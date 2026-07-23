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Αύξηση 4,5% για τον γενικό δείκτη τιμών έργων κατασκευής νέων κτιρίων τον Ιούνιο

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Αύξηση 4,5% για τον γενικό δείκτη τιμών έργων κατασκευής νέων κτιρίων τον Ιούνιο
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Άνοδο 4,5% σε ετήσια βάση παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών τον Ιούνιο 2026 σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Περαιτέρω αύξηση 4,5% καταγράφηκε τον Ιούνιο εφέτος στις τιμές στα οικοδομικά υλικά συνολικά, καθώς ανατιμήσεις σημειώθηκαν σε όλες ανεξαιρέτως τις επιμέρους κατηγορίες των υλικών, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, σημειώθηκαν ανατιμήσεις σε: Τούβλα (10,2%), Αγωγούς χάλκινους (9,5%), 'Αμμο λατομείου (6,6%), Έτοιμο σκυρόδεμα (6,3%), Πίνακες διανομής ηλεκτρικού ρεύματος (5,8%), Eνισχυτικά κονιαμάτων και έτοιμου σκυροδέματος (4,9%), Κουφώματα αλουμινίου (4,8%), Σωλήνες πλαστικούς, συνθετικούς, ινοτσιμέντου (4,6%), Τσιμέντο (4,1%), Πλαστικό, ακρυλικό, νερού (3,9%), Πλακίδια γενικά- δαπέδου, τοίχου (3,7%), Παρκέτα (3,5%), Σίδηρο οπλισμού (3,4%) και Μαρμαρόπλακες (2,9%).

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών παρουσίασε αύξηση 4,5% τον Ιούνιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025, έναντι αύξησης 2,9% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2025 με το 2024.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,3% τον Ιούνιο 2026 σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαΐου 2026, έναντι αύξησης 0,2% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών το 2025.

Αύξηση 3% σημείωσε στις τιμές έργων κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών

Αύξηση 3% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών κατηγοριών έργων κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών το β' τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β' τριμήνου του 2025. Ο γενικός δείκτης σε σύγκριση με τον δείκτη του α' τριμήνου του 2026, παρουσίασε αύξηση 0,7%.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης τιμών κόστους κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών παρουσίασε αύξηση 4% το β' τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β' τριμήνου του 2025. Ειδικότερα, η ετήσια αυτή αύξηση οφείλεται στην αύξηση του δείκτη τιμών υλικών κατά 4,3% και στην αύξηση του δείκτη τιμών αμοιβής εργασίας κατά 3,6%.

Ο ίδιος δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,7% το β' τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με τον δείκτη του α' τριμήνου του 2026. Ειδικότερα, η τριμηνιαία αυτή αύξηση οφείλεται στην αύξηση του δείκτη τιμών υλικών κατά 2,1% και στην αύξηση του δείκτη τιμών αμοιβής εργασίας κατά 1%.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης τιμών κατηγοριών έργων κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών (δείκτης εκροών), παρουσιάζει τη μεταβολή των τιμών που καταβάλλονται στους κατασκευαστές- εργολήπτες των διαφόρων επιμέρους τμημάτων κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών κατά την ανάθεση κατασκευής των έργων.

Ενώ, ο δείκτης συνολικού κόστους κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών (δείκτης εισροών), παρουσιάζει την εξέλιξη του κόστους στο οποίο υποβάλλεται ο κατασκευαστής μιας τυποποιημένης κατασκευής (πολυκατοικίας) και υπολογίζεται βάσει των τιμών των υλικών και της αμοιβής εργασίας που καταβάλλει.

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Οικοδομικές άδειες
Ακίνητα (real estate)
Οικοδομική δραστηριότητα
ΕΛΣΤΑΤ
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