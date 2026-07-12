Μουντιάλ 2026: Διπλωματικό επεισόδιο Γαλλίας-Αργεντινής με αφορμή ρατσιστικά σχόλια κατά των «πετεινών»

Αφορμή το tweet αιρετής αξιωματούχου, «Ωραία, Παραγουάη. Η αφρικανική ομάδα, χωρίς τρόπους. Δεν αντέχω τον Μπαπέ».

Η γαλλική πρεσβεία στην Αργεντινή κήρυξε μία αιρετή αξιωματούχο ως «persona non grata» στις εγκαταστάσεις της και στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας, μετά από ένα tweet στο οποίο αναφέρθηκε στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Γαλλίας ως «αφρικανική ομάδα, χωρίς τρόπους».

Η Χίμπι Κασάδο, αντικυβερνήτης της εύπορης δυτικής επαρχίας Μεντόσα, δημοσίευσε ένα μήνυμα στο X μετά τον αγώνα Γαλλίας-Παραγουάης για το Παγκόσμιο Κύπελλο (1-0), υποστηρίζοντας: «Ωραία, Παραγουάη. Η αφρικανική ομάδα, χωρίς τρόπους. Δεν αντέχω τον Μπαπέ».

Ο Γάλλος πρέσβης στην Αργεντινή, Ρομέν Ναδάλ, κατήγγειλε τα σχόλια, δηλώνοντας ότι «ο ρατσιστικός χαρακτήρας τους είναι πέραν πάσης αμφιβολίας» και ότι «την αποκλείουν (την αντικυβερνήτη) από την συνεργασία με την πρεσβεία ή την συμμετοχή σε συναντήσεις όπου η πρεσβεία είναι παρούσα», δήλωσε στο AFP και πρόσθεσε: «Δεν υπάρχει θέση για ρατσισμό στην γαλλο-αργεντινή συνεργασία».

Ως αποτέλεσμα, ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι η Κασάδο είναι persona non grata στην πρεσβεία και έδωσε εντολή στο προσωπικό του να μην συμμετάσχει σε καμία συνάντηση συνεργασίας με την επαρχία της Μεντόσα (σ.σ. η Αργεντινή είναι ομοσπονδιακό κράτος) όπου θα μπορούσε να είναι παρούσα, εκτός εάν ανακαλέσει τα σχόλιά της.

«Είμαστε υπερήφανοι για την ποικιλομορφία μας και δεν θα ανεχθούμε καμία μορφή δυσφήμησης ή αμφισβήτησης της εθνικότητας των παικτών μας. Πώς μπορεί ένας αξιωματούχος από μια χώρα όπως η Αργεντινή, που διακηρύσσει με υπερηφάνεια την ανοιχτή της μετανάστευση, να επικρίνει μια άλλη εθνική ομάδα της οποίας οι παίκτες είναι επίσης προϊόν μετανάστευσης»; δήλωσε ο πρέσβης.

Η Κασάδο υπερασπίσθηκε εαυτόν ενάντια στις αρνητικές αντιδράσεις στα σχόλιά της γράφοντας στο X ότι «μόνο οι έξυπνοι άνθρωποι καταλαβαίνουν τον σαρκασμό», ενώ μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό στην Μεντόσα, επικαλέστηκε «ποδοσφαιρική λαογραφία» και, θεωρώντας την Γαλλία ως «αφρικανική ομάδα», χλεύασε την «πολιτική ορθότητα», επειδή «όλοι το πίστευαν».

Το μήνυμά της, που πυροδότησε αυξανόμενες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αρχικά επισκιάσθηκε από την κατακραυγή που προκλήθηκε από τα προσβλητικά σχόλια της Παραγουανής γερουσιαστή, Σελέστε Αμαρίγια για τον Μπαπέ μετά τον αγώνα Γαλλίας-Παραγουάης.

Το ρατσιστικό ξέσπασμα της Παραγουανής βουλευτού προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του Γάλλου αρχηγού, καθώς και την καταδίκη από τις κυβερνήσεις της Γαλλίας και της Παραγουάης, τον πρόεδρο της FIFA και τον ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ