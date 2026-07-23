Πιέσεις στις ευρωαγορές εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας και αναμονής για την ΕΚΤ

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 διολισθαίνει 0,72% στις 642,24 μονάδες, ενώ ο Εuro Stoxx 50 υποχωρεί 0,88% στις 6.261,45μονάδες.

«Κόκκινα» βάφονται τα ταμπλό των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής ενόψει των αποφάσεων της ΕΚΤ για τα επιτόκια, ενώ παράλληλα αξιολογούν τις εξελίξεις στο γεωπολιτικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής.

Αναλυτικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 διολισθαίνει 0,72% στις 642,24 μονάδες, ενώ ο Εuro Stoxx 50 υποχωρεί 0,88% στις 6.261,45μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης κατρακυλά 0,93% στις 24.939 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 καταγράφει απώλειες 1% στις 8.353 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 απωλεί 0,17% στις 10.699 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο διολισθαίνει 1,39% στις 52.060 μονάδες. Στην Ισπανία, τέλος, ο IBEX 35 καταγράφει απώλειες 0,32% στις 19.508 μονάδες.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια σήμερα, επιλέγοντας να κερδίσει χρόνο προκειμένου να αξιολογήσει τις επιπτώσεις από την αναζωπύρωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Ούτε οι αγορές ούτε οι αναλυτές περιμένουν ότι η ΕΚΤ θα προχωρήσει σε δεύτερη διαδοχική αύξηση των επιτοκίων, μόλις έναν μήνα μετά την προηγούμενη. Ως εκ τούτου, το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων εκτιμάται ότι θα παραμείνει στο 2,25%, επίπεδο που αξιωματούχοι της Τράπεζας έχουν χαρακτηρίσει ως «κατάλληλο», καθώς σταθμίζουν τις συνέπειες της νέας κλιμάκωσης στην αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Στον ταξιδιωτικό κλάδο, η μετοχή της EasyJet καταγράφει άνοδο άνω του 5%, ακόμη και μετά την δημοσίευση των στοιχείων της εταιρείας για το γ' τρίμηνο. Ειδικότερα, τα κέρδη της EasyJet υποχώρησαν κατά 70%, καθώς η βρετανική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους εξακολουθεί να δέχεται πιέσεις από το αυξημένο κόστος καυσίμων και την ασθενέστερη ταξιδιωτική ζήτηση, στον απόηχο της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Η μετοχή της Nestlé, στο χρηματιστήριο της Ζυρίχης, κατρακυλά σχεδόν 7%, μετά την ανακοίνωση της εταιρείας για συμφωνία πώλησης του 50% της δραστηριότητας του εμφιαλωμένου νερού στην Platinum Equity. Η πώληση θα γίνει έναντι περίπου 3 δισ. ευρώ σε μετρητά και είναι μέρος της στρατηγικής του διευθύνοντος συμβούλου Philipp Navratil για την αναδιάρθρωση και τον περιορισμό των μονάδων με χαμηλές επιδόσεις.

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, ο πόλεμος ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν δεν παρουσιάζει την παραμικρή ένδειξη πως οδεύει σε αποκλιμάκωση. Ο αμερικανικός στρατός ολοκλήρωσε νέο γύρο πληγμάτων εναντίον του Ιράν για 12η συνεχόμενη νύχτα.

Επιπλέον, το κίνημα ανταρτών Χούθι της Υεμένης υποστήριξε χθες Τετάρτη ότι έπληξε με μη επανδρωμένα συστήματα και πυραύλους «δυο σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια» στην Ερυθρά θάλασσα, μερικά 24ωρα αφού ανακοίνωσε την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού στο βασίλειο.

Ωστόσο, οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία κατέληξαν σε συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας. Τη συμφωνία υπέγραψαν ο αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ και ο σαουδάραβας ομόλογος του, ο πρίγκιπας Αμπντουλαζίζ μπιν Σαλμάν.

Το πετρέλαιο συνεχίζει να καταγράφει ανοδικές τάσεις και την Πέμπτη, με την τιμή του αργού brent να κερδίζει 1,66% στα 95,67 δολάρια το βαρέλι. Να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά σε διάστημα έξι εβδομάδων που το brent διασπά το επίπεδο των 95 δολαρίων. Η επίθεση με άγνωστο βλήμα σε δεξαμενόπλοιο ανοικτά της Σαουδικής Αραβίας και η νέα κλιμάκωση της αντιπαράθεσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αναζωπύρωσαν τους φόβους για διαταραχές στις παγκόσμιες προμήθειες αργού μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Κέρδη στην Ασία

Οι δείκτες στα χρηματιστήρια Ασίας-Ειρηνικού έδειξαν θετικά πρόσημα στα ταμπλό.

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 ενισχύθηκε 0,55%, ενώ ο Topix ανέβηκε 0,22%. Ο Kospi της Νότιας Κορέας κατέγραψε άνοδο 2,3%, ενώ ο Kosdaq των εταιρειών μικρής κεφαλαιοποίησης κέρδισε 1,42%. Ο δείκτης αναφοράς της Αυστραλίας, ο S&P/ASX 200, ανέβηκε 0,72%.