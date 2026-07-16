ΕΖΑ: Μπαίνει στα αποστάγματα με το βλέμμα στην αγορά της εστίασης

Τα επόμενα σχέδια για την Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης. Όλα όσα αποκάλυψε η διοίκηση.

Νέα σελίδα γυρίζει η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης, φιλοδοξώντας να αποτελέσει έναν ολοκληρωμένο και αξιόπιστο συνεργάτη για την αγορά της εστίασης. Προς αυτή την κατεύθυνση, επικεντρώνεται στον ακόμη μεγαλύτερο εμπλουτισμό του προϊοντικού της χαρτοφυλακίου, ενώ «ανοίγεται» και στην αγορά των αποσταγμάτων.

Όπως αποκάλυψε το βράδυ της Τετάρτης στους εκπροσώπους του Τύπου ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΖΑ, Νικήτας Ασπιώτης, η εταιρεία «μπαίνει» στην αγορά του ούζου και του τσίπουρου, μέσα από στρατηγική συνεργασία με την ποτοποιία Πιλαβάς. Η κίνηση αυτή διευρύνει το επιχειρηματικό της αποτύπωμα και επιταχύνει τη μετάβασή της από μια αμιγώς ζυθοποιία σε μια ολοκληρωμένη εταιρεία ποτών.

Όπως προβλέπει η συμφωνία, η ΕΖΑ αναλαμβάνει την αποκλειστική εμπορία και διανομή των προϊόντων της Πιλαβάς στο κανάλι HΟRΕCΑ στην ελληνική αγορά.

Η οικογενειακή ποτοποιία Pilavas ιδρύθηκε το 1940 στην Πάτρα, αλλά φέρει χιώτικες ρίζες. Πλέον, αντλεί το 75% των πωλήσεών της από τις διεθνείς αγορές, με τα αποστάγματά της να εξάγονται συνολικά σε 18 χώρες του πλανήτη. Το 2025 κατέγραψε κύκλο εργασιών της τάξης των 5,5 εκατ. ευρώ και λειτουργική κερδοφορία που αντιστοιχεί περίπου στο 25% των πωλήσεων. Όπως, δε, αποκάλυψε ο επικεφαλής της εταιρείας, Νίκος Πιλαβάς, στο παρελθόν υπήρξαν προτάσεις τόσο για συνεργασίες όσο και για εξαγορά της εταιρείας, οι οποίες απορρίφθηκαν.

Νέες συνεργασίες και δυναμικά brands στην αγορά μπύρας

Πέραν της «εισόδου» της στον χώρο των ελληνικών αποσταγμάτων, η ΕΖΑ συνεχίζει να διευρύνει σημαντικά το χαρτοφυλάκιο μπύρας. Μετά την ένταξη της Πειραϊκής Μικροζυθοποιίας και της CRETAN KINGS, η εταιρεία ανέλαβε και τη στρατηγική συνεργασία με τη San Miguel, μία από τις κορυφαίες διεθνείς premium μάρκες μπύρας, ενισχύοντας σημαντικά την παρουσία της στην αγορά HoReCa και στο οργανωμένο λιανεμπόριο.

Ταυτόχρονα, η εταιρεία έχει ανοιχτές κεραίες, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο εισόδου και σε νέες κατηγορίες. Εξετάζει ήδη την είσοδό της στα malt beverages (ποτά βύνης), ενώ ταυτόχρονα αναζητά συνεργασίες για την παραγωγή μη αλκοολούχων ποτών ιδιωτικής ετικέτας.

«Η καρδιά μας είναι η μπύρα, αλλά ονειρευόμαστε και άλλες κατηγορίες το 2027 και το 2028», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Ασπιώτης.

«Τρέχει» η ανάπτυξη της μπύρας χωρίς αλκοόλ

Η ΕΖΑ δίνει ιδιαίτερο βάρος και στην κατηγορία της μπύρας χωρίς αλκοόλ, κάνοντας λόγο για μία από τις σημαντικότερες ευκαιρίες ανάπτυξης των επόμενων χρόνων.

Σύμφωνα με τον κ. Ασπιώτη, η αγορά της μπύρας χωρίς αλκοόλ εξακολουθεί να βρίσκεται σε φάση έντονης ανάπτυξης, με τους καταναλωτές να στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε προϊόντα που συνδυάζουν γεύση και διαφορετικές καταναλωτικές επιλογές.

«Εμείς σαν ΕΖΑ τρέχουμε το 2026 με ανάπτυξη 110% στην κατηγορία της μπύρας χωρίς αλκοόλ, ενώ το 2025 τρέχαμε με ανάπτυξη 65% σε όγκο", αποκάλυψε, σπεύδοντας να εξηγήσει πως η συνολική αγορά της μπύρας χωρίς αλκοόλ αναπτύσσεται με ρυθμό κοντά στο 20%.

Στα 25,7 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις το 2025

Για το 2025 η ΕΖΑ εμφάνισε κύκλο εργασιών ύψους 25,7 εκατ. ευρώ από 28,7 εκατ. ευρώ στη χρήση 2024, το EBITDA διαμορφώθηκε στα 2,43 εκατ. ευρώ, ενώ το λειτουργικό αποτέλεσμα επέστρεψε σε θετικό πρόσημο. Παράλληλα, οι προ φόρων ζημιές μειώθηκαν κατά 54%, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους ενισχύθηκε στο 49,9%.

Καθοριστικό ρόλο στη χρηματοοικονομική ενίσχυση της εταιρείας διαδραμάτισε η επιτυχής αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 7 εκατ. ευρώ, η οποία ενίσχυσε τα ίδια κεφάλαια και τη ρευστότητα της ΕΖΑ. Παράλληλα, η αναχρηματοδότηση του δανεισμού προσέθεσε επιπλέον 5 εκατ. ευρώ στο κεφάλαιο κίνησης.

Ταυτόχρονα, το 2025 η ΕΖΑ κατέγραψε αύξηση 8% στις πωλήσεις μπύρας στο κανάλι της εστίασης, με αιχμή τις συσκευασίες φιάλης και βαρελιού, ενώ στο οργανωμένο λιανεμπόριο οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 19%, με βασικούς μοχλούς ανάπτυξης τα εμπορικά σήματα ΕΖΑ και PILS HELLAS.

Ισχυρή δυναμική για το 2026

Παράλληλα, η ΕΖΑ εμφανίζεται αισιόδοξη και για τη φετινή χρονιά. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 οι πωλήσεις στην εστίαση αυξάνονται με ρυθμό περίπου 15%, έναντι 8% το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, ενώ διψήφια ανάπτυξη καταγράφεται και στο οργανωμένο λιανεμπόριο.

Σύμφωνα με τον κ. Ασπιώτη, ο Ιούλιος ξεκίνησε με ιδιαίτερα θετικούς ρυθμούς, εκτιμώντας ότι το επόμενο διάστημα μέχρι και τον Οκτώβριο θα εξελιχθεί ευνοϊκά.

«Αν είχαμε πουληθεί, θα το ήξερα»

Παράλληλα, ο ίδιος κλήθηκε να σχολιάσει και τις κατά καιρούς φήμες περί εισόδου νέου επενδυτή ή ακόμη και αλλαγής του μετοχικού ελέγχου της εταιρείας. «Αν είχαμε πουληθεί, θα το ήξερα», σχολίασε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι τα τελευταία χρόνια επανέρχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα αντίστοιχες φήμες, χωρίς όμως να επιβεβαιώνονται.

Με έδρα και παραγωγική βάση την Αταλάντη από το 1989, η ΕΖΑ παραμένει η τρίτη μεγαλύτερη βιομηχανία μπύρας της χώρας. Με παραγωγικό δυναμικό 80 εκατομμύρια λίτρα και ένα διευρυμένο δίκτυο διανομής καλύπτει το σύνολο της χώρας, ενώ με επενδύσεις που ξεπερνούν τα 31,9 εκατ. ευρώ την τελευταία δεκαετία και περισσότερους από 140 εργαζομένους, συνεχίζει να επενδύει στην ελληνική παραγωγή, στην καινοτομία και στην ανάπτυξη ισχυρών ελληνικών και διεθνών brands.