Χρηματιστήριο: Πτώση άνω του 1% με φόντο το άλμα των τιμών του πετρελαίου

Σε απώλειες άνω του 1% υποχρεώνεται την Πέμπτη ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, με φόντο το νέο άλμα των τιμών του πετρελαίο. Μοναδικός τίτλος σε θετικό έδαφος στον FTSE Large Cap η Aktor.

Σε απώλειες άνω του 1% υποχρεώνεται την Πέμπτη ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, με φόντο το νέο άλμα των τιμών του πετρελαίου, εν αναμονή της σημερινής συνεδρίασης της ΕΚΤ, αλλά και στο κλίμα που διαμορφώνουν τα χθεσινά αποτελέσματα μεγάλων αμερικανικών εισηγμένων του κλάδου της τεχνολογίας.Αρχή φόρμας

Οι επενδυτές ανησυχούν για το ολοένα υψηλότερο κόστος των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) και για το κατά πόσο οι τεράστιες επενδύσεις σε υποδομές θα αποφέρουν τελικά τις αναμενόμενες αποδόσεις.

Την ίδια ώρα, η γεωπολιτική ένταση παραμένει στο «κόκκινο». Το Brent σήμερα σημειώνει άλμα άνω του 4% και κινείται προς τα επίπεδα των 98,5 δολαρίων το βαρέλι, καθώς ΗΠΑ και Ιράν αντάλλαξαν νέες απειλές, ενώ οι αντάρτες Χούθι φέρονται να επιτέθηκαν σε δύο σαουδαραβικά δεξαμενόπλοια στην Ερυθρά Θάλασσα, ανοίγοντας ένα ακόμη πιθανό μέτωπο στη σύγκρουση και αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων διαταραχών στον ενεργειακό εφοδιασμό από τη Μέση Ανατολή. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι επενδυτές επανεκτιμούν τις προοπτικές του πληθωρισμού ενόψει της συνεδρίασης της Fed την επόμενη εβδομάδα.

Επί ευρωπαϊκού εδάφους, στο επίκεντρο βρίσκεται σήμερα και η συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητο το επιτόκιο του ευρώ στο 2,25%. Ωστόσο, οι τελευταίες εξελίξεις στις τιμές της ενέργειας προσθέτουν νέα αβεβαιότητα στις προοπτικές των επιτοκίων, με τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων να κινούνται προς τα ανώτερα όρια του πρόσφατου εύρους διακύμανσής τους.

Καθώς οι τιμές του πετρελαίου και γενικότερα της ενέργειας συνεχίζουν να αυξάνονται, η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, αναμένεται να υιοθετήσει αυστηρό τόνο όσον αφορά τους πληθωριστικούς κινδύνους. Αυτό αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, καθώς η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει ρευστή και οι κίνδυνοι για την οικονομική ανάπτυξη εντείνονται. Βραχυπρόθεσμα, οι αγορές φαίνεται να έχουν ήδη προεξοφλήσει αυτό το σενάριο, καθώς αποτιμούν αύξηση επιτοκίων κατά περίπου 24 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.

Μέχρι στιγμής, οι τιμές του πετρελαίου και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης δεν έχουν υπερβεί το βασικό σενάριο της ΕΚΤ, ενώ οι τιμές του φυσικού αερίου κινούνται πλέον πιο κοντά στο δυσμενές σενάριο. Πάντως στη σημερινή ανακοίνωση της ΕΚΤ και στη συνέντευξη Τύπου που θα ακολουθήσει, η Κριστίν Λαγκάρντ εκτιμάται ότι θα διατυπώσει με αρκετή σαφήνεια μια πιο «σκληρή» στάση.

Τέλος φόρμας

Σε αυτό το κλίμα, ο DAX στη Φρανκφούρτη υποχωρεί 0,75%, ο CAC στο Παρίσι βρίσκεται στο -1%, ενώ σε αρνητικό έδαφος με απώλειες περί του 0,13% κινείται ο βρετανικός FTSE100.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.473,10 μονάδες με απώλειες 1,34%, κινούμενος από την έναρξη των συναλλαγών σε αρνητικό έδαφος.

Πτωτικά και ο δείκτης των τραπεζών που υποχωρεί 1,95% στις 2.800,19 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχεται η Optima υποχωρώντας 2,71% στα 10,04 ευρώ. Alpha Bank και Eurobank ακολουθούν με απώλειες 2,20% και 2,15% αντίστοιχα, ενώ πάνω από 2% υποχωρεί και η ΕΤΕ (-2,04%) στα 15,13 ευρώ. Σε αρνητικό έδαφος ακολουθούν και οι Τρ. Πειραιώς (-1,97%), CrediaBank (-1,40%) και Τρ. Κύπρου (-0,39%).

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 1:2,6 με 22 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 58 σε αρνητικό και 70 αμετάβλητους. Ο τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 15,42 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 1,14 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap θετικό πρόσημο διατηρεί μόνο η Aktor, η οποία ενισχύεται κατά 0,54% στα 11,24 ευρώ με φόντο την επιτυχημένη ΑΜΚ.

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχονται οι Aegean (-2,17%), Allwyn (-1,92%), Coca-Cola HBC (-1,71%), ElvalHalcor (-1,57%), Metlen (-1,37%), ΕΥΔΑΠ (-1,26%), ΔΑΑ (-1,15%) και ΔΕΗ (-0,98%). Με μικρότερες απώλειες ακολουθούν οι μετοχές των Lamda Development (-0,80%), Τιτάν (-0,78%), Viohalco (-0,68%), Cenergy (-0,57%), Jumbo (-0,51%), Helleniq Energy (-0,40%), ΟΤΕ (-0,35%), Motor Oil (-0,25%) και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,18%).