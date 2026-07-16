Σαρωτικοί έλεγχοι της ΑΑΔΕ σε 93 χώρες για κρυφά εισοδήματα από το εξωτερικό

Στο μικροσκόπιο αδήλωτοι μισθοί και συντάξεις, καταθέσεις, μερίσματα και κρυπτονομίσματα.

Με δεδομένα από 93 χώρες και δύο φάσεις διασταυρώσεων, η ΑΑΔΕ ανοίγει νέο κύκλο ελέγχων για φορολογούμενους με παγκόσμιο εισόδημα και εισοδήματα αλλοδαπής που δεν εμφανίστηκαν ποτέ στις ελληνικές δηλώσεις.

Το επιχειρησιακό σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στηρίζεται στην αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών από 93 χώρες. Με βάση τα στοιχεία αυτά, η ΑΑΔΕ ξεκινά έναν νέο γύρο σαρωτικών διασταυρώσεων για αδήλωτα εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία.

Το βάρος πέφτει στους φορολογούμενους που έχουν δηλώσει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, αλλά δηλώνουν και εισοδήματα από το εξωτερικό, καθώς σε αυτούς εφαρμόζεται η υποχρέωση δήλωσης του παγκόσμιου εισοδήματός τους.

Οι έλεγχοι, όμως, δεν θα περιοριστούν μόνο σε όσους έχουν εμφανίσει κάποιο εισόδημα αλλοδαπής. Στο στόχαστρο μπαίνουν και περιπτώσεις για τις οποίες η ΑΑΔΕ έχει λάβει στοιχεία από ξένες αρχές, χωρίς όμως να υπάρχει αντίστοιχη αναφορά στις ελληνικές δηλώσεις.

Οι διασταυρώσεις οργανώνονται φέτος σε δύο φάσεις:

Έως τις 31 Ιουλίου, οι ελεγκτικές υπηρεσίες καλούνται να επεξεργαστούν τουλάχιστον το 10% των δεδομένων που έχουν παραληφθεί από το εξωτερικό, με προτεραιότητα στους τόκους τραπεζικών καταθέσεων φυσικών προσώπων. Στο ίδιο στάδιο θα εξεταστούν κατά προτεραιότητα οι δηλώσεις του φορολογικού έτους 2020, καθώς οι συγκεκριμένες υποθέσεις παραγράφονται στο τέλος του έτους. Έως τις 31 Οκτωβρίου, στόχος είναι να διασταυρωθεί τουλάχιστον το 50% των πληροφοριών που ελήφθησαν μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος διοικητικής συνεργασίας (DAC1). Εκεί η σύγκριση θα γίνει με τις δηλώσεις του φορολογικού έτους 2021.

Τι και πώς ελέγχουν

Η πιο συνηθισμένη παράλειψη φορολογουμένων αφορά στους τόκους από καταθέσεις στο εξωτερικό. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, το 2024 συνολικά 21.277 φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας δήλωσαν τόκους 207,75 εκατ. ευρώ από λογαριασμούς εκτός χώρας, με μέσο ποσό 9.764 ευρώ ανά φορολογούμενο. Η ΑΑΔΕ θα αναζητήσει επίσης μισθούς και συντάξεις αλλοδαπής, μερίσματα, επιχειρηματικά κέρδη και κάθε άλλη μορφή εσόδου που αποκτήθηκε εκτός Ελλάδας.

Το πεδίο των ελέγχων έχει πλέον διευρυνθεί σημαντικά. Στο δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών περιλαμβάνονται ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, πάροχοι ψηφιακών πληρωμών, επενδυτικοί λογαριασμοί, ασφαλιστικά προϊόντα και τοποθετήσεις σε κρυπτονομίσματα. Αυτό σημαίνει ότι η φορολογική εικόνα ενός φορολογούμενου δεν θα κρίνεται μόνο από τον κλασικό τραπεζικό λογαριασμό, αλλά από ένα πολύ ευρύτερο ψηφιακό και επενδυτικό αποτύπωμα.

Στο μικροσκόπιο μπαίνουν και όσοι έχουν μεταφέρει τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό. Οι αρχές θα ελέγξουν αν πληρούνται πράγματι οι προϋποθέσεις της μεταβολής, όπως ο κανόνας των 183 ημερών παραμονής εκτός Ελλάδας, αλλά και το πού βρίσκεται το πραγματικό κέντρο των προσωπικών, οικογενειακών και οικονομικών συμφερόντων. Με άλλα λόγια, δεν θα αρκεί μια τυπική μετακόμιση στα χαρτιά αν τα πραγματικά δεδομένα δείχνουν ότι ο φορολογικός δεσμός με την Ελλάδα παραμένει ουσιαστικός.

Όταν ολοκληρωθούν οι διασταυρώσεις, όσοι φορολογούμενοι εντοπιστούν με αποκλίσεις θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις και να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά. Αν οι διαφορές δεν τεκμηριωθούν επαρκώς, η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει στον καταλογισμό των αναλογούντων φόρων. Στα ποσά αυτά, θα προστεθούν οι νόμιμες προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και τα πρόστιμα που προβλέπονται για απόκρυψη εισοδήματος.