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Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Ομίλου AKTOR και ONYX Τουριστική για το νέο αγροτουριστικό χωριό της Χαλκιδικής

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Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Ομίλου AKTOR και ONYX Τουριστική για το νέο αγροτουριστικό χωριό της Χαλκιδικής
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Ο Όμιλος AKTOR και η ONYX ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για τη μελέτη, τον σχεδιασμό και την κατασκευή ενός σύνθετου τουριστικού συγκροτήματος στη Σάνη Χαλκιδικής.

Ο Όμιλος AKTOR και η ONYX ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για τη μελέτη, τον σχεδιασμό και την κατασκευή ενός σύνθετου τουριστικού συγκροτήματος υψηλών προδιαγραφών στη Σάνη Χαλκιδικής που προγραμματίζει να αναπτύξει η ONYX με αρχικό προϋπολογισμό περίπου 400 εκ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για το έργο «Αγροτουριστικό Χωριό με Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα στη Σάνη Χαλκιδικής», ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά projects που θα υλοποιηθούν τα επόμενα χρόνια στην Βόρεια Ελλάδα. Το έργο θα αναπτυχθεί εντός ιδιόκτητης έκτασης, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ξενοδοχειακή μονάδα 5 αστέρων, τουριστικές κατοικίες, κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, έργα υποδομής, διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου και κάθε συναφή εγκατάσταση.

Ο Όμιλος AKTOR θα αναλάβει, μεταξύ άλλων, την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την προετοιμασία του έργου, τον έλεγχο των μελετών από πλευράς πληρότητας και κατασκευασιμότητας (constructability review), την εκπόνηση προτάσεων βελτιστοποίησης της αξίας του έργου (Value Engineering – VE), καθώς και τη διαμόρφωση του χρονοδιαγράμματος και της συνολικής στρατηγικής υλοποίησής του («Προκατασκευαστική Φάση του Έργου – Early Contractor’s Involvement (ECI)».

Επιπρόσθετα και κατόπιν ολοκλήρωσης του ανωτέρω, ο Όμιλος AKTOR θα αναλάβει την εκτέλεση των κύριων κατασκευαστικών εργασιών μέχρι την αποπεράτωσή του και τη θέση του σε λειτουργία.

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