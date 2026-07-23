Euroxx: Ελκυστικό σημείο εισόδου στη Cenergy - Βλέπει περιθώριο ανόδου 26% και υπέρβαση στόχων το 2026

Τη θετική της στάση για τη μετοχή της Cenergy Holdings διατηρεί η Euroxx Securities, η οποία σε ανάλυσή της χαρακτηρίζει τα τρέχοντα επίπεδα ως ελκυστικό σημείο εισόδου για επενδυτές με μεσοπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα.

Τη θετική της στάση για τη μετοχή της Cenergy Holdings διατηρεί η Euroxx Securities, η οποία σε ανάλυσή της χαρακτηρίζει τα τρέχοντα επίπεδα ως ελκυστικό σημείο εισόδου για επενδυτές με μεσοπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα.

Η χρηματιστηριακή θέτει τιμή-στόχο 26,5 ευρώ, που υποδηλώνει περιθώριο ανόδου περίπου 26%, διατηρώντας σύσταση οverweight.

Οι αναλυτές της Euroxx επικαιροποιούν τις εκτιμήσεις τους για την εισηγμένη ενσωματώνοντας τρεις βασικές παραδοχές: υψηλότερα περιθώρια κέρδους λόγω ευνοϊκότερου μείγματος πωλήσεων, σημαντική αύξηση του ανεκτέλεστου και τη συμβολή της νέας μονάδας παραγωγής στο Maryland των ΗΠΑ από το 2028 και μετά.

Όπως επισημαίνουν, η έντονη δραστηριότητα σε διαγωνισμούς για χερσαία και υποθαλάσσια καλώδια έχει ενισχύσει σημαντικά το backlog της εταιρείας, το οποίο πριν από την ανάθεση του έργου του ΑΔΜΗΕ ύψους περίπου 1,1 δισ. ευρώ διαμορφωνόταν κοντά στα 3,3 δισ. ευρώ. Η Euroxx εκτιμά ότι μέσα στο 2026 θα ακολουθήσουν και νέες συμβάσεις, οδηγώντας το ανεκτέλεστο σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα έως το τέλος της χρονιάς.

Σε ό,τι αφορά τις φετινές επιδόσεις, η χρηματιστηριακή θεωρεί ότι η εισηγμένη έχει τη δυνατότητα να υπερβεί το guidance της διοίκησης, το οποίο προβλέπει EBITDA 370-400 εκατ. ευρώ. Η Euroxx προβλέπει ότι τα EBITDA θα διαμορφωθούν στα 415,2 εκατ. ευρώ το 2026, καταγράφοντας αύξηση 19% σε ετήσια βάση, ενώ εκτιμά ότι τα καθαρά κέρδη θα αυξηθούν κατά 29%.

Σύμφωνα με τη Euroxx, η Cenergy διαπραγματεύεται με EV/EBITDA10,2x για το 2027, και 8,4x για το 2028.