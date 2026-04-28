Elounda Hills: Υπογραφή συμβάσεων ECI με AKTOR και Δομική Κρήτης

Ο Όμιλος Mirum ανακοινώνει την υπογραφή συμβάσεων Early Contractor Involvement (ECI) με τις εταιρείες AKTOR S.A. και ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε., σηματοδοτώντας την είσοδο του έργου Elounda Hills στη φάση της ενεργού υλοποίησης. Η εξέλιξη αυτή συνάδει πλήρως με τον αρχικό προγραμματισμό της Φάσης 1.

Το μοντέλο ECI εντάσσει τους κατασκευαστές πριν την οριστικοποίηση των συμβατικών τιμών, επιτρέποντας τη θωράκιση της ποιότητας, τη διασφάλιση χρονοδιαγραμμάτων και τη βελτιστοποίηση κόστους, αποτελώντας μια καινοτόμο προσέγγιση για τα δεδομένα του ελληνικού real estate.

Το έργο

Τοποθετημένο στον ειδυλλιακό κόλπο της Ελούντας, σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 950 στρεμμάτων με πανοραμική θέα στον κόλπο του Μιραμπέλο, το Elounda Hills αναπτύσσεται σε έκταση περίπου 56 εκταρίων και περιλαμβάνει Μαρίνα, ξενοδοχεία, επώνυμες κατοικίες, εστιατόρια, χώρους αναψυχής, πάρκα και κήπους.

Με εκτιμώμενο κόστος επένδυσης άνω των 800 εκατ. ευρώ, αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο σημαντικά τουριστικά χωριά της Μεσογείου. Οι κατασκευαστικές εργασίες της Φάσης 1 του έργου, αναμένεται να κορυφωθούν το 2027 και το 2028, με στόχο την πλήρη αποπεράτωση πριν από το τέλος της δεκαετίας.