My market: Δυναμική ανάπτυξη σε νησιά και τουριστικούς προορισμούς

Επενδύσεις €44 εκατ. το 2026 σε νέα καταστήματα και ανακαινίσεις.

Με σταθερή στρατηγική ανάπτυξης και επενδύσεις σε περιοχές με σημαντικές προοπτικές, τα My market ενισχύουν την παρουσία τους σε νησιά και τουριστικούς προορισμούς. Η πλήρης ανακαίνιση του My market στη Μυτιλήνη, το νέο κατάστημα στη Λευκάδα και η δυναμική επέκταση των My market Local αποτυπώνουν τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία του δικτύου σε όλη την Ελλάδα.

Το πλήρως ανακαινισμένο My market στη Μυτιλήνη επαναλειτούργησε στις 29 Μαΐου, έπειτα από ένα εκτεταμένο έργο ανακαίνισης και επένδυση ύψους περίπου €4,4 εκατ.

Στεγάζεται σε ένα εμβληματικό πέτρινο βιομηχανικό κτίριο της δεκαετίας του 1920, στο λιμάνι της πόλης, το οποίο αναδείχθηκε με σεβασμό στην αρχιτεκτονική και την ιστορία του. Το διώροφο κατάστημα διαθέτει χώρο πώλησης 1.700 τ.μ., σύγχρονους και λειτουργικούς χώρους, εξειδικευμένα τμήματα και μεγάλη ποικιλία προϊόντων, μεταξύ των οποίων και τοπικά προϊόντα από παραγωγούς του νησιού.

Το My market στη Λευκάδα, στη συμβολή των οδών Αντώνη Τζεβελέκη και Δημήτρη Καλυβιώτη, πρόκειται για μετεγκατάσταση του υφιστάμενου καταστήματος στο νησί.

Βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλης, δίπλα στο Δημαρχείο, και διαθέτει χώρο πώλησης 677 τ.μ., άνετο χώρο στάθμευσης, συμβατικά και αυτόματα ταμεία, καθώς και όλα τα βασικά τμήματα, όπως μανάβικο, κρεοπωλείο, κάβα και τμήμα καλλυντικών. Το κατάστημα ξεκινά τη λειτουργία του την Παρασκευή 24 Ιουλίου.

Παράλληλα, συνεχίζεται η δυναμική ανάπτυξη των My market Local, τα οποία αριθμούν πλέον 77 καταστήματα. Τον Μάιο προστέθηκαν νέα σημεία στη Νάξο, την Πάρο, την Αντίπαρο και τη Θεσσαλονίκη, ενώ τον Ιούνιο το δίκτυο επεκτάθηκε στη Νέα Ιωνία, τον Άγιο Δημήτριο και τον Πειραιά. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε νησιά και τουριστικούς προορισμούς, όπου λειτουργούν καταστήματα επιφάνειας 400 έως 600 τ.μ., σχεδιασμένα ώστε να συνδυάζουν την ευκολία ενός καταστήματος γειτονιάς με την ποικιλία ενός super market και να καλύπτουν τόσο τις ανάγκες των μόνιμων κατοίκων όσο και την αυξημένη εποχική ζήτηση.

Συνεχίζοντας την ανάπτυξη και την αναβάθμιση του δικτύου τους, τα My market επενδύουν σε νέες τοποθεσίες, σύγχρονες υποδομές και διαφορετικά μοντέλα καταστημάτων, προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε τοπικής αγοράς. Με τις επενδύσεις σε νέα καταστήματα και ανακαινίσεις να ανέρχονται μέχρι σήμερα σε €44 εκατ. για το 2026, η εταιρεία ενισχύει σταθερά την παρουσία της στην ελληνική αγορά και αναβαθμίζει την εμπειρία αγορών που προσφέρει στους πελάτες της.