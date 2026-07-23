ΕΟΔΥ: Πού έχουν καταγραφεί τα 21 κρούσματα του ιού Δυτικού Νείλου - Οι περιοχές υψηλού κινδύνου

Επιπρόσθετα χαρακτηρίζονται ως «υψηλού κινδύνου» οι Δήμοι: Παιανίας και Ραφήνας - Πικερμίου Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, και Αμαρουσίου, Ηρακλείου και Φιλοθέης - Ψυχικού Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών.

Από την αρχή της περιόδου επιτήρησης του ιού Δυτικού Νείλου (2026), μέχρι και χτες, 22 Ιουλίου, έχουν διαγνωστεί και διερευνηθεί συνολικά 21 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 20 κρούσματα παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και ένα κρούσμα είχε ήπιες εκδηλώσεις.

Δεν έχει καταγραφεί κανένας θάνατος ασθενούς με λοίμωξη από τον ιό. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, διαγνώσθηκαν/ δηλώθηκαν 14 νέα εγχώρια κρούσματα. Έχει διαγνωσθεί, επίσης, ένα ακόμη κρούσμα της λοίμωξης, με σύνθετο ιστορικό μετακινήσεων (και σε ενδημική χώρα του εξωτερικού), για το οποίο η πιθανή χώρα έκθεσης παραμένει απροσδιόριστη, και το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην περαιτέρω ανάλυση.

Συνολικά νοσηλεύονται 13 ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Ειδικότερα κρούσματα έχουν καταγραφεί στην Αττική στους εξής Δήμους: Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης (1 κρούσμα), Κρωπίας (1 κρούσμα), Λαυρεωτικής (1 κρούσμα), Μαρκοπούλου Μεσογαίας (2 κρούσματα), Παλλήνης (2 κρούσματα), Σπάτων - Αρτέμιδος (6 κρούσματα), Αγίας Παρασκευής (2 κρούσματα), Νέας Ιωνίας (1 κρούσμα), Χαλανδρίου (1 κρούσμα), Αθηναίων - 6η Δημοτική Κοινότητα (1 κρούσμα), Γλυφάδας (1 κρούσμα). Επίσης στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας (1 κρούσμα) και στον δήμο Παλαμά (1 κρούσμα).

Εκτός από τους ανωτέρω «επηρεαζόμενους» Δήμους, στους οποίους έχουν καταγραφεί κρούσματα σε ανθρώπους κατά την τρέχουσα περίοδο 2026, η «Ομάδα Εργασίας για τον καθορισμό επηρεαζόμενων περιοχών από νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές», κατόπιν συνεκτίμησης επιδημιολογικών και γεωμορφολογικών δεδομένων, γνωμοδότησε ότι επιπρόσθετα χαρακτηρίζονται ως «υψηλού κινδύνου» οι Δήμοι: Παιανίας και Ραφήνας - Πικερμίου Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, και Αμαρουσίου, Ηρακλείου και Φιλοθέης - Ψυχικού Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών. Στους Δήμους «υψηλού κινδύνου» δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα σε ανθρώπους κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης, μέχρι στιγμής, αλλά συνδυάζονται παράγοντες κινδύνου για επικείμενη μετάδοση του ιού σε ανθρώπους και καταγραφή κρουσμάτων (π.χ. εγγύτητα σε επηρεαζόμενους Δήμους, γεωμορφολογικά δεδομένα, τρέχοντα και ιστορικά επιδημιολογικά δεδομένα της λοίμωξης).

Η εμφάνιση περιστατικών λοίμωξης από τον ιό, σε ετήσια σχεδόν βάση από το 2010 και μετά, υποδηλώνει ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει εγκατασταθεί και στη χώρα μας, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ως εκ τούτου, θεωρούνταν πιθανή και αναμενόμενη η επανεμφάνιση περιστατικών και κατά την τρέχουσα περίοδο 2026, κατά την περίοδο κυκλοφορίας των κουνουπιών, τόσο σε γνωστές όσο και -πιθανά- σε νέες περιοχές.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε χώρες γειτονικές αυτής, κατά την περίοδο 2026, έως τις 15/07/2026, έχουν καταγραφεί -εκτός από τη χώρα μας- κρούσματα λοίμωξης από τον ιό Δυτικού Νείλου σε: Ιταλία, Βόρεια Μακεδονία, Ρουμανία και Ισπανία.

Η επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου, η έγκαιρη εφαρμογή κατάλληλων ολοκληρωμένων προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών και η λήψη μέτρων ατομικής προστασίας από τα κουνούπια αποτελούν τα πλέον ενδεδειγμένα μέτρα για τον έλεγχο της νόσου. Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται αναγκαία αφενός η εγρήγορση των επαγγελματιών υγείας και αφετέρου η συνεχιζόμενη εγρήγορση των τοπικών και εθνικών αρχών.

Καθώς η επιδημιολογία του ιού καθορίζεται από πολλούς παράγοντες, οι περιοχές κυκλοφορίας του ιού και οι πιθανές περιοχές καταγραφής κρουσμάτων σε κάθε περίοδο μετάδοσης δεν μπορούν να προβλεφθούν με ασφάλεια. Ως εκ τούτου, ο ΕΟΔΥ συνιστά την τήρηση ατομικών μέτρων προστασίας από τα κουνούπια, σε όλη την επικράτεια, καθόλη την περίοδο κυκλοφορίας των κουνουπιών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ