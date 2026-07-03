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Alpha Trust: Στο 96,95% το ποσοστό της Alpha Bank

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Alpha Trust: Στο 96,95% το ποσοστό της Alpha Bank
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Στο 96,95% ανήλθε το ποσοστό της Alpha Bank στην Alpha Trust Συμμετοχών, μετά την απόκτηση επιπλέον μετοχών στο πλαίσιο της προαιρετικής δημόσιας πρότασης.

Στο 96,95% ανήλθε το ποσοστό της Alpha Bank στην Alpha Trust Συμμετοχών, μετά την απόκτηση επιπλέον μετοχών στο πλαίσιο της προαιρετικής δημόσιας πρότασης.

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση της εισηγμένης:

Η «ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό μετά από σχετική ενημέρωση που έλαβε ότι, στις 30.06.2026, η εταιρεία μέτοχος «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» απέκτησε στο πλαίσιο της προαιρετικής δημόσιας πρότασης που είχε υποβάλλει για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, 861.278 μετοχές – δικαιώματα ψήφου και ως εκ τούτου το ποσοστό αυτής ανήλθε σε 96,95% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

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tags:
Alpha Bank
Alpha Trust
Μετοχές
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