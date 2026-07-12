Η φωτιά είναι μεγάλη και οι καπνοί έχουν επεκταθεί σε μεγάλη απόσταση, ενώ υπάρχουν αναφορές και για εκρήξεις. Παράλληλα εκδόθηκε μήνυμα από το 112 που ειδοποιεί το κοινό να μείνει εντός και να κλείσει πόρτες και παράθυρα, καθώς υπάρχουν έντονοι καπνοί.

Η ανακοίνωση της πυροσβεστικής

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα, 12 Ιουλίου 2026, λίγο μετά τις 20:00, σε χώρο κτιρίου του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 28 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Φωτιά στο Μπάντμιντον, ήχησε το 112 στην περιοχή pic.twitter.com/f4JHLNfiDC — e-tetRadio.gr (@tetRadio) July 12, 2026

Στις 20:20 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, με οδηγίες αυτοπροστασίας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone, μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) Αθηνών μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις απ' την ΕΛΑΣ

Σύμφωνα με ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, οι αστυνομικοί έχουν δημιουργήσει ασφαλή περίμετρο γύρω από το κτιριακό συγκρότημα, με στόχο την προστασία των πολιτών και τη διευκόλυνση των πυροσβεστικών δυνάμεων που επιχειρούν στο σημείο.

Παράλληλα, πραγματοποιούνται διακοπές της κυκλοφορίας σε βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής, λόγω της επιχείρησης κατάσβεσης.