EasyJet: «Βουτιά» 70% στα κέρδη τριμήνου

Κατά 70% υποχώρησαν στο γ' τρίμηνο χρήσης τα κέρδη της EasyJet, καθώς η βρετανική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους εξακολουθεί να δέχεται πιέσεις από το αυξημένο κόστος καυσίμων και την ασθενέστερη ταξιδιωτική ζήτηση, στον απόηχο της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Κατά 70% υποχώρησαν στο γ' τρίμηνο χρήσης τα κέρδη της EasyJet, καθώς η βρετανική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους εξακολουθεί να δέχεται πιέσεις από το αυξημένο κόστος καυσίμων και την ασθενέστερη ταξιδιωτική ζήτηση, στον απόηχο της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Αναλυτικότερα, τα κέρδη προ φόρων για το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο διαμορφώθηκαν σε 85 εκατ. στερλίνες (114 εκατ. δολάρια), έναντι 286 εκατ. στερλινών την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Παρά τη σημαντική πτώση, το αποτέλεσμα ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg, οι οποίοι ανέμεναν κέρδη περίπου 80 εκατ. στερλινών.

Η μετοχή της εταιρείας αντέδρασε με άνοδο έως 3% στις αρχικές συναλλαγές στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

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Η EasyJet ανέφερε ότι ο λογαριασμός καυσίμων αυξήθηκε κατά 105 εκατ. στερλίνες σε ετήσια βάση, ενώ προειδοποίησε ότι το κόστος καυσίμων για το τελευταίο δημοσιονομικό τρίμηνο παραμένει αβέβαιο λόγω της έντονης μεταβλητότητας στις τιμές του πετρελαίου.

Παράλληλα, η εταιρεία διαπιστώνει ότι οι επιβάτες προχωρούν σε κρατήσεις ολοένα και πιο κοντά στην ημερομηνία αναχώρησης, γεγονός που περιορίζει την ορατότητα για τη ζήτηση. Για να τονώσει τις πωλήσεις, η αεροπορική αναγκάζεται σε ορισμένες περιπτώσεις να προσφέρει χαμηλότερους ναύλους, ασκώντας επιπλέον πίεση στα περιθώρια κέρδους.

Οι αεροπορικές επιχειρήσεις ευρύτερα έχουν έρθει αντιμέτωπες με υψηλότερα κόστη και συρρίκνωση της καταναλωτικής ζήτησης τους τελευταίους μήνες εξαιτίας της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Τα αποτελέσματα της EasyJet ακολουθούν εκείνα της Ryanair, η οποία ανακοίνωσε πρόσφατα ότι τα κέρδη του πρώτου τριμήνου υποχώρησαν κατά 34%, εξαιτίας της αύξησης του λειτουργικού κόστους, επιβεβαιώνοντας τις πιέσεις που αντιμετωπίζει συνολικά ο ευρωπαϊκός αεροπορικός κλάδος.