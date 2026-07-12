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Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Χαλκούτσι Ωρωπού

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Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Χαλκούτσι Ωρωπού
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Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Χαλκούτσι Ωρωπού. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 16:00 σε οικοπεδικό χώρο, εντός του οποίου υπήρχε οικία.

Παράλληλα όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, κατά τον χρόνο εκδήλωσης της πυρκαγιάς, αεροσκάφος δασοπυρόσβεσης εκτελούσε προγραμματισμένη έμφορτη περιπολία και πραγματοποίησε άμεσα ρίψη νερού, γεγονός που, όπως τονίζεται, επέτρεψε στις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις να επέμβουν αμέσως στο κύριο μέτωπο και να περιορίσουν την εξάπλωσή της.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

Υπενθυμίζεται ότι στις 16:37 εκδόθηκε ενημερωτικό μήνυμα από το 112 προς όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Πυροσβεστική
Πυρκαγιά
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