Νομοσχέδιο θα μπορούσε να αποκλείσει την Mercedes από τις ΗΠΑ

Ένα νομοσχέδιο που εξετάζεται στο αμερικανικό Κογκρέσο με στόχο τον περιορισμό της κινεζικής επιρροής στην αγορά αυτοκινήτου των ΗΠΑ θα μπορούσε, εφόσον εγκριθεί χωρίς αλλαγές, να αποκλείσει ακόμη και τη Mercedes-Benz από την αμερικανική αγορά.

Ένα νομοσχέδιο που εξετάζεται στο αμερικανικό Κογκρέσο με στόχο τον περιορισμό της κινεζικής επιρροής στην αγορά αυτοκινήτου των ΗΠΑ θα μπορούσε, εφόσον εγκριθεί χωρίς αλλαγές, να αποκλείσει ακόμη και τη Mercedes-Benz από την αμερικανική αγορά.

Σύμφωνα με το CNBC, η νομοθετική πρόταση προβλέπει ότι αυτοκινητοβιομηχανίες στις οποίες υπάρχει άμεση ή έμμεση συμμετοχή από «ξένη αντίπαλη κυβέρνηση», όπως η Κίνα, δεν θα μπορούν να εισάγουν, να κατασκευάζουν ή να πωλούν νέα οχήματα στις ΗΠΑ.

Το ζήτημα αφορά άμεσα τη Mercedes-Benz, καθώς σχεδόν το 20% του μετοχικού της κεφαλαίου βρίσκεται στα χέρια κινεζικών συμφερόντων. Ειδικότερα, σημαντικά ποσοστά κατέχουν ο κινεζικός όμιλος BAIC και ο ιδρυτής της Geely, Li Shufu, γεγονός που θα μπορούσε να φέρει τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία εντός του πεδίου εφαρμογής του νομοσχεδίου.

Το σχέδιο νόμου, με την ονομασία Motor Vehicle Modernization Act of 2026, προωθείται από διακομματική ομάδα γερουσιαστών και εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια της Ουάσιγκτον να περιορίσει την κινεζική παρουσία σε κρίσιμους τομείς της αμερικανικής οικονομίας. Οι υποστηρικτές του επικαλούνται λόγους εθνικής ασφάλειας, εκφράζοντας ανησυχίες ότι η αυξημένη συνδεσιμότητα των σύγχρονων οχημάτων θα μπορούσε να δημιουργήσει κινδύνους συλλογής δεδομένων ή κυβερνοασφάλειας.

Κατά το CNBC, το νομοσχέδιο έχει ήδη προκαλέσει προβληματισμό στη Mercedes-Benz, καθώς η εταιρεία κινδυνεύει θεωρητικά να αποκλειστεί από μία από τις σημαντικότερες αγορές της. Ωστόσο, το ενδεχόμενο αυτό δεν θεωρείται βέβαιο, καθώς το κείμενο μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη νομοθετική διαδικασία ή να αλλάξει η μετοχική σύνθεση της εταιρείας.

Η υπόθεση αναδεικνύει τις ολοένα αυστηρότερες κινήσεις των ΗΠΑ απέναντι στην κινεζική παρουσία στην αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι νέοι κανόνες ακόμη και σε ευρωπαϊκές εταιρείες με ισχυρή διεθνή μετοχική βάση.