 2023 ενημερώνοντας εγκαίρως ότι κατά τη διάρκεια αυτής της βουλευτικής περιόδου θα ανοίξει τη διαδικασία. Και συνεπής στη δέσμευσή του αυτή, κατά τη Γ' Σύνοδο, κάλεσε και προσκάλεσε τις πολιτικές δυνάμεις, τους θεσμικούς φορείς, τους κοινωνικού εταίρους, τους κοινωνικούς επιστήμονες, να θέσουν τις προτάσεις τους ενόψει της μετάβασης σε μια νέα εποχή. Αυτό σημαίνει ότι όλοι είχαν χρόνο να προετοιμάσουν τις προτάσεις τους». Όπως τόνισε, η ΝΔ «σεβάστηκε απόλυτα τον θεσμικό διάλογο πριν καταθέσει την πρότασή της».

Ο εισηγητής της ΝΔ καταλόγισε στην αντιπολίτευση ότι δεν «ανταποκρίθηκε η στη θεσμική προσέγγιση της αναθεώρησης αλλά επέμεινε σε μια μικροκομματική λογική άρνησης και διαχειριστικής αντιπαράθεσης, σαν αυτές που καθημερινά βιώνουμε στις Διαρκείς Επιτροπές της Βουλής για λόγους πολιτικών εντυπώσεων». «Είναι εμφανές ότι δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι οι πολίτες κουράστηκαν από τις θορυβώδεις, ανούσιες, καθημερινές μικροκομματικές αντιπαραθέσεις στα τηλεοπτικά παράθυρα. Βαρέθηκαν να θεωρούν "καλό πολιτικό" αυτόν που φωναχτά κατηγορεί και υβρίζει καλά τον αντίπαλο του στη Βουλή ή στην τηλεόρασή. Ενοχλούνται όταν βλέπουν τους κοινοβουλευτικούς τους εκπροσώπους να μη μπορούν να συνεννοηθούν έστω και στα αυτονόητα», πρόσθεσε.

Συνεχίζοντας να μιλά για την αντιπολίτευση, επεσήμανε ότι «της δόθηκε ο χρόνος και η δυνατότητα να προσέλθει σε έναν γόνιμο διάλογο και να συμβάλει σε πολιτικές συνθέσεις και εθνικές συναινέσεις. Αυτή, όμως, επέλεξε τον δρόμο της τρέχουσας αδιέξοδης μικροκομματικής αντιπαράθεσης. Τις τοποθετήσεις της, τις στήριξε όχι στην ελπίδα και τον σχεδιασμό ενός εθνικού οράματος, αλλά στην παλαιοκομματική καχυποψία, την προεκλογική φοβικότητα και την πολιτική άρνηση». Παρατήρησε, μάλιστα, ότι «σε κάποιες περιπτώσεις συνάδελφοι της Αριστεράς δεν απάντησαν στις δικές μας προτάσεις, αλλά προτίμησαν να κατασκευάσουν και να μας χρεώσουν ως κυβέρνηση, θέσεις που δεν υπήρχαν, προκειμένου να επιχειρηματολογήσουν πειστικά εναντίον του ίδιου του εαυτού τους, δηλαδή εναντίον της φαντασίας τους». «Στις, δε, άλλες περιπτώσεις «που εμείς προτείναμε συγκεκριμένες λύσεις, η αντιπρότασή τους ήταν να συστήσουμε μια επιτροπή», συμπλήρωσε και υπογράμμισε: «Κορύφωση αυτής της παλιάς και αντιπαραγωγικής νοοτροπίας, υπήρξε η άρνηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ψηφίσει ακόμα και τις δικές της προτάσεις, όταν εμείς τους δώσαμε αυτήν τη δυνατότητα υποστηρίζοντας τη νέα τους θέση, όπως π.χ. στην ψήφιση του Μη Κρατικού - Μη Κερδοσκοπικού Πανεπιστημίου».

Απευθυνόμενος στα έδρανα του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Στυλιανίδης σχολίασε: «Μετά κύριοι συνάδελφοι, μην απορείτε για τη δημοσκοπική σας συρρίκνωση, διότι ακόμη και ο Αλέξης Τσίπρας σάς τρολάρει προσχωρώντας γρηγορότερα από εσάς στη θέση μας για τα Μη Κρατικά - Μη Κερδοσκοπικά Πανεπιστήμια με την προχθεσινή του ανακοίνωση. Φαίνεται ότι ενόψει εκλογών είδε πίσω από τον λόφο τούς χιλιάδες Έλληνες φοιτητές του εξωτερικού που έρχονται πίσω επιθυμώντας τη διαμονή τους στην Ελλάδα ή ντόπιους να επιθυμούν να σπουδάσουν εδώ, γιατί δεν θέλουν ή δεν μπορούν να ξενιτευτούν».

Ξεκαθάρισε, πάντως, πως «η Νέα Δημοκρατία δεν θα παρακολουθήσει αυτήν την άρνηση και την ιδεοληψία των δήθεν προοδευτικών. Έχουμε διδαχθεί από την Ιστορία μας ότι τα τελειότερα Συντάγματα στα χέρια ασυνείδητων ή αδιάφορων λειτουργών απέτυχαν, ενώ ακόμα και ατελή Συντάγματα στα χέρια ευσυνείδητων λειτουργών λειτούργησαν τέλεια. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, εμείς επιμένουμε και θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας και στην Αναθεωρητική Βουλή πιστεύοντας ακράδαντα ότι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες στις εκλογές που θα μεσολαβήσουν θα επιβραβεύσουν τη θεσμική και εθνική λογική μας, έναντι του συνταγματικού λαϊκισμού της αντιπολίτευσης».

Ο εισηγητής της ΝΔ, αναλύοντας τους άξονες των προτάσεων του κυβερνώντος κόμματος, κατέληξε: «Σήμερα έχουμε μια σπάνια ευκαιρία, αξιοποιώντας την εμπειρία απανωτών κρίσεων που αντιμετωπίσαμε με επιτυχία, να σχεδιάσουμε τον νέο Πολιτειακό Χάρτη της πατρίδας μας, υπερβαίνοντας μικροκομματικές διαφορές και πάθη και να επιβεβαιώσουμε για ακόμη μια φορά τον ελληνικό λαό ότι η παράταξή μας, από τότε που την ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ταυτίστηκε πάντα με τις κορυφαίες επιλογές για την πατρίδα, τον λαό και το έθνος».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ